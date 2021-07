Potsdam

Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gerät immer mehr in den Sog des Bundestagswahlkampfs. So hat das CDU-geführte Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag nach einem Krisengipfel in Potsdam Forderungen des Landes nach mehr Unterstützung des Bundes für die Schweinehalter zurückgewiesen. „Das Land hat selbst die Möglichkeit, mit Landesprogrammen seine Schweinehalter zu unterstützen“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Uwe Feiler (CDU). Brandenburg habe bislang noch nicht einmal die Anzahl und die Standorte der Betriebe nennen können, so Feiler. Stattdessen versuche man in Potsdam „Verantwortung zu delegieren“.

Dagegen erklärte Brandenburgs Umwelt- und Verbraucherschutzminister Axel Vogel (Grüne), im Bund sei noch nicht „genug begriffen worden, dass es sich um eine nationale Aufgabe handelt“, und nicht um das Problem von ein paar Landkreisen in Brandenburg und einem in Sachsen. Vogel weiter: „Um die schweinehaltenden Betriebe angesichts der Absatzschwierigkeiten durch die ASP bei Hausschweinen zu unterstützen, ist der Bund aufgefordert, Förderprogramme aufzulegen, die nur die Bundesregierung in Abstimmung mit der Europäischen Union auf den Weg bringen kann.“

Wer finanziert den Bauern den Ausstieg auf Zeit?

Keine Einigung gab es etwa bei der Brandenburger Forderung, Bauern einen temporären Teilausstieg aus der Schweinehaltung zu finanzieren. Immerhin, so Vogel, habe der Bund zugesagt, eine Erhöhung der bislang zulässigen Höchstgrenzen für finanzielle Hilfen an die Schweinehalter mit der EU zu besprechen – aktuelle darf das Land nicht mehr als 20.000 Euro pro Betrieb binnen drei Jahren an Fördergeld zahlen.

Zur Aussicht eines zeitlich begrenzten, öffentlich geförderten Ausstiegs aus der Schweinehaltung sagte Bauernverbands-Präsident Henrik Wendorff: „Alle Halter wären dazu bereit – bevor sie pleite gehen.“ Auch Wendorff äußerte, im Bund sei die Tragweite der Seuche nicht genügend verstanden worden. Gegenwärtig gebe es für mehrere tausend Hausschweine praktisch keine Abnehmer mehr. In den Ställen drohten schlimme Zustände.

Bauernverband ist enttäuscht

„Bei den wirklichen Problemen und entscheidenden Fragen hat es keine Ergebnisse gegeben“, resümierte Wendorff nach dem Treffen. „Es gab vom Bund keine Signale auf finanzielle Hilfe für die Schweinehalter in der Region“, ergänzte er. Der Verkauf der Tiere aus Restriktionszonen, in denen besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Schweinehaltung gelten, sei nicht möglich. Er rechne damit, dass in den nächsten Wochen weitere Schweinehalter aufgeben werden, sagte Wendorff. Sie könnten sich die Haltung unverkäuflicher Tiere nicht länger leisten.

An dem Treffen nahmen Experten des Bundesagrarministeriums, der Landesministerien für Agrar und Verbraucherschutz sowie Schweinehalter teil. Am Freitag vor zwei Wochen war die Afrikanische Schweinepest bei Hausschweinen in Brandenburg ausgebrochen. Es waren die ersten Fälle der Seuche bei Hausschweinen in Deutschland.

Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft – sein Ressort ist Grünen-geführt – appellierte an Bund und EU, „mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten“ den Bau eines zweiten Zauns an der Grenze zu Polen – und damit die Schaffung einer Pufferzone – zu unterstützten. „Denn die Grenzländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen schützen hiermit die gesamte Bundesrepublik und ihre westlichen Nachbarn vor einer weiteren Ausbreitung der ASP“, so Ranft.

Land zahlt 200 Euro Tötungsprämie für Schweine

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest bietet das Potsdamer Gesundheitsministerium seit dieser Woche Haltern mit Beständen von bis zu zehn Tieren Prämien, wenn sie die Tiere abschaffen. Wie das Gesundheitsministerium in einem Erlass regelt, erhalten Halter 200 Euro pro Tier, wenn sie diese schlachten und sich vertraglich verpflichten, zwei Jahre lang keine Schweine mehr zu halten. Das Gesundheitsministerium in Potsdam geht davon aus, dass in den gefährdeten Gebieten insgesamt 131 Betriebe mit 337 Tieren die Prämien in Anspruch nehmen könnten.

Einen ähnlichen Erlass mit Tötungsprämie gab es in Brandenburg bereits im Mai 2021. Damals bezog sich das Prämienangebot aber nur auf Kleinsthalter, die sich in der unmittelbaren Kernzone rund um die Fundorte von Wildschweinekadavern befanden. Die Summe war mit 200 Euro pro Tier identisch mit der jetzt erlassenen Regelung. Allerdings waren damals nur Betriebe mit bis zu fünf Tieren als Empfänger vorgesehen. Jetzt gibt es die 200 Euro auch für Halter mit bis zu zehn Schweinen. Damals waren zehn Betriebe mit insgesamt 26 Tieren empfangsberechtigt. Nur zwei allerdings beantragten die Prämie.

Das Ministerium betont, dass es auf die freiwillige Kooperation der Tierhalter angewiesen ist, da es keine gesetzliche Handhabe von Bundesseite gebe, die Tiere zwangsweise töten zu lassen. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter hatte zuletzt ein Verbot der Kleinst- und Hobbyhaltung gefordert, weil sie um ihre großen kommerziell gehaltenen Bestände bangt. Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Ranft forderte genau dies vom Bund auf dem Schweine-Krisengipfel: „Der Bund ist in der Pflicht: Es braucht jetzt die Möglichkeit, die Kleinsthaltung zu untersagen.“

Von Ulrich Wangemann und Gudrun Janicke