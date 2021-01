Potsdam

Die Kritik am verkorksten Start der Schutzimpfungen in Brandenburg reißt nicht ab. Zu wenig Impfstoffe, zu wenig Geimpfte, kaum noch Impf-Termine, eine überlastete Hotline – die Opposition im Landtag übt scharfe Kritik am Agieren der Regierung. Auch SPD und CDU sind unzufrieden.

Der Fraktionschef der oppositionellen Linken, Sebastian Walter, fordert eine grundlegende Korrektur der bisherigen Impfstrategie. „Sonst gehen Chaos und Scheitern der Landesregierung weiter.“ Aus seiner Sicht sind viele der Probleme rund ums Impfen in Brandenburg absehbar gewesen, das Chaos sei „hausgemacht“. Walters Kritik richtet sich direkt an die zuständige Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Die Organisation der Impfungen sei unzureichend. Die Linke und die SPD fordern einen kostenlosen Transport der älteren Menschen mit Taxis und Bussen in die Impfzentren. SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte, wir brauchen effektive Transportlösungen und regt die Verteilung von Taxigutscheinen an. Freie-Wähler-Fraktionschef Péter Vida fordert, den Transport zu Impfzentren zu erleichtern.

Impfzentren: Es gebe zu wenige wohnortnahe Impf-Möglichkeiten, sagt die Linke. Andere Länder wären da besser. Die SPD regte an, in allen 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten Impfzentren aufzubauen. Geplant sind bisher aber nur 11.

Zur „Chefsache“ sollte das Impfen in Brandenburg werden, so Linken-Fraktionschef Walter – „wie in Mecklenburg-Vorpommern mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig“. Doch der brandenburgische Regierungschef Dietmar Woidke sei bei dem Thema nicht zu sehen, so Walter.

Die bisherige Teststrategie ist aus Sicht der Opposition gescheitert. „Wir brauchen dringend eine Verstärkung vor allem in Kitas und Schulen“, so Walter.

Mit den Kommunen soll besser kooperiert werden. Vorgeschlagen wird, Risikogruppen direkt anzuschreiben. Einige Städte wie Potsdam und Templin machten das bereits von sich aus, so Walter.

Auch CDU und SPD üben Kritik am schleppenden Impfbeginn. „Der Impfstart ist sehr holprig in Brandenburg verlaufen, gerade auch im Vergleich mit anderen Bundesländern“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Jan Redmann. Die Krankenhäuser hätten stärker mit eingebunden werden müssen. Auch angeschlossene Pflegeheime hätten gleich mitgeimpft werden könnten.

