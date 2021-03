Potsdam

Waren die hohen Summen für die externe Impf-Beratung in Brandenburg durch die Firma Kienbaum berechtigt und vertretbar? Die oppositionelle Linke hegt daran Zweifel und fordert von der zuständigen Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) Aufklärung. Die Firma soll für die Umsetzung der Impfstrategie im Januar und Februar 666.000 Euro erhalten haben – also pro Tag etwa 16.000 Euro.

Fraktionschef Sebastian Walter will wissen, was die Firma konkret gemacht, warum sie beauftragt und von wem das genehmigt wurde. Der Landesrechnungshof müsse den Beratervertrag prüfen, fordert Walter. Es könnte sich um einen „Beraterskandal“ handeln. Der Linke-Abgeordnete Ronny Kretschmer habe Akteneinsicht beantragt.

Nonnemacher lässt viele Fragen offen

Nonnemacher hatte am Montag Kritik zurückgewiesen, ließ allerdings viele Fragen offen. So wollte sie nicht sagen, wer die Entscheidung über die Beauftragung getroffen und den Vertrag ausgehandelt hat. „Das ist im Leitungsbereich passiert“, sagte sie nur. Die Firma sei in einer schwierigen Phase beschäftigt worden, sagte sie. Es sei auch nicht unüblich, dass sich die öffentliche Unterstützung beraten lässt.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte, es müsse in einer Notsituation möglich sein, dass das Land externe Berater mit einbeziehe. Über die Vertragsgestaltung mit der Firma Kienbaum habe er aber keine Kenntnis.

Die Grünen verteidigen ihre Ministerin. Fraktionschef Benjamin Raschke sagte, es sei unerlässlich gewesen, sich von außen schnell Fachkräfte einzukaufen, um die eigenen Organisationsstrukturen zu stärken. Das Ministerium sei in der vorigen Wahlperiode unter Führung der Linken „dünn besetzt“ gewesen. Ministerinnen waren erst Diana Golze und dann Susanna Karawanskij.

Das Gesundheitsministerium hatte der Kassenärztlichen Vereinigung Anfang Januar den Auftrag gegeben, die Beratungsgesellschaft Kienbaum mit der Umsetzung der Nationalen Impfstrategie einzusetzen. Der Kostenaufwand für Januar liege bei rund 280 000 Euro netto, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage. Die Berater wurden aber auch im Februar eingesetzt. Hintergrund ist das kurzfristige Aussteigen des damaligen Projektleiters.

Von Igor Göldner