Krakelig und langsam: Schüler verlernen, wie man mit der Hand schreibt

Potsdam

Unleserlich, langsam, verkrampft: Schüler haben offenbar immer mehr Probleme beim Schreiben mit der Hand. „Tatsache ist, dass Schüler heute langsamer schreiben als früher. Schnell mal etwas schriftlich festhalten, können viele nicht mehr“, sagt Hartmut Stäker vom Brandenburger Pädagogenverband. Das habe Folgen für die Unterrichtsorganisation: „Schüler brauchen für Diktate heute gut doppelt so lange wie vor zehn, fünfzehn Jahren“, meint er.

Über dieses Phänomen wollen sich am Freitag in Berlin Experten austauschen. Auch Hartmut Stäker ist zu Gast beim „International Symposium on Handwriting Skills 2019“, das das Schreibmotorik Institut gemeinsam mit dem Verband Bildung und Erziehung VBE ausrichtet. Dabei soll es um die Frage gehen, wie die Handschrift im digitalen Zeitalter bestehen kann und den besorgniserregenden Tendenzen an den Schulen entgegengewirkt werden kann. Dabei sollen auch neue Unterrichtskonzepte vorgestellt werden.

Die Kinder verkrampfen schnell

Der Verband und das Institut haben im Rahmen der sogenannten STEP-Studie rund 2000 Lehrer nach ihren Erfahrungen befragt. Das Ergebnis klingt einhellig: Die große Mehrheit der Pädagogen hat in den vergangenen Jahren eine Verschlechterung der Handschrift-Kompetenzen ihrer Schüler beobachtet.

Mehr als ein Drittel der Kinder (37 Prozent) hat nach Einschätzung der befragten Lehrer Probleme, eine leserliche und flüssige Handschrift zu entwickeln. Auch auf weiterführenden Schulen ist dies offenbar ein Phänomen. Dort haben laut der Untersuchung sogar 43 Prozent der Schüler Schwierigkeiten. Bei längeren Texten verkrampfen die Kinder schnell. Nur zwei von fünf Jugendlichen in der Sekundarstufe können 30 Minuten und länger beschwerdefrei schreiben.

Mitschreiben ist die erste Wiederholung

Handschreiben sei eine Übungsfrage, sagt Hartmut Stäker. Früher sei es selbstverständlich gewesen, dass Kinder auch jenseits von Klassenzimmer und Hausaufgaben mit Stift und Papier umgegangen sind. Heute dominierten in der Freizeit Smartphone, Konsole und Computer. Er befürchtet, dass die Kulturtechnik noch stärker leidet, wenn der Unterricht digitalisiert, Tafelbilder elektronisch erstellt und über eine Cloud heruntergeladen werden können.

Schon heute greifen Schüler häufig zum Smartphone, um am Ende der Stunde die Tafel abzufotografieren. „Mein Prinzip lautet. Abschreiben ist immer besser“, sagt Stäker. Das sei die erste Wiederholung und damit der erste Schritt zum Verinnerlichen des Stoffes.

In Zeiten der Digitalisierung sei die Fähigkeit der Handschrift keineswegs unwichtig. „Der Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt führt über das Schreiben und Lesen. Wir sehen, dass hochmoderne Unternehmen der Robotik die Produkte der Zukunft mit handschriftlichen agilen Methoden und Konzepten entwerfen und entwickeln“, sagt Marianela Diaz Meyer, Ergonomie-Expertin und Leiterin des Schreibmotorik Instituts, im Vorfeld des Berliner Kongresses.

„Wer heute nicht mehr richtig mit der Hand schreiben kann, tut sich auch bei elementaren Dingen wie Lesen oder Rechtschreibung immer schwerer. Damit fallen die Kinder erst in der Schule zurück und haben dadurch am Ende wohl auch schlechtere Chancen bei der Berufswahl“, meint sie.

Schreiben schult das Denken

Es geht nicht ohne, meint auch Hartmut Stäker vom Brandenburger Pädagogenverband. Das Schreiben mit der Hand wirke sich positiv auf die gesamte Lernfähigkeit aus. „Die Motorik ist wichtig“, sagt er. Wenn der Körper etwas Geistiges im Verbund mit einer körperlichen Bewegung verarbeitet, würden mehr Gehirnregionen aktiviert.

Das Schreiben mit der Hand wirke sich positiv auf die gesamte Lernfähigkeit von Kindern aus, sagt auch Udo Beckmann, Bundesvorsitzender vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). „Texte, die mit der Hand geschrieben werden, müssen intensiver durchdacht und geplant werden.“ Das schule das logische Denken, was wiederum eine wichtige Voraussetzung für Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben sei.

Von Torsten Gellner