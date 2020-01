Krankenkassen erwarten Boom bei Video-Sprechstunden

Potsdam

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) setzen auf einen Ausbau von Videosprechstunden. Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand des GKV-Spitzenverbands, erwartet, dass in fünf Jahren schon jede fünfte Behandlung per Videosprechstunde erfolgt. „So manche Eltern wären froh, wenn sie mit ihrem Kind, das Brechdurchfall hat, nicht direkt in die Arztpraxis müssten, sondern sich per Video mit dem Arzt austauschen könnten“, sagte Stoff-Ahnis.

Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Brandenburg, sieht das etwas skeptischer. Er sagte auf MAZ-Anfrage: „Meine Einschätzung ist, dass dort, wo es notwendig und möglich ist, zukünftig auch die Videosprechstunde genutzt wird.“ Voraussetzung sei aber „zunächst einmal ein stabiles und schnelles Internet im Land“.

„Unnötige Wege- und Wartezeiten sparen“

Nach Einschätzung von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sparen „Untersuchungen oder Beratung via Internet oder Telefon „für alle unnötige Wege- und Wartezeiten. Videosprechstunden können ein guter Baustein in einer modernen medizinischen Versorgung sein.“ Nonnemacher – selbst gelernte Ärztin – schränkte aber ein, die Mediziner müssten alleine entscheiden, „ob sie für eine Diagnose oder Beratung ihre Patienten direkt sehen müssen oder ihre Hilfe auch aus der Ferne erfolgen kann.“ Zudem müssten die Sprechstunden medizinischen Qualitätsstandards und Datenschutzbestimmungen genügen.

Erst seit dem 1. Oktober 2019 können Ärzte Videosprechstunden bei der KV abrechnen. Zuvor hatte der Deutsche Ärztetag 2018 beschlossen, die Regeln für Fernbehandlung zu lockern. Die bisherigen Abrechnungszahlen aus Brandenburg konnte die KV auf MAZ-Nachfrage nicht beziffern. „Die Nutzung erfolgt bisher jedoch auf sehr niedrigem Niveau“, erklärte KV-Sprecher Christian Wehry.

Von Thorsten Keller