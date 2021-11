Potsdam

Angesichts explodierender Infektionszahlen in Brandenburg soll die Zahl der Impfungen im Land drastisch auf 160.000 pro Woche gesteigert werden. Damit sollen bis Ende 2021 eine Million Impfdosen verspritzt werden. Das ist das Ergebnis eines Impfgipfels der Landesregierung mit Kommunen und Ärztevertretern am Freitagnachmittag. Demnach sollen die niedergelassenen Ärzte, die in der laufenden Woche auf etwa 60.000 Impfungen kommen, ihre Leistung auf 100.000 pro Woche steigern. „Wir haben das im Sommer bereits geschafft, das gibt uns Hoffnung“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB), Peter Noack. Zusätzliche Ärzte werde man voraussichtlich unter Ruheständlern oder nicht niedergelassenen Ärzten (“Freelancer“) finden. Auch Ärzte in Elternzeit könnten laut den Teilnehmern des Gipfels mitimpfen.

100 kleine Impfstellen und vier überregionale Zentren

Daneben sollen unter Koordination der Landkreise und kreisfreien Städte etwa 100 Impfstellen entstehen – unter Einbeziehung von Kliniken, Medizinischen Versorgungszentren und Hilfsorganisationen. Mindestens drei Impfstellen sollen in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt entstehen. Diese kleinen Impfzentren sollen 50.000 Impfungen pro Woche schaffen. Weiter sollen in Potsdam, Cottbus sowie den Kreisen Barnim und Dahme-Spreewald insgesamt vier überregionale Impfzentren entstehen, die weitere 10.000 Impfungen pro Woche sicherstellen sollen.

In diesen Zentren sollen Bürger teils ohne Anmeldung an die Reihe kommen, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Angebote sollten bewusst „niederschwellig“ sein. Die Kreise könnten Räume zur Verfügung stellen, wo Ärzte Impfstraßen einrichten könnten, sagte der Präsident des Brandenburger Landkreistags, Wolfgang Blasig (SPD).

Menschen über 60 werden angeschrieben

Laut Landesregierung sollen alle Bewohner sowie das Personal in Alten- und Pflegeheimen „grundsätzlich bis Ende November“ eine Auffrischungsimpfung angeboten bekommen. Darüber hinaus wird die Regierung alle Menschen, die älter als 60 sind, anschreiben und zum Boostern auffordern. KVBB-Chef Noack bat alle Brandenburger um Geduld, denn zuerst müssten ältere und geschwächte Menschen immunisiert werden, bevor alle anderen Termine bekämen. Man werde allen Brandenburgern „in den kommenden Wochen ein Impfangebot unterbreiten, nicht jedoch gleichzeitig“.

Brandenburg hat eine der deutschlandweit niedrigsten Impfquoten. Vollständig immunisiert sind 61,5 Prozent der Bürger. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt zwischen 80 und 90 Prozent, um die Pandemie besiegen zu können. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg liegt bei 507,1.

Innenminister: „Schlimmste Befürchtungen“

„Wir stehen vor einem schwierigen Winter, der die schlimmsten Befürchtungen übertreffen könnte“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). Er schickte die Landespolizei am Donnerstag in Potsdam los, um die neu erlassenen 2G-Regeln zu kontrollieren. In 30 Lokalen wurden zusammen fünf Verstöße festgestellt. Ministerpräsident Woidke warnte, Hochrechnungen gingen anhand des derzeitigen Infektionsgeschehens von 100 Toten pro Tag in Deutschland aus.

Am Montag will sich die Landesregierung mit Kommunen und Kreisfreien Städten auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche verständigen, Dienstag dann will das Kabinett entscheiden. Der Regierungschef kündigte „weitreichende Entscheidungen“ für die kommende Woche an und ergänzte: „Ich schließe nichts aus.“

Von Ulrich Wangemann