Mitten in der Corona-Krise sollen Brandenburgs Schulen am kommenden Montag wieder in den Regelbetrieb starten. Wie soll das gehen? Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Lerngruppen und Masken

Der Unterricht soll nach Möglichkeit in festen Lerngruppen stattfinden, also Klassenverbänden oder Kursen. So sollen engere Kontakte auf einen überschaubaren Personenkreis begrenzt werden.

Nach einigem Hin und Her hat sich Brandenburgs Bildungsministerin doch für eine Maskenpflicht in den Schulen entschlossen. Die Mund-Nasen-Bedeckung soll für alle Personen in Schulgebäuden gelten – in Gängen, Treppenhäusern und Aulen sowie beim Anstehen in der Mensa. Im Unterricht, wie von Wissenschaftlern gefordert, soll die Maskenpflicht nicht gelten. Das habe pädagogische Gründe, so Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD): „Zur Kommunikation gehört, dass man das ganze Gesicht erkennt.“

Da sich Schüler aus unterschiedlichen Klassen auf den Fluren begegnen würden, sei dort eine Maskenpflicht sinnvoll, heiß es. Einer Ausstattung der Schulen mit Masken für Lehrer und Schüler erteilte die Ministerin eine Absage. Sie gehe davon aus, dass inzwischen jeder ein Maskenset zu Hause habe und dies nutzen könne, sagte Ernst.

Lehrer brauchen ein Attest

In Sachen hustender und schniefender Schüler hat das Gesundheitsministerium am Donnerstag klargestellt, dass nicht sofort eine Krankschreibung und ein Unterrichtsausschluss nötig sei. Aber was ist mit Lehrern? Im Frühjahr waren Pädagogen mit chronischen Krankheiten noch pauschal aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben. Das ist jetzt anders. Lehrer mit ernsthaften Vorerkrankungen müssen sich mit einem ärztlichen Attest befreien lassen. Wie viele Lehrer deswegen zum Schulstart fehlen werden, ist noch unklar. Eine genauere Rückmeldung werde für die nächste Woche erwartet, sagte Ernst. Sie sei aber zuversichtlich, dass die allermeisten Lehrer zum Dienst antreten.

Lehrer, die sich befreien lassen wollen, müssen mit einer Überprüfung durch den Amtsarzt rechnen. „Wenn die Schule Zweifel an der Qualität des Attests hat, behalten wir uns eine amtsärztliche Untersuchung vor“, sagte Ernst. Auch Schüler können sich wegen hoher gesundheitlicher Risiken mit einem Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen. Für sie seien digitale Lernangebote vorgesehen.

Personalengpässe möglich

Im neuen Schuljahr werden 1544 Lehrkräfte eingestellt oder entfristet. Das sei eine Höchstzahl, so Ernst. „Das sind Lehrkräfte, die wir brauchen, um ausscheidende Lehrkräfte zu ersetzen.“ Es seien aber auch 216 Stellen zusätzlich geschaffen worden. Hinzu kommen 594 befristete Stellen.

Ein Trend der vergangenen Jahre verstetigt sich: Jeder dritte neue Lehrer ist kein klassisch ausgebildeter Pädagoge. Der Anteil der Seiteneinsteiger ist auf 34,1 Prozent gestiegen (2019: 22,3 Prozent; 2018: 26,4 Prozent). „Das ist eine hohe Quote, keine Frage“, sagte Ernst. Aber ohne Seiteneinsteiger könnten die Stellen nicht besetzt werden.

Bei weitem nicht alle Quereinsteiger können einen Platz in einem der begehrten Vorbereitungskurse ergattern, um eine pädagogische Grundqualifizierung zu erhalten, bevor sie erstmals vor einer Klasse stehen. Viele müssen diese Qualifizierung berufsbegleitend machen. Sie sollen von den erfahrenen Kollegen bei der Hand genommen werden. Doch im neuen Schuljahr haben die Lehrer noch genügend andere Aufgaben zu bewältigen, als sich um neue Kollegen zu kümmern. Die Lehrergewerkschaft GEW befürchtet deswegen Personalengpässe in den Schulen.

Lernlücken werden ermittelt

Auf die Schulen kommt viel Arbeit zu. Sie sollen anhand von Abfragen feststellen, wie viel Stoff wegen der Schulschließungen versäumt wurde. Für jeden Schüler soll eine individuelle Lernausgangslage in Deutsch, Mathematik, der ersten Fremdsprache sowie in den naturwissenschaftlichen Fächern erstellt werden. Die Schulen sollen dann die Unterrichtsplanung entsprechend der Rückstände anpassen – und gegebenenfalls des Lehrplan ausmisten.

Schulschließungen drohen

Wenn Infektionen auftreten, sollen nur kleine Lerngruppen und direkte Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt und nicht gleich ganze Schulen geschlossen werden. Unter Umständen ließen sich Schulschließungen aber nicht vermeiden. Ernst ist dennoch zuversichtlich: Bisher hätten sich Schulen nicht als Corona-Hotspots erwiesen, sagt sie.

Digitales Lernen

Sollten Klassen oder Schulen schließen müssen, sollen sie nahtlos in das Distanzlernen umschalten. Der Unterrichtsstand soll im Klassenbuch dokumentiert und dann mit digitalen Mitteln fortgesetzt werden.

Das Bundesprogramm zur Anschaffung von Tablets stehe kurz vor dem Start, heißt es. Die entsprechende Umsetzungsrichtlinie befinde sich in der Schlussabstimmung. Dann stehen den Schulen fast 17 Millionen Euro zur Verfügung, um digitale Endgeräte für sozial schwache Kinder zu besorgen.

Einen Fortschritt gibt es zu vermelden. Für 88 Prozent der Lehrer stehen inzwischen dienstliche E-Mail-Adressen zur Verfügung. In den kommenden Wochen sollen die 100 Prozent erreicht werden.

