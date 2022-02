Potsdam

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ruft anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine zu Friedensgebeten auf. „Beten hilft. Reden hilft. Aus Beten wächst Tun“, sagte Bischof Christian Stäblein am Donnerstag. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert uns in unseren Grundfesten. Wir sind in Gedanken und Gebet bei den Menschen, die nun die Auswirkungen des Krieges hautnah erleben.“ Deshalb bete die Kirche um Frieden in der Ukraine und in Europa. Die diplomatischen Bemühungen, diesen Krieg schnell zu beenden, dürften nicht abreißen, so Stäblein.

Veranstaltungen bereits am Donnerstag

Bereits an diesem Donnerstag finden am Abend mehrere Veranstaltungen statt. Alle beginnen um 18 Uhr. Um diese Uhrzeit wird Pfarrer Martin Vogel in der Potsdamer Nagelkreuzkapelle in der Breiten Straße 7 ein Friedensgebet eröffnen. Zeitgleich wollen im Berliner Dom Am Lustgarten in Berlin-Mitte Bischof Christian Stäblein und Dompredigerin Petra Zimmermann für den Frieden in der Ukraine beten.

Beten und Singen gibt es auch im Berliner Lazarus-Haus in der Marchlewskistraße. Ebenfalls um 18 Uhr wollen sich unter dem Motto „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“ die Gläubigen in der Auferstehungskirche in der Berliner Friedenstraße 83 treffen. Danach will die Versammlung mit rosa Nelken zur Russischen Botschaft unter den Linden gehen und am Brandenburger Tor ein Abschlussgebet halten.

Gebete für den Frieden auch in Berlin

Am Freitag, 25. Februar, findet um 12 Uhr in der St. Marienkirche, Karl-Liebknecht-Straße 8, ein Friedensgebet vor dem Nagelkreuz von Coventry statt. Abends um 18 Uhr beten in der Apostel-Paulus-Kirche, in der Berliner Grunewaldstraße 77a Pfarrerin Martina Steffen-Elis und Superintendent Michael Raddatz für den Frieden.

Am Sonntag, 27. Februar, überträgt RBB Kultur ab 10 Uhr live einen Gottesdienst aus der Nicolaikirche in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) mit Pfarrerin Ulrike Garve und dem Posaunenchor Lübbenau. Für Mittwoch, den 2. März, ist schließlich um 19 Uhr ein digitaler Gottesdienst geplant. Die Neuköllner Pfarrerin Lioba Diez lädt zu einem Politischen Nachtgebet ein. Als Gäste werden die Historikerin Imke Hansen, der Russlandexperte Arvid Bell von der Harvard University und der ehemalige Präsident von Caritas Ukraine, Andrij Waskowycz erwartet. ( Anmeldung unter https://spiritandsoul.org/friedensgebet ).

Von Rüdiger Braun