Landesfeuerwehrverband wirft der AfD Lügen vor

Oranienburg

Bei einer Veranstaltung in Oranienburg ( Oberhavel) hat sich einer der ranghöchsten Feuerwehrleute Brandenburgs mit deutlichen Worten gegen die AfD positioniert. Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands (LFV), warf der Landtagsfraktion der Partei in einer emotionalen Rede vor, Lügen über den Deutschen Feuerwehrverband zu verbreiten.

Auf MAZ-Anfrage präzisierte Kliem seine Vorwürfe am Sonntag. Seinen Ärger ausgelöst hat demnach eine Kleine Anfage der AfD vom 27. Januar (Drucksache 7/563). Den zwölf Fragen an die Landesregierung –Überschrift „ Landesfeuerwehrverband Brandenburg e.V. als Kooperationspartner im Netzwerk ’Tolerantes Brandenburg’“ – stellen die AfD-Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow und Andreas Kalbitz ein längeres Vorwort voran.

Darin behaupten sie, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands habe „sein Amt missbraucht, um sich gegen die Alternative für Deutschland zu äußern. Nach anhaltender Kritik kündigte Hartmut Ziebs folgerichtig seinen Rücktritt an.“

Daran stimmt laut Frank Kliem nur, dass Ziebs, er kommt aus Nordrhein-Westfalen, sein Ehrenamt Ende Dezember aufgegeben hat. „Davon abgesehen, verdreht die AfD hier Tatsachen.“ Es habe keineswegs einen internen Aufstand gegen Ziebs gegeben, wie von Kalbitz und Lützow suggeriert.

Von Hassbotschaften zermürbt

Hartmut Ziebs hatte im September 2019 in einem Zeitungs-Interview wörtlich gesagt: „Die teilweise rechtsnationalen Tendenzen bei der AfD sind eine Gefahr für die Demokratie. Es wäre dramatisch, wenn die Feuerwehr da reinrutscht." Daraufhin wurde er nach eigenen Angaben massiv bedroht und beschimpft – Hassbotschaften kamen per Post auch an seine Privatadresse. Seinen Rücktritt begründete Ziebs im Dezember mit der „Sorge um das Wohlergehen seiner Familie“.

Im Gespräch mit der MAZ bekräftigte Kliem, er halte eine Kooperation seines Verbands mit der AfD für ausgeschlossen, solange die Partei elementare Werte der Feuerwehr mit Füßen trete. „Unser erstes Gebot ist jedem zu helfen, ungeachtet seiner Nationalität oder Religion.“ Zahlreiche Äußerungen prominenter AfD-Politiker zeigten aber, dass die Rechtspopulisten mit diesem Grundsatz ein Problem hätten.

AfD-Mann von Lützow ist selbst in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Dass er vergangenes Jahr für Wahlkampf-Fotos auch in Feuerwehruniform posierte, stieß zahlreichen Kameraden übel auf.

Hartmut Ziebs trat Ende 2019 als Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes zurück. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Von Thorsten Keller