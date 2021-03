Brandenburg

Sie sollen den Menschen wieder Stück für Stück mehr Normalität in ihrem Alltag ermöglichen – Corona-Schnelltests. Bei ihrer Konferenz am Mittwoch haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, Antigen-Testungen kostenfrei jeder Bürgerin und jedem Bürger anzubieten.

Bereits ab 8. März soll es für alle Bürgerinnen und Bürger ohne Corona-Symptome grundsätzlich möglich sein, sich einmal pro Woche kostenfrei auf eine Covid-19-Infektion mit einem Antigen-Test testen zu lassen. Der Bund übernimmt dafür die Kosten. Die Länder sind aufgefordert, die Tests so rasch wie möglich anzubieten – einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis nach 15 Minuten Wartezeit.

Brandenburg setzt auf die Apotheken

Doch neben der generellen Verfügbarkeit der Testungen stellen sich aktuell noch viele weitere Fragen. Etwa die, wo die Schnelltests angeboten werden. Neben Arztpraxen und Testzentren sollen nach dem Willen der Bundesregierung auch die Apotheken die Testungen durchführen –sofern sie vom öffentlichen Gesundheitsdienst dazu beauftragt wurden.

In Brandenburg baut man auf die Apotheken als Tester. „Ich gehe davon aus, dass Brandenburgs Apotheker diese wichtige Aufgabe unterstützen werden“, sagt der Präsident des Landkreistags, Wolfgang Blasig (SPD). „Mit ihrer Präsenz vor Ort sind die Apotheken eine wichtige Säule in der Teststrategie.“

Hohe Arbeitsschutzanforderungen

Allerdings ist es derzeit noch mehr als fraglich, wie viele der Apotheken sich überhaupt beteiligen werden. „Bedingt durch die hohen Arbeitsschutzanforderungen und die Erfordernis gesonderter Räume, können nicht alle Apotheken diese Schnelltests durchführen“, heißt es von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Auch der Brandenburger Landesverband der Apotheker ist äußerst skeptisch. Laut dessen Sprecher Mathias Braband-Trabandt haben bislang lediglich 60 bis 70 der genannten 550 Apotheker signalisiert, die Schnelltests vorzunehmen.

Angst vor Infektionen

Christoph Sommerfeld gehört nicht dazu. „Ich denke, dass meine Apotheken keine Corona-Schnelltests durchführen werden“, sagt Sommerfeld, der in Neuruppin zwei Apotheken betreibt. Da seine Mitarbeiter noch nicht geimpft wurden, wolle er ihnen dieses zusätzliche Ansteckungsrisiko ersparen.

Bisher sei das Gesundheitsamt des Landkreises aber auch noch nicht an ihn herangetreten. „Es ist bisher noch völlig unklar, wie der Bund die Tests überhaupt abrechnen will“, sagt Sommerfeld. Auch dieser Punkt dürfte die Zurückhaltung vieler Apotheken erklären.

Potsdam bietet schon seit Monatsanfang kostenfreie Tests an

Auch die Frage, in weit weit die bisher bestehenden (kommerziellen) Testzentren in Brandenburg in die neue Teststrategie mit eingebunden werden, ist fraglich. Die entsprechende Rechtsverordnung der Bundesregierung zur Umsetzung der Teststrategie lässt bis dato noch auf sich warten.

Lediglich in der Stadt Potsdam ist bereits klar, wo sich die Einwohnerinnen und Einwohner auf Corona mit Schnelltests testen lassen. Die Stadtverwaltung bietet als Projektversuch seit dem 1. März kostenfreie Antigen-Testungen in ausgewählten Apotheken und Testzentren.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Von MAZonline