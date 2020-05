Landesamt für Umwelt lässt Hirschkäfer in Brandenburg zählen

Potsdam

Das brandenburgische Landesamt für Umwelt will einen besseren Überblick über die Hirschkäfer-Population im Land. Interessierte wurden am Montag um Unterstützung bei der Erfassung des seltenen Käfers gebeten. Über das Vorkommen des Hirschkäfers in Brandenburg sei wenig bekannt. Aufgrund seiner eher geheimen Lebensweise beruhten Nachweise fast immer auf Zufallsfunden, erklärte das Landesamt.

Der auch als Feuerschröter bekannte Hirschkäfer gehöre mit bis zu neun Zentimetern Körperlänge zu den größten Käfern Europas, hieß es. Mit seinen geweihartigen Oberkiefern sei er einer der eindrucksvollsten Bewohner der hiesigen Wälder. Seinen Namen verdanke er den Oberkiefern des Männchens, die an das Geweih eines Hirsches erinnerten. Sie dienten unter anderem dazu, Rivalen beim Kampf vom Baum zu stoßen. Das Hirschkäferweibchen hat keine auffälligen Oberkiefer und ist mit einer maximalen Körpergröße von fünf Zentimetern deutlich kleiner.

Hirschkäfer auf Roter Liste

Wie es weiter hieß, sind Hirschkäfer auf das Leben in Wäldern mit hohem Alt- und Totholzbestand spezialisiert. Sie bevorzugten alte Eichen, besiedelten aber auch andere Laubbäume. Hirschkäfer werden auf der Roten Liste Deutschlands und Brandenburgs als stark gefährdet (Kategorie 2) geführt und stehen nach Bundesnaturschutzgesetz sowie der europäischen FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) unter Schutz. Die Käfer dürften damit nur beobachtet, nicht aber gestört oder gesammelt werden.

