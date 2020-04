Kramp-Karrenbauer zu Besuch in Potsdam: 200 Corona-Fälle bei der Bundeswehr

Potsdam

In der Corona-Epidemie kann die Truppe mit ihrer Organisations-Erfahrung wertvolle Dienste leisten – auch viele Reservisten wollen helfen. Die „ Überwachungsstelle für öffentlich-rechtliche Aufgaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Ost“ und das Landeskommando Brandenburg koordinieren die Hilfsangebote in der Region. Diese Stellen besuchte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in der Potsdamer Havelland-Kaserne – und gab Auskunft zum Zustand der Truppe.

Wie viele Soldaten sind bislang positiv auf das Corona-Virus getestet worden – und wie viele sind im Krankenhaus beziehungsweise auf Intensivstationen?

Das Virus betrifft die Angehörigen der Bundeswehr ebenso wie den Rest der Gesellschaft. Bisher wurden rund 200 Menschen der Bundeswehr positiv getestet. Dazu kommen rund 800 begründete Verdachtsfälle. Dabei ist der überwiegende Anteil der betroffenen Personen in häuslicher Quarantäne.

Ist die Einsatzfähigkeit der Truppe durch die Pandemie gefährdet?

Nein, die Bundeswehr ist weiterhin einsatzbereit.

Die Bundeswehr sucht Reservisten mit medizinischen Kenntnissen beziehungsweise Sanitäter-/Pfleger-Ausbildung. Wie viele haben sich gemeldet, mit wie vielen rechnen Sie und wo sollen sie schwerpunktmäßig eingesetzt werden?

Die Welle der Hilfsbereitschaft der Menschen beeindruckt mich. Nach unserem Aufruf haben sich bisher mehr als 15.000 Reservistinnen und Reservisten gemeldet - davon ein Drittel für medizinische Verwendungen. Insgesamt haben wir fast 1.000 Frauen und Männer für alle Bereiche bereits herangezogen. Einen großen Anteil dabei spielen medizinische Fachkräfte, aber auch unsere Reservistinnen und Reservisten in den Führungsstäben und als Berater für die zivile Seite.

Wie ist der Vorbereitungsstand im Berliner Bundeswehr-Krankenhaus auf die Corona-Fälle?

Das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin ist als eines von fünf Krankenhäusern der Bundeswehr fest in das zivile Gesundheitssystem eingebunden. Schon jetzt sind übrigens mehr als 70 Prozent der Patienten dort Zivilisten. Wie in allen anderen Häusern sind unsere Frauen und Männer im Berliner Bundeswehrkrankenhaus darauf vorbereitet, zusätzliche Patienten aufzunehmen. Dazu erhöhen wir auch die Zahl der Intensivbetten.

Soldaten aus Bundeswehreinsätzen im Ausland sollen teilweise zurück nach Deutschland geholt werden. Wie weit ist diese Rückholung schon erfolgt?

Wir haben jetzt unser Personal aufgrund der Covid-19 Pandemie weitestgehend aus dem Irak zurückgezogen. Das ist aber kein Rückzug, sondern nur eine temporäre Maßnahme und geschieht auf Weisung des kommandierenden Generals der internationalen Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat. In einem ersten Schritt haben wir zunächst das Personal aus Taji im Zentralirak nach Erbil geflogen und danach von dort die ersten 71 Soldatinnen und Soldaten vergangene Woche zurück nach Deutschland geholt. Wir planen, dass weiteres Personal zeitnah durch die Luftwaffe nach Deutschland geflogen wird. In Erbil verbleiben dann noch 40 Soldatinnen und Soldaten, die für den Betrieb des Feldlagers notwendig sind.

Die Bundeswehr transportiert Covid-19-Patienten aus ausländischen Krankenhäusern in deutsche und ist an der Rückholung deutscher Staatsbürger aus dem Ausland beteiligt. Wie viele Bürger betraf das bisher?

Am vergangenen Wochenende haben unsere Luftwaffe und der Sanitätsdienst der Bundeswehr zwölf italienische und zwei französische Patienten nach Deutschland überführt. Unsere Partner brauchen derzeit unsere Hilfe. Und natürlich stehen wir unseren Freunden bei, solange die Kräfte dafür reichen. Wir stehen in einem guten Austausch miteinander und unsere bewährten Strukturen der Zusammenarbeit, etwa im European Air Transport Command, helfen dabei ungemein, dass wir flexibel auf die Situation in den Ländern unserer Freunde reagieren können. Ob und in welchem Umfang wir erneut Transporte machen, wird von der jeweiligen Lage, den Wünschen unsere Verbündeten und unseren eigenen Ressourcen abhängig sein.

Die Bundeswehr hat viel Erfahrung bei der Beschaffung von Material in großen Mengen. Welche Schutzausrüstung kann die Bundeswehr in den nächsten Wochen bereitstellen?

Wir haben uns im Krisenstab der Bundesregierung darauf geeinigt, unser Beschaffungsamt mit seiner Expertise zur Verfügung zu stellen. Und das mit Erfolg, die Beschaffungen laufen. Dabei haben wir eine Arbeitsteilung. Das Gesundheitsministerium sagt, was es braucht, unser Beschaffungsamt kauft und das Gesundheitsministerium verteilt. Diese Art der ressortübergreifenden Zusammenarbeit funktioniert.

Der Einsatz der Bundeswehr zur Bewachung medizinischer Ausrüstung wurde ins Spiel gebracht: Betätigt sich die Bundeswehr in dem Bereich schon?

Das Spektrum unserer Hilfeleistung ist jetzt schon sehr groß. Unsere Soldatinnen und Soldaten helfen bei mobilen Teststationen, liefern Feldbetten und Material für Helfer und beraten beispielsweise beim Aufbau von Behelfskliniken. Daneben beschaffen wir dringend benötigte Medikamente und medizinisches Gerät und helfen unseren europäischen Partnern. Bereits jetzt ist denkbar, dass die Bundeswehr auch weitere logistische Aufgaben wie den Transport und die Einlagerung von Material übernehmen kann. Dabei kann medizinisches Material auch in militärischen und damit natürlich bewachten Liegenschaften wie etwa Depots und Kasernen eingelagert werden. Die Bundeswehr steht bereit, solange sie gebraucht wird, nicht nur hier im Brandenburg, sondern deutschlandweit.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie innerhalb der Bundeswehr, um eine Ansteckung der Soldaten untereinander zu verhindern – zum Beispiel in Kasernen?

Wo immer möglich, haben wir Tätigkeiten in das Homeoffice verlegt, Dienstreisen auf das absolut notwendige Mindestmaß eingeschränkt und natürlich achten auch wir auf körperlichen Abstand. Aber eins ist auch klar. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind weiterhin in den Einsatzkontingenten aktiv und wir bereiten uns darauf vor, in einem großen Umfang Hilfeleistungen in Deutschland durchzuführen. Deshalb sind der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten, die Einsatzbereitschaft und die Hilfe zur Selbsthilfe die drei wesentlichen Eckpfeiler auf die wir uns konzentrieren.

Die Bundeswehr wurde ins Spiel gebracht, um in Berlin auf dem Messegelände ein improvisiertes Krankenhaus mit 1000 Plätzen für Corona-Patienten einzurichten. Welche Rolle spielt die Bundeswehr genau und wie weit ist das Projekt?

Wir stehen mit den verantwortlichen Behörden in ständigem Austausch. Dabei geht es vor allem darum, herauszufinden was genau der Bedarf an die Bundeswehr ist und wie wir ihn schnell erfüllen können. Dabei sind vor allem helfende Hände bei Aufbau denkbar. Sobald wir einen Antrag auf Unterstützung für dieses Projekt vorliegen haben, werden wir wissen, was zu tun ist.

Was leisten Landeskommando und Überwachungsstelle in Potsdam derzeit im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie?

Hier in Potsdam kommen zwei ganz wichtige Dinge zusammen. Zum Einen ist da die Überwachungsstelle für öffentlich rechtliche Aufgaben der Bundeswehr. Sie ist als eines von vier Gesundheitsämtern der Bundeswehr für den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten verantwortlich. Zusätzlich überwacht sie die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes in der Bundeswehr und trägt damit auch dazu bei, dass sich das Coronavirus in Deutschland nicht ungebremst ausbreitet. Zum Anderen koordiniert hier das Landeskommando Brandenburg als eines von 16 Landeskommandos der Bundeswehr die Hilfeleistungen für die Menschen vor Ort.

Welche Rolle spielt die Schweinepest derzeit in der Arbeit der Überwachungsstelle, die ja auch schwerpunktmäßig für veterinärmedizinische Themen zuständig ist?

In der derzeitigen Situation darf man bei aller Konzentration auf das Coronavirus nicht andere Dinge aus den Augen verlieren. Daher schaut die Überwachungsstelle mit ihren Veterinären auch weiterhin sehr genau auf die Entwicklung bei der afrikanischen Schweinepest.

Von Ulrich Wangemann