Eine klare Absage an eine Finanzierung der Garnisonkirche Potsdam fordert die Initiative „Christen brauchen keine Garnisonkirche“ zum Auftakt der Herbstsynode der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Das Kirchenparlament tagt erstmals rein digital, nachdem die Frühjahrssynode wegen Corona abgesagt wurden. Die 114 Kirchenparlamentarier vertreten rund 900.000 evangelische Christen in drei Bundesländern.

Etat der Landeskirche schrumpft um zwölf Millionen Euro

Anlass für die Forderung, kein Kirchen-Geld in das Potsdamer Wiederaufbauprojekt zu stecken, ist für die Initiative die Haushaltsdiskussion, die der Synode bevorsteht. Der Jahresetat 2020 wurde wegen Corona bedingter Einbußen von 417 auf 405 Millionen Euro abgeschmolzen. Bislang steht die Garnisonkirche nicht als Thema auf dem Programm und auch Bischof Christian Stäblein will sie in seiner Eröffnung nach bisherigen Kenntnissen nicht ansprechen.

Die Bauarbeiten an der Garnisonkirche gehen voran. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Die prekäre Finanzlage der Landeskirche, die sich jetzt im kommenden Jahr auch durch die Steuerausfälle infolge der Corona-Pandemie verschärfen wird, verlangt eine Überprüfung sämtlicher nicht notwendiger Aufgaben“, so die Initiative gegen die Garnisonkirche in einer Mitteilung am Mittwochabend, die von Uta Brux und Hans Misselwitz unterzeichnet ist, „wie soll man erklären, dass kirchliche und öffentliche Mittel in Millionenhöhe in dieses fragwürdige Symbolprojekt fließen, während absehbar große finanzielle Einbußen die Gemeinden treffen?“

Finanzierung aus Spendenmitteln allein gelingt nicht

In der Initiative „Christen brauchen keine Garnisonkirche“ engagieren sich Kirchenmitglieder seit mehreren Jahren kritisch mit dem Projekt. An der Finanzierung kritisieren sie, dass die ursprünglich vorgesehene Finanzierung vor allem aus Spenden nicht gelingt. „Es fließen nun kirchliche und öffentlichen Mittel in Millionenhöhe“, heißt es in der Mitteilung.

Zudem bezieht sie sich auf die jüngste Veröffentlichung der MAZ, dass das Verteidigungsministerium Finanzmittel für die künftige Ausstellung in der Garnisonkirche vorsieht. „Das jüngste Angebot der Bundeswehr, inhaltliche Arbeit am Ort zu finanzieren, führt über kurz oder lang zum Konflikt zwischen dem erklärten Friedens- und Versöhnungsprojekt und militärischer Traditionspflege“, heißt es weiter, „unsere Kirche muss hier eine klare Abgrenzung zu vollziehen.“

Profilgemeinde fordert Baustopp

Bereits am Mittwochnachmittag hatte sich auch die Profilgemeinde „Die Nächsten“ erneut gegen die Kirchturmbau ausgesprochen. Auch sie sieht die Finanzierung eines inhaltlichen Bestandteils der Garnisonkirche durch die Bundeswehr kritisch. „Dies stößt bei vielen auf Unbehagen und Ablehnung“, heißt es in einer Mitteilung. Zentrale Forderung bleibt ein Baustopp, um zuerst das inhaltliche Konzept festzulegen.

Von Alexander Engels