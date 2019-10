Pasewalk

Als im Januar Insolvenz angemeldet werden musste, war das zunächst ein unerwarteter Schock für die rund 2700 Mitarbeiter. Nun geht nach dem Ende des Insolvenzverfahrens Mitte August jedoch die Restrukturierung des Bäckerei-Unternehmens Lila Bäcker mit Sitz in Pasewalk voran. „Der Umsatz der letzten Monate hat sich stabilisiert und liegt leicht über der Prognose“, sagte die Sprecherin der Geschäftsführung, Viola Kaluza, der Deutschen Presse-Agentur.

Künftig von drei Geschäftsführern geleitet

Das Mecklenburger Unternehmen mit aktuell 2180 Mitarbeitern und 270 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wird künftig von drei Geschäftsführern geleitet: Neben Kaluza sind Marc Grimminger für den Vertrieb und die Produktion und der Ingenieur und Betriebswirt, René Verdcheval, für das Kundengeschäft zuständig. Verdcheval sei für die Geschäftsführung der neu gegründeten UHB Logistik GmbH in Gägelow bei Wismar übernommen. Dort seien die Transportdienstleistungen innerhalb der Gruppe gebündelt.

„Der Lila Bäcker setzt gegenwärtig die Maßnahmen zügig um, die wir im September angekündigt haben“, betonte Kaluza. Dazu gehöre die neue Struktur der „Unser Heimatbäcker Gruppe“ mit drei Gesellschaften: Die „Unser Heimatbäcker GmbH“ für die Produktion von Brot und Brötchen in Pasewalk sowie die Filialen, die neu gegründete „ Mäkelbörger KuchenManfaktur GmbH“ in Neubrandenburg für Kuchen von Großkunden und die Filialen sowie die „UHB Logistik GmbH“ in Gägelow.

Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft laufen

„Mit den Großvermietern der Filialen konnten wir neue Verträge unterzeichnen“, ergänzte Kaluza. Mittlerweile seien auch fast alle Filialen wieder ganztags geöffnet und die Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft liefen auf Hochtouren. Nach Überwindung der schweren Krise sei die Stimmung ihrer Beobachtung nach in den Geschäften gelöst, da sich die Mitarbeiter sicherer fühlten.

Lesen Sie auch:

So geht es nach der Insolvenz des Lila Bäckers weiter

Lila Bäcker kann mit Millionen-Bürgschaft des Landes rechnen

„Lila Bäcker“ sieht Zukunft für mehr als 2180 Jobs und 270 Filialen

Von RND/dpa