Lahme Verkehrswende: Dieser Pendler führt Buch über alle Zugstörungen

Berlin-Tegel

Als Reiner Dehne um 15.38 Uhr in die S-Bahn in Berlin-Tegel steigt, ist er bereits zwölf Stunden auf den Beinen. Ein Frühtermin stand an, 4.27 Uhr saß der Vermessungsingenieur bereits im Regionalexpress RE 6 ab Neuruppin. Wenn alles gut geht, wird er an diesem Tag nur drei Stunden im Zug verbracht haben. Wenn es mal wieder irgendwo klemmt bei Deutscher Bahn, S-Bahn oder U-Bahn auf dem Weg zum Arbeitsplatz des 65-Jährigen in Berlin-Moabit, werden es leicht vier oder viereinhalb Stunden Wegezeit. „Ich lese viel Zeitung“, sagt Dehne.

Er belässt es nicht beim Schulterzucken. Wenn Dehne mal wieder eine Stunde am Umsteigebahnhof Hennigsdorf, wo die S-Bahn endet und die Diesel-Strecke Richtung Wittenberge beginnt, warten muss, dann trägt er das in eine Tabelle ein. Die hat Dehne nun ausgedruckt und an den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg geschickt. Dieses Dokument sollte eigentlich jeder zur Kenntnis nehmen, der den Umstieg der Bevölkerung auf dem Land vom Auto auf die Schiene propagiert.

Eine Stunde auf dem kalten Bahnsteig

Allein im März hat Dehne an drei Tagen wegen Verspätungen der S-Bahn den Anschlusszug in Hennigsdorf nicht bekommen und jeweils eine geschlagene Stunde am Bahnhof warten müssen. Es war kalt, es war Corona. Keine Bahnhofskneipe hatte auf. „Ich geh dann zu Kaufland, in den Zeitungsladen oder gehe spazieren, sagt der gebürtige Niedersachse, der seit 1996 in Neuruppin wohnt, dort ein Haus gekauft und zusammen mit seiner Frau drei Kinder großgezogen hat. Wenn aber seine Tochter abends mit dem letzten Zug aus Berlin zu den Eltern fährt, dann ist eine Stunde am dunklen Bahnhof nichts mehr, worüber die Eltern schicksalergeben lächeln würden.

Überhaupt die Nächte: Wenn Familie Dehne ins Theater oder Konzert nach Berlin fährt, reist sie meist mit dem Auto. Wer weiß, ob der letzte Zug nicht schon weg ist.

Das Leben in vollen Zügen: Reiner Dehne beim Pendeln nach Neuruppin am Bahnhof Tegel. Quelle: Ulrich Wangemann

Die anderen Einträge in Dehnes Liste lesen sich so: „Ein Triebwagen – schön eng“; „nur ein Wagen, überfüllt“; „Verspätung wegen Weichenstörung“ et cetera. Nachdem im April der Zugverkehr für sechs Tage nach einem Blitzeinschlag ins Stellwerk eingestellt werden musste und die Pendler auf Ersatzverkehr angewiesen waren, notierte Dehne: „Der Blitzableiter wurde meines Wissens 1752 von Benjamin Franklin erfunden.“ Dehne ist kein Schwarzmaler, er vermerkt auch Positives: „Verspätung S25, RE6 hat gewartet! Super!!“

Brandenburg ist deutschlandweit führend – beim Pendeln

Von allen Bundesländern hat Brandenburg die höchste Quote an Auspendlern – rund jeder dritte Berufstätige arbeitet nicht in seiner Wohngemeinde. Berlin im Gegenzug verzeichnet nach München deutschlandweit die meisten Berufspendler. Knapp 297.000 Menschen pendeln zwischen Brandenburg und Berlin, wobei die märkischen Pendler mit 210.000 stark in der Mehrzahl sind – nach Brandenburg fahren 87.000 Berliner zur Arbeit. Bis 2030 erwartet das Land eine Zunahme der Pendlerzahlen auf 380.000. Sie sollen alle Zug fahren oder Bus – doch offenbart das Schienen- und Buslinien-Netz mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch Lücken und Engstellen.

Brandenburgs Pendler sind von mehreren Seiten unter Druck: Die Spritpreise werden wohl steigen, denn seit dem laufenden Jahr gilt im Verkehr eine CO2-Bepreisung. Die dürfte den Liter Benzin bis zum Jahr 2025 um rund 15 Cent verteuern. Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock hält eine Verteuerung um 16 Cent pro Liter für notwendig. Wer also einmal in der Woche ein normalgroßes Auto volltankt, dürfte im Schnitt 500 Euro pro Jahr mehr für Treibstoff ausgeben. Gleichzeitig finden Autofahrer etwa in der Berliner Innenstadt kaum noch Parkplätze. Es gibt also gute Gründe, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen – wenn es denn so einfach wäre.

Die Dieselzüge dürfen nicht in den Nord-Süd-Tunnel

Die Linie RE 6, der Prignitz-Express, ist immer noch die einzige Regionalexpress-Linie in Brandenburg, auf der Dieseltriebwagen verkehren, stellte kürzlich eine vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Auftrag gegebene Studie fest. Und weiter: „Bis heute gibt es keine klare Perspektive für einen attraktiven, zukunftsweisenden Betrieb.“ Die vielen Windkraftanlagen rechts und links der Strecke machten „die Situation absurd“: Die Region sei „Exporteur“ von nachhaltig erzeugtem Strom, während die Züge durch die Prignitz immer noch mit fossiler Energie führen, beklagen die Autoren.

Haben Sie Hinweise für die MAZ-Wahlreporter? Haben Sie ein Thema, das Sie bewegt, das Ihnen im Wahlkampf vor der Bundestagswahl aber viel zu kurz kommt? Dann wenden Sie sich an die MAZ-Wahlreporter. Sie erreichen unsere Wahlreporter per WhatsApp. Schreiben Sie eine Nachricht mit „Hallo Wahlreporter“ an 0177/6 66 96 85. Sie können den Wahlreportern Hinweise geben. Außerdem erhalten Sie zweimal pro Woche per Whatsapp einen kurzen Newsletter zu Themen rund um die Bundestagswahl.

Dieses Abgasproblem der Züge hat Konsequenzen für die Fahrgäste: Die Züge dürfen nicht in den Berliner Nord-Süd-Tunnel einfahren, weil der für den Dieselbetrieb nicht zugelassen ist. Der direkte Weg zum Berliner Hauptbahnhof ist also versperrt. Damit hat Neuruppin im Kreis der Pendlerstädte einen entscheidenden Nachteil.

Der Stundentakt reicht nicht

Für Reiner Dehne krankt die Pendelei aber an anderer Stelle. „Ob der Zug ein paar Minuten schneller wird durch teure Baumaßnahmen, ist nicht entscheiden – viel wichtiger ist eine höhere Frequenz.“ Statt einmal pro Stunde müsste der RE6 alle 30 Minuten fahren findet der Ingenieur. Und WLAN in den Zügen wäre wichtig damit man in den Stunden des Pendelns Online-Zeitungen lesen kann oder ein paar E-Mails verschicken. „In Budapest gibt es das in jedem popeligen Bus“, sagt Dehne. Rund 1600 Euro zahlt er für sein Jahresabo.

Wenn man von Neuruppin Richtung Hennigsdorf fährt, ist kurz nach Verlassen der Fontanestadt das Internet weg. Dafür geht die Klimaanlage an und bläst trotz herbstlicher Temperaturen an diesem Tag Polarluft in den Fußraum. Kühe stehen auf den Weiden, die Landschaft ist saftig grün. Viele Passagiere schauen aus dem Fenster. Was soll man auch tun?

Ein zweites Gleis fehlt

Die Verbindung krankt nicht nur an dem Diesel-Dilemma: Das S-Bahn-Stück von Tegel nach Hennigsdorf ist weitgehend eingleisig. Das war nicht immer so: Bei Berlin-Heiligensee sind noch die Fundamente einer Brücke zu sehen, entlang der Strecke wäre Platz für ein zweites Gleis. So aber müssen die Züge aufeinander warten, es gibt nur an wenigen Bahnhöfen Ausweichgleise. Hat eine Bahn Verspätung, trifft es den Gegenzug genauso. Und in Hennigsdorf kann der Anschlusszug des RE6 nur drei Minuten warten.

Reiner Dehne hat sein Pendlerschicksal mittlerweile selbst in die Hand genommen und ruft bei leichter Verspätung in der Leitstelle der Bahn an, damit die den Regionalexpress im Bahnhof festhält. Dass mehr Ausweichstellen oder ein zweites Gleis tatsächlich gebaut werden, das werde er „wohl nicht mehr erleben“, seufzt er.

Zwar hat die Landesregierung ein Beschleunigungsprogramm auf den Weg gebracht, doch sieht der Spitzenkandidat der Linken für den Bundestag, Christian Görke, die Bahn weiter „im Schneckentempo“ in Richtung Zukunft kriechen. Als Nadelöhr hat Görke die Planungsabteilung der Deutschen Bahn ausgemacht und schlägt deshalb die Gründung einer gemeinsamen Planungsgesellschaft von Berlin, Brandenburg und dem Bahnkonzern vor. Das Thema hat natürlich mit der Bundestagswahl zu tun: Die Bahn-AG befindet sich in Bundesbesitz.

Am Bahnhof gibt es keinen Fahrscheinautomaten

Betrachtet man Dehnes tägliche Strecke von Ende zu Ende, fallen viele Schwachstellen auf, die sich auch ohne Systemneustart ausbessern ließen. Im Bahnhof Neuruppin etwa gibt es keinen Fahrscheinautomaten. Weil die Verkaufsstelle im Bahnhofsgebäude um 18 Uhr schließt und die Züge ebenfalls keine Automaten haben, sind spät Reisende auf den guten Willen der Schaffner angewiesen. Bei Regen bietet der Bahnhof keinen Schutz: Das Bahnsteigdach fehlt in Teilen, unter dem verbliebenen Rest lagern Gerüstteile, manchmal nächtigen dort Obdachlose.

Zuletzt dies: Im Bahnhof Hennigsdorf begrüßt ein Union-Berlin-Fan mit Glatze und Bierflasche in der Hand die ankommenden Pendler direkt nach Türöffnung mit einem kunstvoll in die Länge gezogenen Rülpser. Tief aus dem Herzen – aber da kann die Fahrdienstleitung, die Bahn, die Politik nun wirklich nix für.

Von Ulrich Wangemann