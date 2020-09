Eberswalde

Das letzte Phantombild, das Mirko Roscher gezeichnet hat, zeigt einen gewalttätigen Maskenverweigerer. Der Mann war in einem Supermarkt in Velten mit einem anderen aneinander geraten, weil der ihn aufgefordert hatte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Streit verlagerte sich auf den Parkplatz, wo der Mann ohne Maske und sein Begleiter auf den mit Maske einschlugen, ihn mit Zwiebeln bewarfen und gegen dessen Auto traten. Dann suchten die beiden das Weite. Das Ende vom Lied: Ein Verletzter, ein zerbrochener Scheinwerfer und zwei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt.

Hier kommt Kriminalhauptkommissar Roscher ins Spiel. Der 52-Jährige ist einer von zwei Phantombildzeichnern beim Landeskriminalamt ( LKA) Brandenburg. Der in dem Fall ermittelnde Beamte hat Roschers Abteilung im internen Netzwerk der Polizei angefragt, Phantombilder der beiden Schläger anzufertigen. So schnell wie möglich setzt sich Roscher in sein Auto und fährt von seiner Dienststelle in Eberswalde ( Barnim) zu dem Geschädigten. „Manchmal fahren wir auch mitten in der Nacht los“, sagt er. Umso schwerer die Straftat, desto eher versucht Roscher bei den Zeugen zu sein. Er arbeitet gegen das menschliche Erinnerungsvermögen.

Photoshop statt Kohlestift: Phantombilder werden digital erstellt

Allein in den vergangenen beiden Tagen hat Roscher sechs Phantombilder erstellt. Dafür war er in ganz Brandenburg unterwegs. Erst die Schlägerei in Velten, dann ein Straßenraub in Eisenhüttenstadt, nächste Woche ein Falschgeld-Fall in Oranienburg. Immer mit dabei: sein Laptop und ein mobiler Drucker. Die Zeiten, in denen Fahndungsporträts von Hand gezeichnet werden, sind lange vorbei.

Die Phantome erstellen Roscher und seine Kollegin mit Photoshop. Auf ihren Rechnern ist eine Auswahl von über 4000 möglichen menschlichen Gesichtern gespeichert. Der Zeuge oder das Opfer wählt zunächst die aus, die dem gesuchten Täter besonders ähnlich sehen. Sie sind die Grundlage für die spätere Zeichnung. Die Dummy-Köpfe sind keine echten Menschen. Jeder ist aus verschiedenen Merkmalen von Fotos echter Straftäter zusammengesetzt: Augen, Nasen, Frisuren, Münder, Brauen wurden bis zur Unkenntlichkeit miteinander kombiniert – „aus Datenschutzgründen“, wie Mirko Roscher erklärt.

„Betrüger grinsen oft“

Dann legt er los. Zunächst fragt er nach der Kopfform: eher rund oder kantig? Welche Frisur hatte der Täter – Locken oder glattes Haar? Bart oder glatt rasiert? Helle oder dunkle Haut? Als nächstes sind die Augen dran, dann die Mundpartie, die Ohren und zum Schluss die Nase. Die Zeugen können für jedes Gesichtsmerkmal aus jeweils Hunderten einzelner Beispiele wählen. Roscher führt mit kurzen, schnellen Fragen durch die Vernehmung, während er unaufhörlich mit der Maus klickt. Auf dem Bildschirm entsteht Klick für Klick ein menschliches Gesicht. „Wir können das Bild jederzeit wieder ändern“, sagt er.

Im Schnitt benötigt er für ein Fahndungsbild rund anderthalb Stunden. Aber das variiere stark von Fall zu Fall, sagt Roscher. „Es dauert so lange, wie der Zeuge braucht, beziehungsweise bis er zufrieden mit dem Ergebnis ist.“ Ob sich ein Zeuge ein Gesicht einprägt, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. War es hell oder dunkel, konnte er den Täter von vorn und lang genug sehen? Auch die Straftat selbst spielt eine Rolle. Bei bestimmten Straftaten, bei einer Vergewaltigung etwa, brenne sich das Gesicht des Täters förmlich ins Gedächtnis ein. „Betrüger grinsen oft“, sagt er. Dann muss er die Mundwinkel der Zeichnung etwas nach oben ziehen.

Circa 350 Phantombilder jährlich

Eine spezielle Ausbildung für Phantombildzeichner bei der Polizei gibt es nicht. „Das ist learning by doing“, sagt Mirko Roscher. Zeichnerisches Talent sei kein vordergründiges Einstellungskriterium für den Job. Dafür müssen er und seine Kollegin umso mehr Empathie und Einfühlungsvermögen mitbringen. In den allermeisten Fällen sind es die Opfer, die den Täter später beschreiben können. „Man sitzt Menschen gegenüber, die gerade Schreckliches durchgemacht haben – einen Raub, eine Vergewaltigung – viele sind traumatisiert. Ein gewisses Feingefühl ist da Grundvoraussetzung.“

Roscher selbst ist seit 1993 beim LKA. Er hat direkt nach dem Kriminalistik-Studium als Phantombildzeichner angefangen und ist bis heute geblieben. Seitdem hat er tausende Porträts von Räubern, Dieben, Mördern und Vergewaltigern angefertigt – in der Regel zeichnet er Männer. Im Schnitt erstellen er und seine Kollegin LKA etwa 350 Fahndungsporträts pro Jahr. 1998, daran kann sich Roscher noch genau erinnern, war ein Spitzenjahr mit genau 648 Phantombildern.

Die große Mehrheit seiner Porträts bekommt die Öffentlichkeit nie zusehen. Sie sind allein für den internen Gebrauch der Polizei. Wie die Bilder der beiden Schläger aus Velten. Deren Opfer konnte die Männer gut beschreiben – Masken trugen sie ja nicht. Knapp eine Woche nach dem Angriff vor dem Supermarkt gibt es Phantombilder der beiden Täter im Intranet der Polizei. „Unsere Arbeit ist ein Service für die Ermittler“, sagt Mirko Roscher.

Bekommen die Kollegen den oder die Gesuchten zu fassen, schickt er ihnen einen Fragebogen zur Bewertung seiner Arbeit und vergleicht die Bilder der Tatverdächtigen mit seinen Phantombildern. Im Schnitt führe eins von zehn Porträts zu einem Fahndungserfolg, sagt er. Eine Trefferquote mit der Mirko Roscher ganz zufrieden ist.

Von Feliks Todtmann