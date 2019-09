Mehr Auswahl für angehende Azubis in Brandenburg

Potsdam

In Brandenburg wer­den 14,8 Prozent aller angebotenen Ausbildungsstellen nicht besetzt. Das ist im Bundesvergleich der zweithöchste Wert nach Mecklenburg-Vorpommern. Diese Zahlen gehen aus dem „Ländermo­nitor Berufliche Bildung“ der Uni Göttin­gen hervor. Die Untersuchung wurde von der Bertelsmann Stiftung gefördert. Einen eklatanten Bewerbermangel gibt es demnach in der Hotel- und Gaststättenbranche sowie im Baugewerbe. Zu viele Bewerber gab es vor allem für Informatikberufe.

Zwar sank die Zahl der unvermittelten Bewerber für eine Lehrstelle in Brandenburg zwischen 2009 und 2018 – von 2718 auf 1956. Damit liegt sie aber noch immer leicht über der Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen (1866). Bundesweit suchten vergangenes Jahr 79.000 Jugendliche erfolglos eine Lehrstelle, während 58.000 Ausbildungsplätze unbesetzt blieben.

Insgesamt zeigt die Studie dennoch eine verbesserte Situation auf dem Ausbildungsmarkt. In Brandenburg lag die Angebots-Nachfrage-Relation (ANR), die das Verhältnis von angebotenen Ausbildungsstellen pro 100 potenzieller Azubis beschreibt, lag 2018 bei 99,3. Seit 2007 hat sich dieser Wert um 16 Punkte verbessert.

Eine aus Sicht der Jugendlichen überdurchschnittlich günstige Situation gab es demnach in den Arbeitsagenturbezirken Potsdam (ANR: 104,2) und Neuruppin (103,0). Ein Mangel an Ausbildungs­stellen wird vor allem in Eberswalde sichtbar (ANR: 85,9), wo rein rechnerisch 14 von 100 Bewerbern leer ausgehen. Ebenso ungünstig ist das Verhältnis in Berlin, hier liegt die Angebots-Nachfrage-Relation bei 86,1. Auf 18.066 Ausbildungsplätze kamen in der Hauptstadt 20.976 Bewerber.

Laut Claudia Burkard von der Bertelsmann-Stiftung werden vielen Betriebe Schwierigkeiten bei der Suche nach Fachkräften bekommen, wenn die 55- bis 64-Jährigen in den nächsten Jahren in Rente gehen. Die nachrückende Gruppe der 15- bis 24-Jährigen sei nämlich nicht einmal halb so groß. „ Brandenburg steht vor der großen und akuten Herausforderung, genügend Fachkräfte für den Generationenwech­sel auszubilden“, sagte Burkard.

Von Thorsten Keller