Potsdam

Der Präsident des Landesrechnungshofs Christoph Weiser (62) warnt die rot-schwarz-grüne Koalition: Wer zu spät mit Konsolidierung anfange, verschärfe die Probleme. Schon heute sei klar, dass von 2023 bis 2025 eine Deckungslücke im Haushalt in Höhe von vier Milliarden Euro klafft.

Herr Weiser, die Koalition nimmt 2022 weniger Kredite auf als die beiden Jahre davor und holt sich fehlendes Geld aus der allgemeinen Rücklage des Landes. Sind Sie erleichtert, weil Ihrem Rat gefolgt wurde?

Christoph Weiser: Zunächst freut es mich, dass die Nettoneuverschuldung durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vermindert werden soll. Ich erinnere daran, dass die Rücklage in guten Zeiten vor Corona aufgebaut worden ist und mehr als zwei Milliarden Euro betrug. Sie ist dafür da, in schlechten Zeiten eingesetzt zu werden. Das hat die Landesregierung 2021 nicht getan. Sie hat die Rücklage für andere Zwecke aufgespart. Das ist politisch zwar nachvollziehbar, alle Rechnungshöfe und auch ich halten das aber für verfassungsrechtlich problematisch.

2022 sollen dennoch neue Kredite aufgenommen: 208 Millionen Euro. Und immer noch ist Geld in der Rücklage enthalten. Ist der Haushalt überhaupt verfassungsgemäß?

Wir streiten mit der Landesregierung über die Frage, ob Rücklagen vor einer Kreditaufnahme eingesetzt werden müssen oder nicht. Wir sind uns mit den Rechnungshöfen der Länder und des Bundes einig: Wenn es andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt, darf man sich nicht neu verschulden. In Brandenburg sollen 2022 rund 544 Millionen Euro aus der Rücklage genommen werden. Das ist also der richtige Weg. Die Rücklage muss aber auch nicht auf null zurückgefahren werden.

Plan für den Haushalt 2022 Der Haushaltsentwurf der rot-schwarz-grünen Koalition für 2022, der vor fünf Tagen in erster Lesung im Landtag beraten wurde, hat ein Volumen von 14,7 Milliarden Euro. Es ist der dritthöchste Haushalt seit 1990, nur die Etats 2021 und 2020 waren höher – aufgrund der Corona-Effekte. Im Dezember soll der Landtag über den Haushalt entscheiden und diesen nach der dritten Lesung beschließen. Die geplante Beitragsfreiheit für das vorletzte Kita-Jahr wird verschoben. Es soll über 300 Stellen mehr im Landesdienst geben, unter anderem bei der Polizei, in der Justiz und bei Lehrern. Die Investitionsquote soll von 12,4 Prozent in diesem Jahr auf 13,5 Prozent im Jahr 2022 steigen. Im Jahr 2022 stehen laut Finanzministerin Lange rund 2 Milliarden Euro allein für Investitionen zur Verfügung. Die pauschale Krankenhausförderung wird mit 110 Millionen Euro im Jahr 2022 fortgesetzt. Für den Pakt für Pflege stehen 2022 13 Millionen Euro zur Verfügung.

Wie dramatisch wird es finanzpolitisch in den kommenden Jahren? Aufgrund der Corona-Krise dürften künftig weniger Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem muss die Schuldenbremse eingehalten werden.

In der Tat. Das Land steht vor gewaltigen finanziellen Herausforderungen. Wegen der Schuldenbremse müssen die Haushalte ohne neue Einnahmen aus Krediten finanziert werden. Ich gehe auch davon aus, dass ab 2023 die Feststellung einer Notlage nicht mehr zulässig sein wird. Neue Kredite dürfen nur noch aufgenommen werden, wenn sie konjunkturbedingt notwendig sind. In den Jahren von 2023 bis 2025 sind aber schon heute Deckungslücken von knapp vier Milliarden Euro vorhanden, wenn man die von der Landesregierung geplanten sogenannten globalen Minderausgaben einbezieht. Nur mit neuen Schulden dürfen diese Lücken dann nicht mehr gedeckt werden.

„Einschnitte oder sogar Streichung von konsumtiven Ausgaben“

Was ist Ihr Vorschlag?

Das Land wird vor erheblichen Problemen stehen. Rücklagen stehen nicht mehr zur Verfügung. Dann geht es wohl nur noch über ein Haushaltsbegleitgesetz, um bestimmte Ansprüche wieder zurückzufahren.

Was heißt das konkret?

Das heißt: Einschnitte oder sogar Streichung von konsumtiven Ausgaben. Die Landesregierung setzt auf das Prinzip Hoffnung. Weil sie offensichtlich die Probleme kennt, hätte sie nach unserem Dafürhalten jetzt schon politische Prioritäten setzen und Ausgaben auf den Prüfstand stellen müssen. Das hat sie im Haushalt 2021 nicht und das wird auch jetzt noch nicht entschlossen genug getan. Wer zu spät mit Konsolidierung anfängt, verschärft die Probleme.

Ist dann beispielsweise eine vollständige Kita-Beitragsfreiheit bis 2024, wie sie trotz der aktuellen Verschiebung eines Jahres angepeilt wird, überhaupt realistisch?

Der Rechnungshof kann nur auf die Lage hinweisen und warnen. Wo eingespart werden sollte, muss die Politik entscheiden. Jetzt rächt sich, dass in den wirtschaftlich sehr guten Jahren vor der Corona-Krise die Wünsche der drei neuen Koalitionspartner erfüllt worden sind. Man glaubte damals, es geht mit der wirtschaftlich guten Lage immer so weiter. Man hätte im Herbst 2019 sicher nicht so gehandelt, wenn man gewusst hätte, dass wenige Monate später eine große Katastrophe auf Deutschland zukommt.

Das Land hat seit 2019 Rekordschulden gemacht und 6,5 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen – vor allem wegen Corona. Findet der Tilgungsplan Ihre Zustimmung?

Es gibt eine Tilgungsverpflichtung für die durch die Corona-Notlage aufgenommenen Kredite. In den 16 Ländern reicht die Spanne von 8 bis 50 Jahren. Brandenburg hat 30 Jahre gewählt. Das halten wir für zu viel. Denn das sind sechs Legislaturperioden. Wir hätten uns gewünscht, dass die Landesregierung die Rückzahlung der Notlagenkredite etwas ambitionierter in Angriff nimmt. Aber die Landesregierung kann ja schneller und mehr tilgen als sie sich vorgenommen hat.

Von Igor Göldner