Die Pandemie wird sich im Nachhinein als Treibsatz für längst überfällige Neuerungen erweisen. Das trifft insbesondere auf die Digitalisierung zu – am besten kann man das an der wachsenden Akzeptanz der Videosprechstunde beim Arzt sehen.

Mit Brechdurchfall in Bus und Wartezimmer?

Es ist eigentlich völlig unverständlich, weshalb sich seit Erfindung des Internets immer noch Leute mit Brechdurchfall in eine Arztpraxis schleppen müssen, um eine Krankschreibung und ein Rezept zu erhalten. Auf dem Weg dahin haben sie im Bus oder im Wartezimmer ihre Keime verteilt. Auf dem Land, wo Ärzte oft ein paar Dörfer weiter weg praktizieren, ist die Zumutung noch größer. Auch das hält Leute vom Umzug aufs Land oder in kleine Städte ab: Dass Ärzte so weit weg sind. Insofern ist die Videosprechstunde ein Beitrag zur Schaffung vergleichbarer Lebensverhältnisse in Stadt und Land.

Wer simulieren will, tut das auch in der Praxis

Es mag sein, dass der ein oder andere Firmenchef die Hürde des Praxisbesuchs still begrüßt, weil sie Blaumachen erschwert. Generell aber ist die Ferndiagnose über solche Zweifel erhaben. Wer simulieren will, schafft das auch bei der Live-Visite. In der Praxis wird man ja selten mit dem großen diagnostischen Besteck untersucht, wenn man die Selbstdiagnose Kopf- und Gliederschmerzen vorträgt. Bei einfachen Erkrankungen ist die Ferndiagnose also ausreichend.

Von Ulrich Wangemann