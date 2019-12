Kritik an Doppelmandat von Saskia Ludwig (CDU) hält an – Kommt jetzt ein Verbotsgesetz?

Potsdam

Im Landtag reißt die Kritik an der gleichzeitigen Ausübung zweier Mandate durch die CDU-Politikerin Saskia Ludwig nicht ab – auch aus den eigenen Reihen. „Ich habe große Bedenken, dass beide Mandate zeitlich vollständig vereinbar sind“, sagte am Dienstag CDU-Fraktionschef Jan Redmann. „Wir befürchten, dass es zu Terminkonflikten kommt, die sich mindestens auf ein Mandat negativ auswirken.“

Ludwig war Nachrückerin für den neuen Innenminister Michael Stübgen und nahm das Mandat im Bundestag an. Zugleich behielt sie ihr Landtagsmandat. Sie hatte angekündigt, beide Mandate auf Dauer ausüben zu wollen. Ein neuer Bundestag wird regulär 2021 gewählt, ein neuer Landtag 2024.

Redmann sagte, in der Fraktion habe Saskia Ludwig versichert, dass sie sich in der Lage sehe, beide Mandate auszuüben, ohne dass die Arbeit im Landtag leide. „Wir werden das in den nächsten Wochen sehr genau beobachten“, betonte Redmann. Kritik an Ludwig kam auch erneut von SPD und Linken.

Rechtlich ist ein Doppelmandat in Bundestag und Landtag zulässig. Allerdings machen davon Abgeordnete kaum Gebrauch. In der CDU gibt es auf Bundesebene die Empfehlung, ein Doppelmandat zu vermeiden.

Landesgesetz könnte Doppelmandat verbieten

In Brandenburg könnte künftig einem Doppelmandat ein Riegel vorgeschoben werden. Ein einfaches Landesgesetz könnte jedem Politiker ein Doppelmandat untersagen. Zu dieser Einschätzung kommen die Juristen des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtags, die von der oppositionellen Linke um eine Stellungnahme gebeten wurden. Vorbild könnten Regelungen in Thüringen und Niedersachsen sein. In den dortigen Landtagen ist ein Doppelmandat verboten.

„Funktionsfähigkeit des Landtags beeinträchtigt“

Aus Sicht der Juristen ist die Funktionsfähigkeit des Landtags durch Doppelmandate sogar beeinträchtigt. Der Grund: Bundesrecht schreibe vor, dass die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Bundestags stehen müsse. „Hält sich ein Bundestagsmitglied daran, kann es das Landtagsmandat nur noch am Rande wahrnehmen.“

Die Linke will kommende Woche einen Antrag zur Änderung der parlamentarischen Vorschriften einbringen. Im Fall der Annahme werden künftig Doppelmandate verboten. Bereits bestehende Doppelmandate, wie im Fall der Abgeordneten Ludwig, wären allerdings davon nicht betroffen.

