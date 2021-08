Potsdam

In Brandenburg sollen künftig von Berlin entferntere Regionen besser miteinander vernetzt und gestärkt werden. Dafür werden strahlenförmig angelegte „Entwicklungsachsen“ festgelegt, in denen durch Kooperation stärkere wirtschaftliche Dynamik entstehen soll. Das sieht die Neujustierung der Strategie zur Regionalentwicklung vor, deren Eckpunkte das rot-schwarz-grüne Kabinett am Dienstag beschlossen hat.

Ziel ist, die bestehenden Disparitäten zwischen Regionen in Berlin-Nähe und in der Peripherie des Landes aufzulösen. Die bisherige einseitige Fokussierung auf den „Speckgürtel“ um Berlin soll den Planungen zufolge ein Ende haben. Stattdessen will die Landesregierung den unterschiedlichen Bedarf der Regionen stärker in den Blick nehmen – besonders die mit Einwohnerschwund und Überalterung kämpfenden ländlichen Räume. Die Sichtweisen von städtischen und ländlichen Räumen sollen zusammengeführt werden, heißt es in einem Papier.

Die neuen Achsen führen von Berlin hinaus und wieder hinein

Die Achsen sollen entlang der vorhandenen großen Schienen- und Autobahntrassen entstehen und aus Berlin hinausführen. Gemeinsam sollen dort unter anderem Infrastruktur, Mobilität, Wohnungsbau und Gewerbeflächen miteinander verzahnt werden.

Für die Landesregierung bedeutet die neue Strategie ein Perspektivwechsel. Das seit 2005 geltende Prinzip der Landesentwicklung mit dem Schwerpunkt der Förderung auf 15 Regionalen Wachstumskerne („Stärken stärken“) soll vom Prinzip „Stärken miteinander verbinden“ abgelöst werden, sagte Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD). Sie will an den Wachstumskernen dennoch weiter festhalten, an eine Abwicklung sei nicht gedacht, betonte sie.

Regionale Akteure sollen Schlüsselprojekte festlegen

Im Zentrum sollen sogenannte regionale Schlüsselprojekte stehen – wie Firmenansiedlungen, Wissenschaftseinrichtungen oder Handwerksbetriebe. Voraussetzung ist nur: Sie sollen regionale Strahlkraft haben, möglichst in weniger gut entwickelte Regionen. Die Schlüsselprojekte – eines dürfte die Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) sein – sollen von den regionalen Akteuren vor Ort wie den Städten, die Wachstumskerne sind sowie den Landkreisen zunächst definiert werden.

Vorgaben, wer Schlüsselprojekt wird, will das Land nicht machen. Auch auf eine genaue Zahl will sich Schneider nicht festlegen. Jede der fünf regionalen Planungsregionen im Land – Prignitz-Oberhavel, Uckermark-Barnim, Oderland-Spree, Lausitz-Spreewald, Havelland-Fläming – könnte vier bis fünf dieser Vorhaben benennen, sagte sie. Die Entscheidung trifft am Ende die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG), das Kabinett will die Vorhabenliste vor der Sommerpause 2022 beschließen.

Eine direkte Kooperation mit Berlin ist zunächst nicht geplant

Der Startschuss für den Prozess soll am 6. Oktober auf einer landesweiten Veranstaltung erfolgen. Die Staatskanzlei wird das Ganze koordinieren und steuern, hieß es weiter. Eine Kooperation mit Berlin ist in dieser Phase zunächst nicht geplant.

Als ein Beispiel für eine Entwicklungsachse wird die Verlängerung der Wissenschaftsstadt Berlin-Adlershof entlang der Bahnlinien und der Autobahn in die Lausitz bis nach Cottbus und weiter nach Dresden genannt. Eine weitere könnte ausgehend vom Biotech-Campus Berlin-Buch in Richtung Eberswalde und weiter nach Schwedt und Stettin gehen.

Der jetzige Schwenk in der Regionalentwicklung geht zurück auf eine Idee der SPD im Landtagswahlkampf 2019. Über die Schaffung von sogennanten Innovationskorridoren sollen ländliche Räume gestärkt werden. Da war als Ziel angegeben, bei der Landesplanung aus dem Denken des Berliner Umlands herauszukommen.

Von Igor Göldner