Kyritz: 60-Jährige wird vermisst – wer hat sie gesehen?

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Seit Freitagnachmittag wird eine 60-jährige Kyritzerin vermisst. Gegen 16 Uhr hatte Simone S. nach Angaben der Polizei in Folge eines Streits mit ihrem Ehemann die gemeinsame Wohnung verlassen. „Da Simone S. auch bis kurz vor Mitternacht noch nicht zurückgekehrt war, was untypisch für sie ist, meldete die Familie sie als vermisst“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die 60-Jährige ist den Angaben zufolge an Demenz erkrankt und teilweise räumlich nicht orientiert.

Suchmaßnahmen an bekannten Aufenthaltsorten oder Spazierstrecken der Frau führten auch bis Samstagmachmittag nicht zu ihrem Auffinden. „Ein Mobiltelefon, welches man orten könnte oder mit dem sie Hilfe rufen könnte, führt sie nicht mit sich“, sagte die Sprecherin.

Sabine S. ist etwa 1,60 Meter groß, hat rötliche kurze Haare und trägt eine blaue Jacke mit Blumenmuster, sowie eine schwarze Hose.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte in der Polizeiinspektion Neuruppin unter Tel. 03391/354-0 oder in dem zuständigen Polizeirevier Kyritz unter Tel. 033971 / 630.

