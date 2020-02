Potsdam

Ministerpräsident Dietmar Woidke will sich am 7. November auf dem Landesparteitag als Vorsitzender der Brandenburger SPD erneut zur Wahl stellen. Wie die Partei am Dienstagmorgen mitteilte, erklärte Woidke am Montagabend im Landesvorstand, dass er für eine erneute Kandidatur bereitstehe. Im Landesvorstand sei diese Ankündigung „sehr positiv“ aufgenommen worden, erklärte Landesgeschäftsführer Daniel Rigot.

Woidke trat 1993 in die SPD ein, an der Spitze der Brandenburger SPD steht er seit August 2013.

Von MAZonline