Potsdam

Der Turm der Garnisonkirche gewinnt täglich an Höhe. Etwa 40 der 57 steinernen Meter sind bereits geschafft. In traditioneller Ziegelbauweise zieht eine Dresdner Firma den Rohbau hoch.

Turmbau zu Potsdam. Blick aus 37 Metern Höhe vom Baugerüst in die Breite Straße. Quelle: Karim Saab

Von dieser Tatsache lassen sich die Gegner des Wiederaufbaus nicht beirren. Am Dienstag gaben sie eine Online-Pressekonferenz, um ihre kritischen Positionen zu bekräftigen und neue Projekte und Initiativen vorzustellen. „Wir können uns nicht damit abfinden, dass mit einer wiederaufgebauten Garnisonkirche das Gegenteil von dem ausgedrückt werden soll, was sie einst ausgedrückt hat“, sagte der Bonner Theologe Andreas Pangritz.

Friedens-Schalmein

Der Leipziger Religionswissenschaftler Horst Junginger mahnte zu äußerster Skepsis, wenn der Bauherr, hinter dem Staat und Kirche stehen, von einer „Friedenskirche“ spreche. „Je stärker die Friedens-Schalmeien geschlagen werden, desto kritischer sollten wir draufschauen. Alle preußischen Kriege sind mit Friedensargumenten begründet worden“, so Pangritz.

Der Architekturhistoriker Philip Oswalt. Quelle: Peter Degener

Damit kanzelten die drei Professoren um den Kasseler Architekturtheoretiker Philipp Oswalt auch den Hinweis darauf ab, dass sich der Neubau vom Original durch einen Schriftzug unterscheidet. Um den Sockel der Turm-Replik wird sich in sechs Sprachen der Bibelvers „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ ziehen. Die 1,20 Meter hohen Lettern wurden bereits in Sandstein gemeißelt, sind aber noch von Bauplanen verdeckt.

Gemein mit dem Unheil

Der Wiederaufbau der Garnisonkirche sei von Rechtsradikalen initiiert worden, hieß es wiederholt. Das Bauwerk stehe spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts für einen deutschen Nationalprotestantismus, der sich mit den unheilvollsten Strömungen gemein gemacht habe. Ausdrücklich nannten sie „Antisemitismus, Frankophobie, Polenhass, völkisches Denken, Rassismus, Militarismus, Demokratiefeindlichkeit und Obrigkeitsgehorsam“.

30-jährige Kontroverse

In einer Erklärung heißt es: „Es ist unerklärlich und unverantwortlich, dass die Evangelische Kirche trotz einer 30-jährigen Kontroverse über den von ihr betriebenen Wiederaufbau nicht bereit war, sich ihrer eigenen Geschichte an diesem Ort zu stellen und diese kritisch zu erforschen und aufzuklären.“ Auf Nachfrage räumte Oswalt ein, dass der Begriff „Lernort Garnisonkirche“ aus den Reihen der Wiederaufbau-Befürworter stammt, die auch ein entsprechendes Museum im Turm planen. Oswalts Initiative hat den Begriff aufgegriffen und versammelt unter „lernort-garnisonkirche.de“ immer wieder neue kritische Expertisen und Proteste.

Viele Wissenschaftler aus der ganzen Bundesrepublik sprechen sich nach wie vor gegen das Konzept von Landeskirche und Bundesregierung aus. Auf deren offizieller Stiftungsseite heißt es, die Hof- und Garnisonkirche sei „nationales Tafelsilber“. Oswalt dazu: „Das ist kein nationales Tafelsilber, das ist eine Giftküche, ein Abgrund!“ Da die Potsdamer Kirche als „nationales Symbol“ gesehen wird, spielen in den Einlassungen der Gegner städtebauliche Perspektiven nur eine untergeordnete Rolle. Die wenigsten Befürworter des Wiederaufbaus führten zuletzt ideologische Argumente ins Feld. Sie geben den Kritikern sogar in vielerlei Hinsicht Recht, sprechen aber gern von der „Heilung einer offenen Wunde im Stadtbild Potsdams“.

Lernprozess

„Einen Abriss des Rohbaus fordern wir nicht“, hieß es dann aber von den Kritikern auf Nachfrage, „wir haben natürlich registriert, dass es auf der Gegenseite einen Lernprozess gegeben hat. Ob er wirklich tief greift oder ob eine Diskrepanz zwischen Denken und Tun bleibt, werden wir sehen.“

Vor allem werfen die drei Professoren dem Bauherren und künftigen Betreiber vor, dass das geplante Geschichtsmuseum in einer Etage im Turm versteckt wird. Die Touristen, die hoch zur Aussichtsplattform fahren, könnten es leicht ausblenden.

Mit diesem Koppelschloss zogen die deutsche Soldaten in den Ersten Weltkrieg. Quelle: lernort garnisonkirche

Die Kritiker richten am 1. und 2. Oktober im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Berlin eine zweitägige Tagung aus. Sie wird von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt und steht unter dem Thema „Gott mit uns! Das schwierige Erbe des Nationalprotestantismus“. Die deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg trugen Koppelschlösser, auf denen „Gott mit uns“ stand.

Dass für diese Tagung auch Ex-Bischof und Wiederaufbau-Befürworter Wolfgang Huber seine Teilnahme zugesagt hat, könnte als weitere Annäherung zwischen beiden Lagern interpretiert werden. Auch Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck wurde für eine Podiumsdiskussion angefragt.

Zwischennutzung läuft aus

Der Konflikt könnte genauso gut wieder an Schärfe zunehmen, wenn um den Abriss des Rechenzentrums gestritten wird. Derzeit wird auf der benachbarten Plantage ein Kreativ Quartier errichtet. Es ist als Ersatz für die Künstler gedacht, wenn die Zwischennutzung des Rechenzentrums als „Kunst- und Kreativzentrum“ ausläuft. Oswalt, Prangritz und Junginger machten aber deutlich, dass ihnen das DDR-Gebäude aus dem Jahr 1971 viel bedeutet. „Turm der Garnisonkirche und das Bauwerk der DDR-Moderne verhalten sich zueinander wie Bau und Gegenbau. Sie machen die Spannung der deutschen Geschichte anschaulich und markieren den Bruch mit der preußischen Tradition“, so Oswalt.

Hinter Gittern wurde seit 2014 die rekonstruierte Wetterfahne der ehemaligen Garnisonkirche präsentiert. Quelle: Ralf Hirschberger

In einem Punkt ist sich das Trio aber offenbar nicht ganz einig. Soll die Turmhaube wirklich auf den 57 Meter hohen Turmstumpf gesetzt werden? Die Garnisonkirche maß bis zur Spitze 88 Meter. Der hölzerne Aufsatz verbrannte in der Bombennacht 1945. „Gerade die Kirchturmhaube ist zu einem Symbol des problematischen Nationalprotestantismus geworden“, heißt es in einem offen Brief, den 100 Professoren unterschrieben haben. Sowohl die Wiedererrichtung des Glockenspiels wie auch der Wetterfahne mit dem preußischen Adler seien in ihrer Aussage zu umstritten und zu kostspielig. Man solle das Geld lieber für die Finanzierung des angekündigten Lernortes einsetzen, die noch nicht gesichert sei. Und ein Turmstumpf könne – ähnlich wie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin – als „Zeichen der Kriegszerstörung“ dienen, so die Argumentation.

Preußische Vogelkunde

Mit dem preußischen Adler als Symbol militärischer Macht hat sich Religionswissenschaftler Junginger eingehend auseinandergesetzt. Im Herbst wird bei Spector Books von ihm ein Buch mit vielen interessanten Fundstücken erscheinen.

Von Karim Saab