Potsdam

Im Corona-Jahr 2020 ist die Kriminalität in Brandenburg auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Die Polizei registrierte 162.941 Straftaten. Das sind rund 3000 weniger als im Vorjahr (minus 5,2 Prozent). Diese Zahl hat Innenminister Michael Stübgen (CDU) gemeinsam mit Polizeipräsident Oliver Stepien am Montagvormittag bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für 2020 genannt.

Allerdings habe die Corona-Lage vermutlich erheblichen Einfluss auf die Kriminalitätsentwicklung, sagte Stübgen. Wegen veränderter Tatumstände – Kontaktbeschränkungen, geschlossener Gastronomie, Homeoffice, Reisebeschränkungen und anderer Maßnahmen – eigne sich das Zahlenwerk „nicht grundsätzlich für die Trenderkennung“.

Gewaltprobleme in den Privathaushalten

In fast allen Kriminalitätsbereichen war eine deutliche Entspannung zu verzeichnen, jedoch stieg die häusliche Gewalt sprunghaft an. In diesem Bereich registrierten die Beamten 5235 Übergriffe. Das sind 864 mehr als im Vorjahr. Den weitaus größten Teil dabei machten Körperverletzungsdelikte aus. Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung blieben auf ähnlichem Niveau wie 2019. Drei Viertel der Täter waren Männer.

Die Gewaltkriminalität fiel auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verharren allerdings weiter auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2008. 2152 Fälle registriert die Behörden. Darunter sind hunderte Fälle von Kinder- und Jugendpornographie.

Brandenburg hat weiterhin ein großes Problem mit Rauschgiftkriminalität. 9004 Fälle meldeten die Polizeidienststellen. Das sind zwar rund 180 weniger als im Vorjahr, der Vergleich mit dem Jahr 2002 zeigt aber die Größe des Problems: Damals wurden 4000 Fälle weniger registriert als jetzt. 48 Menschen starben 2020 wegen Drogenkonsums, ihr Durchschnittsalter lag bei 35 Jahren. Viele von ihnen erlagen drogenbedingten Krankheiten, verunglückten oder töteten sich selbst.

Diebstähle schwierig – viele Menschen sind zu Hause

Das in Brandenburg jahrelang vorherrschende Problem massenhaften Diebstahls entschärft sich weiter. Die Polizei meldet hier nicht einmal halb so viele Fälle wie vor 20 Jahren. 54.862 Diebstähle wurden erfasst. Die Wohnungseinbrüche (2488) haben wieder das niedrigere Niveau von 2009 erreicht. Zwischenzeitlich – Höhepunkt war das Jahr 2015 – hatte er sich die Zahl fast verdoppelt.

Die Zahl der Angriffe gegen Polizisten hat sich zwar leicht verringert, stagniert aber weiterhin über der Marke von 1000 im Jahr. Minister Stübgen wies darauf hin, dass es im Corona-Jahr kaum Volksfest und Fußballspiele gegeben habe – klassischerweise Orte, an denen es zu Rangeleien mit der Polizei kommt. Stübgen kündigte die „volle Härte des Gesetzes“ an. „Wer Polizisten angreift, Sanitäter beleidigt und Feuerwehrleute bespuckt, gehört unmittelbar bestraft“, sagte der Minister.

Zwei Morde und acht Mordversuche gab es 2020 in Brandenburg, dazu kommen sieben Fälle von Totschlag und 26 Fälle versuchten Totschlags.

Von Ulrich Wangemann