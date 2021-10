Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Treuenbrietzen verzeichnet bis zum Mittag keine Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturmtief. "Wir haben aber Meldungen über einen Baum, der an der B2 in Richtung Buchholz nahe der Nieplitzbrücke auf eine Stromleitung gestürzt ist, an den Stromversorger weitergegeben", sagt Olaf Fetz, der Stadtwehrführer. Zudem war ein Telefonmast umgeknickt.

Der Feuerwehrchef geht davon aus, dass im Gerätehaus Treuenbrietzen am Nachmittag eine "Technische Einsatzleitstelle" eingerichtet wird zur Entlastung der Notrufzentrale in Brandenburg an der Havel. Dann laufen Einsatzmeldungen zu Sturmschäden per Fax direkt im Ort auf zur weiteren Bearbeitung. "Sobald der erste solche Einsatz kommt, schalten wir diese Leitstelle scharf", erklärt OIaf Fetz.