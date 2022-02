Potsdam

Der russische Angriff auf die Ukraine beschäftigt nicht nur die aktiven Soldaten. Auch viele ehemalige Soldaten fragen sich derzeit, ob sie nun eingezogen werden können. Hintergrund: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) schließt nicht aus, dass auch Reservisten eingesetzt werden.

Wann können Reservisten eingezogen werden?

„Die Wehrpflicht ist in Deutschland schon seit längere Zeit ausgesetzt“, erklärt Ronald Nitschke, stellvertretender Landesvorsitzender des Reservistenverbands in Brandenburg. „Das heißt: Es kann derzeit niemand gegen seinen Willen eingezogen werden. Eine verpflichtende Heranziehung zum unbefristeten Wehrdienst ist außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles nicht möglich“, erklärt er.

Derzeit sei die Diskussion aber eher theoretisch. Ähnlich hatte sich Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbands, geäußert. „Die unfassbaren Bilder aus der Ukraine wecken das Verantwortungsgefühl vieler Reservistinnen und Reservisten“, erklärte er. Viele hätten bereits ihre Bereitschaft signalisiert, dass sie die Bundeswehr unterstützen wollten, doch noch habe die Bundeswehr dazu nicht aufgerufen.

Wie reagieren Reservisten auf den Angriff auf die Ukraine?

Innerhalb des Verbandes hat der russische Angriff viele Diskussionen ausgelöst – und eine Welle der Hilfsbereitschaft. „Das bewegt die Kameraden. Viele sind interessiert und bieten ihre freiwilligen Dienste an“, erklärt Ronald Nitschke.

Das sei 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise ähnlich gewesen. Und auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie würden Reservisten seit knapp zwei Jahren die Gesundheitsämter oder die Impfzentren unterstützen, so Nitschke.

Was ist der Spannungs- und Verteidigungsfall?

2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Sie ist seither auf den Spannungs- und Verteidigungsfall beschränkt. Außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls können Reservisten nicht verpflichtet werden, heißt es beim Reservistenverband. Dieser Fall muss vom Bundestag mit einer Zweidrittel-Mehrheit festgestellt werden, was bisher nicht geschehen ist.

Ab wann ist man Reservist?

Als Reservist gilt jeder, der mindestens einen Tag bei der Bundeswehr gedient hat – egal ob als Grundwehrdienstleistender, als Soldat auf Zeit oder ehemaliger Berufssoldat. Wer unehrenhaft entlassen wurde, komme als Reservist nicht infrage – und als Obergrenze gelte das Alter von 65 Jahren, erklärt Ronald Nitschke. Bundesweit gibt es rund eine Million wehrfähige Reservisten.

Was ist die sogenannte Grundbeorderung?

Neu eingeführt wurde mit Oktober 2021 die Grundbeorderung. Damit will das Verteidigungsministerium für einen Aufwuchs an qualifiziertem und ausgebildetem Personal in der Reserve sorgen. Soldaten auf Zeit, Berufssoldaten und freiwillig Wehrdienstleistende werden damit nun nach dem Ende ihres aktiven Dienstes für sechs Jahre an eine Dienststelle grundsätzlich beordert.

Dahinter steht der Gedanke, dass bei diesen jungen ehemaligen Soldaten die beim Wehrdienst erworbenen Kenntnisse noch „frisch“ sind. Aber auch bei dieser Grundbeorderung gilt das Prinzip der Freiwilligkeit: Reservisten müssen ihrer Verpflichtung zustimmen. Außerdem muss der Arbeitgeber bereit sein, Mitarbeiter dafür gegebenenfalls freizustellen.

Von Torsten Gellner