Schweinepest: Jäger sollen mehr Proben liefern

Potsdam

Zur Früherkennung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sollen die Jäger in Brandenburg mehr Proben zur Untersuchung einschicken. Ab 1. Dezember werde die seit Anfang 2018 ausgelobte Aufwandsentschädigung für eingesandte Proben von 30 auf 50 Euro erhöht. Das kündigte die neue Verbraucherministerium Ursula Nonnemacher (Grüne) an.

Jäger sind dazu aufgerufen, an tot aufgefundenen Wildschweinen Proben zu nehmen und diese an das nächst gelegene Veterinäramt zu schicken. Damit soll ein Ausbruch der tödlichen Tierseuche möglichst früh erkannt werden.

Kein Fleisch mitbringen

„Je früher die Afrikanische Schweinepest erkannt wird, desto größer sind die Chancen, einen möglichen Ausbruch der Seuche in unserem Schwarzwildbestand erfolgreich zu bekämpfen. Dabei spielt die Suche nach verendeten Wildschweinen eine zentrale Rolle. Deshalb stärken wir als eine erste Maßnahme jetzt die Früherkennung“, teilte Nonnemacher mit.

Damit die Seuche nicht ins Land eingeschleppt wird, spiele auch die Sensibilisierung und Information der Schweinehalter und der Öffentlichkeit eine zentrale Rolle. „Ich bitte alle Menschen, die aus den von der Afrikanischen Schweinepest betroffenen Regionen nach Brandenburg reisen, keine fleischhaltigen Lebensmittel mitzubringen“, sagte Nonnemacher.

Für Menschen ungefährlich

Der Erreger ist für Menschen ungefährlich und kann sich auch in verarbeiteter Wurst halten. Wenn Tiere weggeworfene Essensreste fressen, die etwa aus Osteuropa mitgebracht wurden, können sie das Virus so verbreiten.

Soldaten und Freiwillige im Einsatz

Die Suche nach toten Wildschweinen ist am Mittwoch in der von Afrikanischer Schweinepest (ASP) betroffenen polnischen Region nahe der Grenze zu Brandenburg fortgesetzt worden. Rund 100 Freiwillige und 150 Soldaten der polnischen Armee durchkämmten das Gelände, sagte Stanislaw Mysliwiec, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer. Das Areal umfasse 340 Quadratkilometer und liege in den Kreisen Wschowski und Nowasolski.

Am Dienstagabend hatte der Veterinärdienst den Erreger bei 18 weiteren Tieren bestätigt. Die Kadaver waren am Wochenende entdeckt worden.

Agrarminister Jan Krzysztof Ardanowski sagte, derzeit werde zu ermitteln versucht, wie das Virus in den Westen Polens gelangen konnte. Eine Möglichkeit ist demnach, dass einer der 1,5 Millionen in Polen arbeitenden Ukrainer den Erreger in die Region brachte. Die Arbeiter des stark von ASP betroffenen Landes brächten häufig Fleischprodukte aus der Heimat mit, auch wenn dies zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest verboten sei, so Ardanowski.

Nach Ansicht des Agrarministers ist es Polen gelungen, die Verbreitung der Tierseuche zumindest einzudämmen. Im laufenden Jahr habe es bisher 48 Ausbrüche gegeben, im Vorjahr seien es mehr als 100 gewesen.

Von Torsten Gellner