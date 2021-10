Potsdam

Mit der Rückkehr von Kindern und Jugendlichen nach den Herbstferien in die Klassenzimmer, steigt dort die Infektionsgefahr. Der Brandenburger Landeselternrat kritisiert in diesem Zusammenhang das Bildungsministerium scharf und wirft ihm Tatenlosigkeit vor. Es fehle noch immer ein überzeugendes Lüftungskonzept, teilte Elternsprecher René Mertens am Montag mit: „Wir fordern die Landesregierung auf, unverzüglich tätig zu werden und endlich Lösungen für einen sicheren Unterricht im Herbst und Winter umzusetzen.“

Zu offenen und sicheren Schulen gehöre untrennbar gesunde und saubere Luft. „Was nicht dazu gehört, ist ,Lüften bis der Arzt kommt’“, schreibt der Landeselternrat. Langfristig würden alle Schulen funktionierende Lüfungsgeräte benötigen. „Ganz nebenbei lassen sich über Wärmetauscher auch Energieeinsparungen realisieren“, heißt es.

Eltern fordern Lüfter

Bisher würde dies aber nur in einigen Neubauten umgesetzt. Mit Blick auf die anstehenden Wintermonate fordern die Eltern „kurzfristig technische Lösungen“. Das könnten mobile Luftfilteranlagen oder einfache Lüftungsanlagen sein.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte ein eigenes Landesprogramm zur Anschaffung von Luftfilteranlagen abgelehnt und stattdessen auf die Empfehlungen des Bundesumweltamts verwiesen, das auf regelmäßige Lüftungspausen mit geöffneten Fenstern setzt.

Brandenburg will nur einige Schulen fördern

Nachdem der Bund 200 Millionen Euro für die Bundesländer zur Anschaffung von Luftfiltern bereitgestellt hat, kündigte auch Brandenburg ein entsprechendes Programm an. Auf Brandenburg entfallen aus dem Topf bis zu sechs Millionen Euro. Die Förderung soll aber vornehmlich für Räume sein, in denen sich die Fenster nicht oder nur eingeschränkt öffnen lassen.

Mehr Infektionen unter Kindern

Die Zahl der an Corona erkrankten Kinder und Jugendlichen ist nach den Sommerferien erheblich angestiegen. Im September wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1268 Fälle registriert, nach 886 im August und nur 152 im Juli, als noch Sommerferien waren. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor. Die tatsächlichen Zahlen könnten noch höher ausfallen, da laut Ministerium Daten den Gesundheitsämtern nicht vollständig vorlagen.

In diesem Jahr hatten in Brandenburg bis September rund 9000 Menschen unter 18 Jahren eine Sars-CoV-2-Infektion, davon rund 4200 mit den Untertypen Alpha, Beta, Gamma und Delta. Einen ähnlichen Anstieg der Corona-Fälle unter Kindern und Jugendlichen hatte es bereits im Frühjahr in Brandenburg gegeben. In der Spitze waren es im April 1842 Fälle. Danach ging die Zahl der infizierten Minderjährigen bis Juni auf 144 Fälle zurück.

Von Torsten Gellner