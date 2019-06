Wer wie Johanna Bogen und Max Böttcher ein Faible für Zahlen und Gesetze hat, kann eine Ausbildung an der Landesfinanzschule in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) in Betracht ziehen. Sie ist praxisnah und bietet viele weitere Vorteile. Die beruflichen Aussichten sind hervorragend.