Welches Recht gilt denn nun auf der 1.-Mai-Demo?

Die Debatte über das Berliner Antidiskriminierungsgesetz schwappt vor allem deshalb in die anderen Bundesländer, weil Berlin ständig Unterstützung braucht. Tausende Kundgebungen, Fußballspiele, Staatsbesuche und Großveranstaltungen finden im Jahr in der Bundeshauptstadt statt. Es ist normal, wenn an der Spree, im Tiergarten oder in Kreuzberg Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizisten mit Wappen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder eben Brandenburg parken.

Berlin ist auf Nachbarschaftshilfe angewiesen

Berlin muss deshalb dafür sorgen, dass diese Nachbarschaftshilfe auch weiterhin reibungslos läuft. Die ist zwar gesetzlich geregelt, allerdings läuft bei der Polizei auch vieles auf dem Wege freiwilliger Solidarität zwischen den Ländern. Und hier dürften die Partner deutlich zurückhaltender werden, wenn die ersten Holsteiner, Hessen oder Sachsen mit Disziplinarverfahren am Hacken von der 1.-Mai-Demo zurückkommen – ermöglicht durch eine linksliberales Bürgerrechts-Experiment.

Die Praxis wird zeigen, welche Wirkung das Gesetz tatsächlich entfaltet und ob der Senat versuchen wird, die Auswirkungen auf die Berliner Beamten zu beschränken. Wie aber soll das funktionieren? In der Folge hätten die auswärtigen Polizeikräfte andere Rechte als ihre Berliner Kollegen. Eine seltsame Konstruktion.

