Potsdam

Ein Jahr nun schon müssen sich die Künstler in Geduld fassen. Es ist wider die Natur von Künstlern, nicht miteinander zu probieren, aufzutreten, sich zu zeigen. Eine ungläubige Feststellung fiel auf allen Bühnen immer wieder: Wir dürfen uns heute nah kommen und die Hand reichen, wir sind ja alle getestet! Die Auftritte machten deutlich, was auch den Zuschauern fehlt. Noch so professionell gestreamte Aufführungen können ein gemeinsames Kunst- und reales Raumerlebnis nicht ersetzen. Niemand hat sich an den derzeitigen Ausnahmezustand gewöhnt. Die Kunst verfügt zwar nicht über die Mittel, Menschen auf Anhieb satt oder gesund zu machen. Doch ohne Tanz, Malerei, Musik und Schauspiel könnten viele Fragen nicht gestellt, viele Gefühle nicht ausgedrückt und viele neue Einsichten nicht gewonnen werden.

Dass jede Generation vor der Aufgabe steht, Formen und Formate neu zu überdenken, springt derzeit besonders ins Auge. Während die Alten schon routiniert vor Kameras agieren, selbst wenn sie normalerweise nicht im Fernsehen auftreten, experimentieren die Jüngeren neugierig mit den erstaunlichsten, technischen Möglichkeiten. Sie erkunden, ob man fehlende Geselligkeit durch neue Kommunikationsstrategien virtuell kompensieren kann. Sie möchten, das schmerzhaft vermisste Publikum mittels Endgeräte und Vernetzung irgendwie in die Aufführungen einbeziehen.

Über den Wert der Kunst sagt das noch nichts. In der Fülle der mehr als 100 Darbietungen war für jeden etwas dabei. Potsdam hat einen wichtigen Trumpf ausgespielt, um den die Stadt bundesweit beneidet wird. Hier gibt es viele Künstler und Akteure, die an einem Strang ziehen. Wo Gefahr war, ist das Rettende gewachsen.

Von Karim Saab