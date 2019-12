Der neue Chef der Landeskrankenhausgesellschaft sieht die derzeitige Entwicklung der Krankenhäuser mit Sorge. Es fehle vor allem am Geld, und das könne in den kommenden Jahren dazu führen, dass noch mehr Kliniken, die dringend gebraucht würden, in Existenznöte kommen. Jetzt müsse das Land handeln.