Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) in Brandenburg sieht bei den geplanten allmählichen Schulöffnungen ab dem 4. Mai viele Fragen offen. „Entscheidend ist, dass die Schulen jetzt nicht alleine gelassen werden“, sagte der Vorsitzende Günther Fuchs am Donnerstag. Vor allem müsse geklärt werden, wie die Abstands- und Hygieneregeln in den Klassen eingehalten werden könnten. Er habe erhebliche Zweifel, dass die Standards bis Anfang Mai umgesetzt werden können. „Gesundheit hat Vorrang vor Bildung“, sagte Fuchs. Auch müsse geklärt werden, wie mit einem möglichen Corona-Ausbruch an einer Schule umgegangen werde.

Der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands, Hartmut Stäker, plädierte für pragmatische Lösungen. Beispielsweise sollten Schüler und Lehrer Masken tragen. Wo es zu wenige Toiletten oder Waschbecken gebe, könnten Dixi-Toiletten oder Waschbecken-Stationen aufgestellt werden. Außerdem müsse bis Anfang Mai genau definiert werden, wer zur Risikogruppe zählt – und wie betroffene Schüler unterrichtet werden können.

22.000 Lehrkräfte zählen zur Risikogruppe

Stäker warnte davor, dass Lehrer aus Risikogruppen „freiwillige Opfer“ bringen und trotz der Gefahr einer Ansteckung an die Schulen gehen. Eine mögliche Lösung sei, dass sie die Klassen unterrichten, die vorerst weiterhin Zuhause bleiben und andere Lehrer die Präsenzklassen übernehmen. Rund ein Viertel der 22.000 Lehrkräfte im Land zählen laut GEW zur Risikogruppe.

„Das wird ein Start mit Stolpern und Holpern“, sagte der Sprecher des Landeselternrats, René Mertens. Aus seiner Sicht besteht in Ballungsgebieten das Problem von teilweise zu großen Klassen, auf dem Land das Problem des Schülertransports. Bei den sanitären Bedingungen an den Schulen mache sich der jahrelange Investitionsrückstau nun besonders bemerkbar, kritisierte er.

