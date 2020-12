Potsdam

Die unzulässige Wahlwerbung der SPD im Neuruppiner Bürgermeister-Wahlkampf hat ein Nachspiel. Der Hauptausschuss des Landtags wird sich auf der nächsten Sitzung mit dem Fall befassen. Innerhalb der rot-schwarz-grünen Koalition sind besonders die Grünen verstimmt und fordern eine zügige Änderung der Geschäftsordnung der Landesregierung. „Wir sind nicht glücklich mit der Einmischung. Das ist auch der Grund, warum wir das Thema weiter vertiefen wollen“, sagte Fraktionschef Benjamin Raschke.

Die SPD hatte in Neuruppin im Wahlkampf auf Fotos mit Ministerpräsident Dietmar Woidke mit seinem Regierungsamt geworben. Die Wahl gewann in der Stichwahl am vorigen Sonntag überraschend der 39-jährige SPD-Kandidat Nico Ruhle. SPD-Generalsekretär Erik Stohn räumte den Fehler ein und sprach von einem „Missgeschick“, das in der „Hektik“ am Ende des Wahlkampfs passiert sei. Die Landesparteizentrale sei nicht in die Wahlwerbung involviert gewesen.

Scharfe Kritik der Opposition

Kritik an der SPD äußerte die Opposition im Landtag. „ Regierungsämter dürfen nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht werden“, sagte der Fraktionschef der oppositionellen Linken Sebastian Walter. Er forderte eine „Missbilligung“ der SPD.

Die Freien Wähler forderten die Einsetzung einer „Fair-Play-Kommission“ mit Vertretern der Parteien sowie Verfassungsrechtlern, die im Fall von Verstößen auch Geldstrafen verhängen soll.

Von Igor Göldner