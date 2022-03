Potsdam

Volodymyr Kororbov hat im Konzentrationslager Sachsenhausen den Holocaust überlebt. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hat ihn zum 77. Jahrestag der Befreiung eingeladen. Doch ob der 95-Jährige Mann, der als Minderjähriger von 1943 bis zur Befreiung 1945 die Hölle auf Erden durchlebt hat, am 1. Mai an den Gedenkfeiern teilnehmen kann ist ungewiss. „Kororbov sitzt derzeit in Kiew im Keller und muss erneut um sein Leben fürchten“, so Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Jahresprogramms der Stiftung in Potsdam.

Stiftung sammelt Spenden

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Karoline Wolf

Der Krieg in der Ukraine, unter dem Millionen Menschen leiden, hinterlässt auch Spuren in der alltäglichen Arbeit der Gedenkstätten. „Unsere Sorge gilt den hochbetagten Überlebenden der Konzentrationslager“, so Stiftungsdirektor Axel Drecoll. Die Einrichtung unterstützt deshalb einen Spendenaufruf des Hilfswerkes für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine, aber auch speziell für Kororbov wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Kororbov gehört zur letzten Generation der Überlebenden, die noch als Zeitzeugen von den Gräueltaten der Nationalsozialisten erzählen kann. Zum Gedenken vor zwei Jahren hatte die Stiftung noch 20 Überlebende aus der Ukraine eingeladen. Wegen Corona musste die Veranstaltung abgesagt werden. In diesem Jahr gebe es noch Kontakt zu insgesamt 38 Überlebenden weltweit – in der Ukraine sind es mit Korobrov noch zwei.

Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. t Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Mit den Verlust der Zeitzeugen wird sich die Form des gesellschaftlichen Gedenkens verändern, konstatierte Drecoll. Er setzt darauf, dass langfristig an die Stelle noch lebendig erzählter Erinnerungen ein zivilgesellschaftliches Engagement für eine faktenbasierte Erinnerungskultur treten wird. Ein gutes Beispiel dafür sei die Arbeit von Ehrenamtliche am Ort des ehemaligen KZ-Außenlagers von Sachsenhausen in Jamlitz (Dahme-Spreewald), wo Bürger jahrelang hartnäckig auf eine Gedenkstätte hingearbeitete haben. Nach Jamlitz, einem kleinen Ort bei Lieberose waren 10 000 mehrheitlich Juden von Auschwitz zur Zwangsarbeit deportiert worden, um einen Militärflugplatz anzulegen. Als im Februar 1945 die Front näher rückte, wurden die Häftlinge auf einen sogenannten Todesmarsch nach Sachsenhausen geschickt, 1342 Kranke und Marschunfähige wurden zuvor erschossen.

Jamlitz, wichtigster Gedenkort der Shoa in Brandenburg

Jamlitz ist „der „wichtigste Gedenkorte der Shoa in Brandenburg“, so Drecoll. Er soll deshalb ausgebaut und langfristig von der Gedenkstättenstiftung übernommen werden.

Zur Stiftung Brandenburgischen Gedenkstätten gehören neben den ehemaligen Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück, die Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald, das Zuchthaus in Brandenburg-Görden, die Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasiemorde in Brandenburg/Havel und das ehemalige sowjetische Gefängnis in der Leistikowstraße in Potsdam. Aufgrund der Coronapandemie hat die Anzahl der Besucher in den Gedenkstätten drastisch abgenommen. So besuchten Sachsenhausen 2021 lediglich 102 644 Personen. 2019 waren es noch mehr als 700 000 gewesen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spendenkonto des Hilfsnetzwerkes für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine: DE59 1009 0000 2888 9620 02, Empfänger: Kontakte-Kontakty.

Spenden für Voloymyr Kororbov: DE45 1005 0000 1793 9759 29, Empfänger: Sachsenhausen-Komitee in der BRD e.V. Stichwort: Kororbov

Von Mathias Richter