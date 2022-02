Potsdam

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle setzt voll und ganz auf Frauen-Power. Am Montag präsentierte die SPD-Politikerin in der Potsdamer Staatskanzlei vier Personalentscheidungen, die in den letzten Monaten fielen. Bereits im Herbst wurde Brigitte Faber-Schmidt zur Abteilungsleiterin Kultur in ihrem Ministerium berufen. Sie kündigte an, die kulturpolitischen Strategien von 2012 zu überarbeiten. „Ich trete das Amt in einer Phase an, in der die Dinge durch die ökonomischen Folgen der Pandemie nicht einfacher werden“, sagte sie. Im selben Atemzug verwies die gestandene Netzwerkerin aber auch hoffnungsvoll auf „eine Menge neuer Förderprogramme für den ländlichen Raum“.

„Ganz ohne Quote“

Ihre Nachfolge als Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte hat Katja Melzer angetreten. Sie lenkt künftig das Haus der Preußisch-Brandenburgischen Geschichte sowie Brandenburgs Kulturland-Kampagnen. Neben ihr hatten im Podium Annette Rupp, Direktorin der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf, und Anke Pätsch, Direktorin der Stiftung Kleist-Museum Frankfurt/Oder, Platz genommen. Ministerin Schüle betonte, dass es die Kulturarbeiterinnen „ganz ohne Quote“ so weit gebracht hätten, „weil sie hart arbeiten, konsequent Positionen mit Verantwortung anstreben, mit viel Herzblut dabei sind und bei der Bewerbung einfach die besten waren“, so Schüle.

Intensive Auslandserfahrungen

In einer Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass jede der drei Leiterinnen ein ganzes Bündel an Blickwinkeln mitbringt. Anke Pätsch, Jahrgang 1970, stand schon als Sechsjährige auf der Bühne des Hans-Otto-Theaters, erlernte den Beruf einer Buchhändlerin, ehe sie Germanistik, Osteuropa- und Editionswissenschaft studierte und viele Jahre als Lektorin und Stiftungsmanagerin auch in Tschechien und der Slowakei arbeitete. Annette Rupp saß bei Sonntagsgottesdiensten an der Orgel und trat abends als Jazztrompeterin auf, ehe sie für Alexander Kluges Firma dctp 20 Dokumentarfilme drehte und die Villa Aurora, ein Künstlerhaus in Los Angeles, managte. Und auch Katja Melzer kann auf ein gehöriges Maß an Auslandserfahrung zurückblicken, denn sie wirkte vier Jahre in Ungarn und zuletzt neun Jahre in Kanada als Leiterin eines Goethe-Instituts.

Mütter sind besser organisiert

Für welche Veränderungen stehen die Frauen, die in einer noch männerdominierten Gesellschaft Verantwortung übernehmen? Neben der Ministerin (verheiratet, ein Kind) ist nur Anke Pätsch auch Mutter. Sie hat zwei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren und ist froh, „dass ich diese Bereicherung habe“. Bis auf zwei Pausen von jeweils einem dreiviertel Jahr habe sie immer voll gearbeitet. Werden sich in frauendominierten Institutionen künftig Familie und Beruf (bzw. Karriere) leichter vereinbaren lassen? Stolz verkündete Ministerin Schüle, dass sich ihr Staatssekretär Tobias Dünow gerade in eine sechsmonatige Elternzeit verabschiedet habe. Katja Melzer sprach sich für Gleitarbeitszeiten aus, um Mitarbeitern mit Familie Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Allerdings wisse sie auch, dass Kulturberufe am Abend oder an Wochenenden besonders gefragt seien. Und Annette Rupp zitierte einen Kollegen, der gesagt habe, er stelle am liebsten Mütter und Väter ein, denn die seien besser organisiert als andere.

Alle fünf Power-Frauen erachten das Gendern als Gebot der Stunde. Sprache sei sehr mächtig und bestimme Denken und Bewusstsein, betonten sie übereinstimmend. Ob mit Sternchen, Doppelpunkt oder Lücke sei am Ende egal und eine Verabredung darüber werde derzeit nicht angestrebt. Annette Rupp regte einen „Gender-Pay-Gap-Day“ an, einen Veranstaltungstag, bei dem Frauen für Eintritt und Getränke nur die Hälft zahlen müssten. Ihre Begründung: „Frauen verdienen immer noch deutlich weniger für die gleiche Arbeit.“ Und die Ministerin schloss die Runde mit einer deutlichen Kritik: „Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mit vier Männern in so einem Podium sitze und derartige Fragen nach Familie und Sprache den männlichen Kollegen gestellt werden. Das wäre dann der Tag, an dem wir über Gleichberechtigung nicht nur reden, sondern sie auch leben.“

Von Karim Saab