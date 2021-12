Potsdam

Bei den für den Präsenzunterricht geforderten Tests mangelt es nach Einschätzung des Brandenburger Landesschülerrates an Sorgfalt unter den Lernenden. Eine „nicht geringe Zahl“ komme trotz positiver Corona-Tests in die Schulen, sagte der Vorsitzende Jeremy Hans der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Das beeinflusse nicht nur den Unterrichtsbetrieb, weil Lehrkräfte ausfielen und ganze Klassen wieder in Quarantäne müssten. „Das stellt ein Risiko für alle da.“ Genaue Zahlen dazu nannte der Schülervertreter zunächst nicht.

Gründe für solch ein Vorgehen gebe es viele, sagte Hans. Schülerinnen und Schüler hätten Angst, zu viel Lernstoff zu versäumen oder Sorge vor Isolation durch Quarantäne. Er sieht die Verantwortung auch bei den Eltern, die die Testungen ihrer Kinder kontrollieren müssten. Zudem müssten Schüler noch mehr sensibilisiert und über Covid aufgeklärt werden.

Regeln an Schulen oft nicht nachvollziehbar

Der Schülervertreter hält die Corona-Bestimmungen an den Schulen teilweise für nicht nachvollziehbar. Unter anderem kritisierte er, dass ausgerechnet der Sportunterricht ohne Maske stattfinde. Auch die Quarantäneregeln bei Kontaktpersonen von infizierten Schülern seien verwirrend. „Es fehlt eine klare Linie des Ministeriums bei den Maßnahmen“, konstatierte Hans. Er forderte auch deshalb eine engere Zusammenarbeit mit dem Bildungsressort. „Es sollte mehr mit uns in den Austausch gehen, denn wir haben eine andere Sichtweise auf das aktuelle Geschehen, weil wir in den Schulen sind und sehen, wie die Maßnahmen funktionieren oder auch nicht.“

In der vergangenen Woche war die Zahl der Corona-Infektionen an Brandenburger Schulen leicht gesunken. 5527 Schülerinnen und Schüler wurden positiv auf Covid-19 getestet - das waren gut 400 weniger als in der Woche davor. Der bisherige Höchststand war Ende November mit knapp 6200 infizierten Schülern erreicht. Neue Zahlen für diese Woche lagen noch nicht vor.

Von RND/dpa