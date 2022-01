Potsdam

Die Gesundheitsämter in Brandenburg kommen bei der Verfolgung von Kontakten nicht mehr hinterher und konzentrieren sich zunehmend auf Ausbrüche in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen. Dazu seien die Behörden durch den massiven Anstieg der Neuinfektionen gezwungen, sagte Paul-Peter Humpert, Geschäftsführer des Landkreistags, am Dienstag auf MAZ-Anfrage.

Die am Montag von Bund und Ländern beschlossene Priorisierung bei der Kontaktnachverfolgung finde damit in der Praxis längst statt, sagte Humpert. Er forderte gleichwohl vom Land eine entsprechende Handlungsanweisung, welchen Fällen die Gesundheitsämter noch hinterhergehen sollen. „Ein koordiniertes Vorgehen wäre wünschenswert“, sagte er.

Hohe Dunkelziffer

5613 Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden in Brandenburg gemeldet – für einen Dienstag ist das ein neuer Rekord. Damit habe Brandenburg faktisch die Kontrolle über das Virus verloren, meint Ronny Kretschmer, Gesundheitsexperte der Linken im Landtag. „Es ist eine Strategie der unkontrollierten Durchseuchung“, sagt er. „Kontaktverfolgung findet de facto nicht mehr statt.“

Es müsse von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, da sich viele Menschen symptomlos infizieren und es gleichzeitig Engpässe bei den PCR-Tests gebe. „Das muss sich schnellstens ändern“, meint Kretschmer und wirft der Landesregierung vor, die Testkapazitäten in den vergangenen zwei Jahren nicht wesentlich erhöht zu haben. Brandenburg solle sich ein Beispiel an der Stadt Wien nehmen. Dort laufen Kampagnen wie „Österreich testet“ und „Alles gurgelt“ – mit bis zu mehreren kostenlosen PCR-Tests pro Einwohner pro Woche.

Österreich: Gurgel-Test an der Tankstelle

Die Gurgel-Tests kann man sich dort in der Drogerie holen, zu Hause durchführen und im Supermarkt oder sogar an der Tankstelle abgeben. Binnen 24 Stunden soll das Ergebnis da sein. In Deutschland müssten die Tests jetzt priorisiert werden. „Das ist für ein Land wie Deutschland und auch für Brandenburg völlig unangemessen“, sagt Kretschmer. „Trotz dreier Krisenstäbe in Brandenburg erleben wir die Kapitulation vor dem Virus.“

Bund und Länder haben am Montag vereinbart, dass PCR-Tests bevorzugt für Menschen aus Corona-Risikogruppen und Beschäftigte in Klinken, Pflegeheimen oder Einrichtungen für Behinderte vorgehalten werden. Droht damit nun die unkontrollierte Durchseuchung?

Absichtliche Durchseuchung wäre „nicht zu akzeptieren“

Das Regierungslager weist diese Kritik zurück. Es sei mitnichten so, dass die Gesundheitsämter und das Land vor der Omikron-Variante des Coronavirus kapituliere, sagte die Grünenfraktionschefin Petra Budke. „Das wäre nicht zu akzeptieren.“ Sie verwies auf die Antigenschnelltests für Kitas und Schulen: Nach den Winterferien müssen Kita-Kinder zweimal pro Woche getestet werden, in den Schulen soll die Testfrequenz von drei auf fünf pro Woche erhöht werden. „Das wird wesentlich dazu beitragen, Infektionsherde zu erkennen“, sagte sie.

Aber auch sie räumt ein, dass es zu wenig PCR-Tests gibt. Die Kapazitäten in den Laboren müssten ausgeweitet werden. Und so lange eine Priorisierung bei den knappen Tests erforderlich sei, „setze ich mich dafür ein, dass auch Schulen und Kitas in diese Priorisierungsliste mit aufgenommen werden“, sagte sie.

Mehr Menschen auf Normalstation

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei fast 1200 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die extrem hohen Inzidenzen spiegeln sich weiterhin nur langsam in den Krankenhäusern wider. Kurz vor Weihnachten mussten bei einer halb so hohen Inzidenz mehr als doppelt so viele Menschen wegen Covid-19 stationär behandelt werden. Vor allem auf den Intensivstationen hat sich die Lage beruhigt, allerdings stiegen zuletzt die Einweisungen auf die Normalstationen kontinuierlich an. 421 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Vor einem Monat waren es 869.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erneuerte ihren Appell, sich gegen Corona mit einer Impfung zu schützen. „Die Berichte aus den Krankenhäusern sind eindeutig. Die meisten Patienten, die wegen Covid-19 stationär oder sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen, sind ungeimpft“, sagte sie. „Niemand sollte länger zögern. Wir empfehlen allen, sich jetzt gegen Corona impfen zu lassen, und so die eigene Gesundheit zu schützen.“

Von Torsten Gellner