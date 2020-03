Niedrigste Kriminalität in Brandenburg seit 1990 – aber das Land hat ein Drogenproblem

Potsdam

Die Zahl der registrierten Straftaten in Brandenburg hat im Jahr 2019 den niedrigsten Stand seit Gründung des Landes erreicht. 171.828 Fälle registrierte die Polizei im vergangenen Jahr –rund 1000 Fälle weniger als im Vorjahr. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Michael Stübgen ( CDU) und der amtierende Polizeipräsident Roger Höppner am Mittwoch in Potsdam vorstellten.

Stübgen sprach von einer „insgesamt erfreulichen Entwicklung“. Besonders stark zurückgegangen sind Diebstähle. Wurden im Jahr 2000 noch mehr als 6000 Autos gestohlen, waren es im vergangenen Jahr noch rund 2000. Höppner verwies auf die immer enger werdende Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei, der wichtige Hinweise auf grenzübergreifend agierende Tätergruppen zu verdanken seien.

Deutlich mehr Drogenfälle

Allerdings erlebt das Land eine deutliche Zunahme von Drogendelikten – das Jahr 2019 stellt mit mehr als 9500 festgestellten Verstößen einen traurigen Höhepunkt in der Entwicklung der vergangenen 20 Jahre dar. Cannabis-Produkte und Amphetamine sind laut Polizei die maßgeblichen Treiber der Entwicklung. Der amtierende Polizeipräsident sagte, die Entwicklung bereite ihm Sorge. „Diesem negativen Trend gilt es in den kommenden Jahren noch deutlich verstärkter entgegenzutreten“, so Höppner.

Polizisten erhalten Elektroschocker

Als Zeichen „zunehmender Verrohung von Teilen der Gesellschaft“ bezeichnete der Innenminister den Anstieg von tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Dies werde er „nicht dulden“, sagte Stübgen. Er kündigte an, noch in diesem Jahr in Pilotprojekten so genannte Taser – also Elektroschock-Pistolen – im Wach- und Wechseldienst einzuführen. Derzeit verfügen nur Spezialeinheiten über diese Waffen.

Außerdem werde die laut Polizeigesetz neuerdings gestattete Ausrüstung von Beamten mit Körperkameras in Angriff genommen, so der Innenminister. In 1262 Fällen waren im vergangenen Jahr Beamte attackiert worden – 454 mehr als im Vorjahr. Darunter sind mehrere Fälle von versuchtem Totschlag. Beamte wurden mit Messer, Cutter und geöffneten Gasflaschen angegriffen.

Weniger Straftaten durch Zuwanderer

Die Gewaltkriminalität ist leicht auf 15.815 Fälle gestiegen, allerdings im Bereich der leichten Körperverletzungen, während die schweren abnahmen.

Auch die Zahl der Straftaten mit Tatbeteiligung von Zuwanderern sei rückläufig, hieß es. 2019 seien landesweit 11.569 Straftaten durch Zuwanderer erfasst worden, rund 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung der ausländerrechtlichen Verstöße falle der Rückgang mit 4,3 Prozent noch deutlich stärker aus. Während 2018 insgesamt 7.050 entsprechende Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße erfasst wurden, seien es im vergangen Jahr 6.746 gewesen.

Von den insgesamt im Land erfassten 171.828 Straftaten wurden den Angaben zufolge 96.690 aufgeklärt. Es seien 65.374 Tatverdächtige ermittelt worden. Unter anderem wurden 59.079 Diebstahlsdelikte und 15.815 Körperverletzungsdelikte erfasst, darunter zwei Fälle von Körperverletzung mit Todesfolge.

Von Ulrich WAngemann