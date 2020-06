Potsdam

Im Buhlen um mehr Besucher erwägt Brandenburg die Einführung einer Gästekarte. Kernstück der „ Brandenburg Card“, so der interne Arbeitstitel, soll die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen für Touristen sein. Die Tourismus-Marketing Brandenburg (TMB) will eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, bestätigte TMB-Sprecherin Birgit Kunkel am Dienstag auf MAZ-Anfrage. Zu Details und Erwartungen könne man sich angesichts einer laufenden Ausschreibung derzeit aber nicht äußern.

Eine landesweite Gästekarte wäre ein Novum. In einigen deutschen Urlaubsregionen, insbesondere in Kurorten, gibt es lokale Gästekarten, die den Besuchern ermäßigte Eintritte und zum Teil auch einen kostenlosen ÖPNV bieten.

Arbeitstitel „ Brandenburg Card“

Erste Überlegungen gehen dahin, dass eine Basiskarte eingeführt wird, die durch regionale Zusatzmodule ergänzt werden kann. Dann könnten Orte für sich entscheiden, dass zum Beispiel auch der Museumsbesuch in der „ Brandenburg Card“ enthalten ist.

Als explizites Vorbild wird in den Ausschreibungsunterlagen der TMB die Tourismusregion Schwarzwald genannt. Dort wurde 2005 die Konus-Karte eingeführt – die Abkürzung steht für kostenlose Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Schwarzwald. Die Gästekarte sei eine Erfolgsgeschichte und hätte den örtlichen Nahverkehr angekurbelt, sagte Wolfgang Weiler, Sprecher der Schwarzwald-Tourismus GmbH.

Elf Millionen Nutzer im Schwarzwald

„Wir haben etwa elf Millionen Nutzer pro Jahr, die mindestens einmal mit dem ÖPNV fahren“, erklärte Weiler. „Viele Busverbindungen würden wohl ohne die Karte gar nicht mehr existieren.“ Zum Teil hätten Bahnverbindungen ausgebaut werden müssen.

Für die TMB liegen die Vorteile einer Gästekarte auf der Hand: Untersuchungen hätten ergeben, dass von solchen Angeboten ein positiver Effekt auf den ÖPNV ausgehe, da zum Beispiel das Hemmnis, sich mit einem fremden Tarifsystem herumschlagen zu müssen, wegfalle, heißt es. Viele Gemeinden würden steigende Übernachtungszahlen auf ein Gästeticket zurückführen. Die Verkehrsunternehmen wiederum würden von einer höheren Auslastung profitieren, auch wenn die meisten Gäste weiter mit dem eigenen Wagen anreisen würden.

Finanzierung über Tourismusabgabe ?

Auch im Schwarzwald kommen weiterhin 80 Prozent der Gäste mit dem Pkw, so Tourismussprecher Weiler. Aber die Verkehrsbelastung in den Orten habe deutlich abgenommen. Die Zeit, da man wegen wachsender Besucherzahlen Parkplätze in Erholungsgebieten habe bauen müssen, seien vorbei.

Wie teuer das touristische Lockmittel wäre, soll die Studie klären. Wahrscheinlich ist die Finanzierung über eine Tourismusabgabe. Die rechtlichen Hürden dafür wurden bereits im vergangenen Jahr beseitigt, als das Brandenburger Kommunalabgabengesetz geändert wurde. Es erlaubt Gemeinden, Tourismusabgaben zur Deckung ihrer Kosten zu erheben.

Im Schwarzwald werden von der Tourismusabgabe für jede Übernachtung 42 Cent als Beförderungspauschale in einen Topf gegeben, der unter den Verkehrsbetrieben aufgeteilt wird. Im vergangenen Jahr kamen so mehr als fünf Millionen Euro zusammen, mit denen der fahrscheinlose Touristentransport finanziert wurde. Seit Einführung der Karte im Jahr 2005 waren es mehr als 50 Millionen Euro. Der Schwarzwald ist deutschlandweit die größte zusammenhängende Region, die eine solche Gästekarte anbietet. Im Einzugsgebiet leben rund drei Millionen Menschen.

