Kritik am Windbürgergeld: „Akzeptanz lässt sich nicht kaufen“

Potsdam

Bürger und Gemeinden sollen künftig für Windräder in ihrer Umgebung belohnt werden, um die Akzeptanz für Windparks zu steigern. Wie genau das aussieht, soll eine Arbeitsgruppe der Bundesregierung bis Ende März erarbeiten. Nach dem Willen der SPD im Bundestag sollen die Anwohner direkt profitieren. Man müsse „direkte finanzielle Anreize für die Bürger schaffen, die in solchen Gebieten leben“, sagte Fraktionsvize Matthias Miersch, der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Ausbauziel ist gefährdet

Der Ausbau von Windkraftanlagen an Land kommt langsam voran – auch, weil sich an vielen Orten Bürgerinitiativen gegen den Ausbau wehren und Gerichtsprozesse den Bau bremsen. Neu ist die Idee der Bürgerbeteiligung nicht: Mecklenburg-Vorpommern etwa hatte 2016 ein Gesetz verabschiedet, nach dem Investoren und Projektträger Kommunen und deren Bewohnern im Fünf-Kilometer-Umkreis von Windparks Gesellschafteranteile zum Kauf anbieten müssen. Alternativ sind Ausgleichsabgaben an die Kommunen möglich. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hält es für möglich und ratsam, das auf den Bund zu übertragen.

Wenig Begeisterung in Potsdam

Im Brandenburger Wirtschafts- und Energieministerium, das von der SPD geführt wird, hält man den Ansatz einzelner Auszahlungen an Bürger für kompliziert, weil „zu kleinteilig“ – wie Ressort-Sprecherin Claudia Lippert sagt. „Verwaltungsaufwand und ausgezahlte Summe würden in keinem Verhältnis zueinander stehen.“ Im Ministerium vertraue man darauf, dass die Bürgermeister am besten wüssten, wie sie Geld in der Gemeinde verteilten.

Die alte rot-rote Landesregierung hatte Mitte 2019 noch ein Gesetz beschlossen, wonach Betreiber neuer Windräder pro Jahr und Turbinenturm 10.000 Euro an Gemeinden zahlen müssen, die innerhalb eines Umkreises von drei Kilometern liegen – das Modell nennt sich „Windkraft-Euro“ und erhielt auch die Stimmen der CDU.

Die Grünen-Vorsitzende Julia Schmidt hält das „ Windbürgergeld“ für einen „guten und richtigen Schritt, der aber alleine nicht ausreicht“. Schmidt schränkt ein: „ Akzeptanz für Windkraft kann nicht erkauft werden.“ Wichtig sei es, die Kommunen noch besser zu beraten und Strompreisvergünstigungen für Windkraftregionen bundesweit durchzusetzen.

Verband fordert bundesweite Regelung

Der Bundesverband Windenergie hält die Idee individueller Zahlungen für eine von mehreren Möglichkeiten, den fast zum Erliegen gekommenen Ausbau der Windenergie zu beschleunigen. „Die finanzielle Teilhabe ist eine gute Idee und ein probates Mittel, die Akzeptanz zu erhöhen“, sagt Jan Hinrich Glahr, Vorsitzender des Landesverbands Berlin/ Brandenburg. Wichtig sei, dass bundesweit einheitliche Regelungen umgesetzt würden. Eingefleischt Windkraftgegner würden sich allerdings, so erwartet Glahr, kaum mit Auszahlungen überzeugen lassen. „Wer wirklich etwas gegen Windkraft hat, dürfte solche Zahlungen als Ablasshandel empfinden“, sagt Glahr.

Der Windenergie-Verband verspricht sich mehr positive Effekte von einem bundesweiten Modell, Ökostrom in den Erzeugerregionen billiger zu machen – derzeit ist das nicht möglich. Auf diese Weise, so Glahr, hätten die Bürger direkt etwas von den Windrädern in ihrer Gegend. Das Land würde außerdem noch interessanter für Industrieansiedlungen. „Für diese Politik muss sich Brandenburg bundesweit Verbündete suchen“, sagt Glahr. Die geplante Tesla-Ansiedlung in Grünheide ( Oder-Spree) zeige, dass grüner Strom ein echter Wirtschaftsfaktor sei.

Ökostrom als Wirtschaftsfaktor

Laut Landesregierung hatte Tesla-Chef Elon Musk Brandenburg unter anderem deshalb den Zuschlag erteilt, weil die Auto-Produktion aus erneuerbaren Energien gespeist werden könne.

Laut Koalitionsvertrag wollen SPD, CDU und Grüne „dafür sorgen, dass das Geld aus dem Ausbau erneuerbarer Energien auch in den betroffenen Orten bleibt“. Damit solle die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht werden. Allerdings schränkt der Koalitonsvertrag den Ausbau der Windenergie in seiner Tendenz eher ein. So sollen größere Abstände zwischen Windrädern und Wohnhäusern gelten. Beim Ersatz alter Turbinen durch neue („Repowering“) sollen mindestens 1000 Meter Abstand gewahrt werden – Standorte, die näher an Ortschaften liegen, fallen also weg. Ebenfalls will die Koalition prüfen, ob im Fall besonders belasteter Orte der Mindestabstand auf anderthalb Kilometer ausgeweitet werden sollte.

Kritik an dem SPD-Vorstoß kommt von der CDU-Bundes- und Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig, die Windkraft für eine „veraltete Energietechnik“ hält. Die SPD wolle, „dass die Bürger dem Staat ihre Gesundheit für die Errichtung von Windanlagen verkaufen sollen“.

Von Ulrich Wangemann und Teresa Dapp