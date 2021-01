Potsdam

Die Sehnsucht nach Live-Kultur wird sich auf absehbare Zeit nicht stillen lassen. Bis zum 31. Januar bleiben in Deutschland Theater, Konzerthallen, Kinos und Museen auch in Brandenburg definitiv geschlossen. Das ist klar, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ergebnisse der jüngsten Bund-Länder-Beratungen vorgestellt hat.

Demnach werden die bestehenden Maßnahmen verlängert. Das Brandenburger Kabinett will am Mittwoch die entsprechende Verordnung beschließen. Und auch nach Ablauf der verfügten Corona-Einschränkungen wird sich der Kulturbetrieb nicht von heute auf morgen wieder erholen.

„Ich bin gespannt, wie die aktuelle Verordnungen konkret aussieht, die das brandenburgische Kulturministerium am Mittwoch bekannt geben wird“, sagt Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der Kammerakademie Potsdam. Veranstalter wie er leiden unter der Kurzfristigkeit der beschlossenen Maßnahmen. In den letzten Monaten mussten sie schmerzhaft erfahren, was es heißt, auf Sicht zu fahren. „Wir haben einen Vertrag mit den Künstlern, und wir haben einen Vertrag mit dem Publikum. Beide Verbindlichkeiten können wir erst auflösen, wenn wir durch die Verordnung Rechtssicherheit gewinnen“, so Hollensteiner. Das gelte auch für gemietete Noten, Räume oder Musikinstrumente.

CD-Aufnahmen statt Konzerte

Für Theater und Orchester gab es zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown einen spürbaren Unterschied. „Im Frühjahr durften wir uns nicht einmal treffen, um zu proben. Im Herbst war das wenigstens erlaubt“, erzählt der Manager. Die Kammerakademie Potsdam nutzte die konzertfreien Wochen, um in einem Studio zwei Beethoven- und drei Mozart-Sinfonien für Sony Classical einzuspielen. Dabei wurden alle Abstandsgebote und Hygieneregeln eingehalten und auch Corona-Tests durchgeführt.

„Unsere Musiker möchten natürlich schnellstmöglich wieder öffentlich auftreten und werden wohl auch spontan und kurzfristig das ein oder andere Kammerkonzerte , wenn das im Februar wieder erlaubt sein sollte“,sagt Hollensteiner. „Aber um ein großes Konzert zu organisieren, bedarf es ein paar Wochen Vorlauf.“



Die Potsdamer Kulturszene hat beschlossen, den ersten Jahrestag des pandemiebedingten Lockdowns am 13. März 2021 auf jeden Fall mit einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt auf dem Alten Markt zu begehen. Viele große und kleine Kulturakteure der Stadt, egal ob sie für Schauspiel, Musik, Tanz oder Bildendende Kunst stehen, haben sich in der Initiative „KulturMachtPotsdam“ zusammengeschlossen. Die Stadt wird die Sichtbarmachung der künstlerischen Aktivitäten mit 50.000 Euro unterstützen. „Wir denken in mehreren Szenarien“, sagt Michael Dühn, künstlerischer Leiter des Nikolaisaals.

