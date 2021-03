Potsdam

In Brandenburg gelten des Anstiegs neuer Infektionen in den besonders betroffenen Kreisen und Städten verschärfte Corona-Regeln. Betroffen waren bereits und bleiben bis zum 18. April – so lange gilt die neueste Eindämmungsverordnung des Landes – Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 liegt.

Private Treffen mit Personen aus zwei Haushalten

Dann wird zurückgenommen, was mit den Lockerungen seit dem 8. März galt. Es konnten sich Mitglieder von zwei verschiedenen Haushalten treffen, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre wurden dabei nicht mitgezählt.

Nun wird – in den betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten – die Zwei-Haushalte-Regelung wieder umgestellt auf: ein Haushalt plus eine haushaltsfremde Person (Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen).

Die Regeln gelten für Treffen in der Öffentlichkeit ebenso wie Zusammenkünfte im privaten Rahmen.

Ausnahmen für die Ostertage

Allerdings gewährt das Brandenburger Kabinett Ausnahmen für die Ostertage: Vom 1. April bis einschließlich Ostermontag gilt, dass sich unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz Angehörige zweiter Haushalte, insgesamt jedoch höchstens fünf Personen, treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Als Kompromiss hat das Kabinett nächtliche Ausgangsbeschränkungen für diesen Zeitraum festgelegt. Ausnahmen gibt es – analog zur Regelung im Dezember – nur für triftige Gründe, etwa den Weg zur Arbeit.

