Potsdam

In einem Kartoffelsack soll das bestellte Gut über die Gefängnismauern geflogen sein - direkt in die Zelle eines Mitgefangenen: Ein 31-Jähriger steht ab Dienstag wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vor dem Landgericht Potsdam (9.00 Uhr). Ein bislang Unbekannter soll die bei ihm bestellten Drogen im Mai 2016 in einem Kartoffelsack über die Gefängnismauern der JVA Heidering ( Teltow-Fläming) geworfen haben.

JVA-Mitarbeiter haben ihn gestoppt

Der Angeklagte, damals selbst Häftling in der JVA, habe dann versucht, den Sack mit einem eigens hierfür angefertigten „Pendel“ zu angeln und ihn in seine Zelle zu ziehen, so die Anklage. JVA-Mitarbeiter hätten ihn bei seinem Versuch jedoch gestoppt.

Anzeige

Beamtin fand bei der Besuchskontrolle Drogen

Auch ein weiterer Schmuggelversuch missglückte: Eine Frau, die den 31-Jährigen in der JVA besuchen wollte, habe Drogen einschmuggeln und dem Angeklagten übergeben sollen, teilte das Gericht mit. Der 31-Jährige habe diese dann mit einem weiteren Gefangenen „eigennützig und umsatzgerichtet“ weiter verkaufen wollen. Eine Beamtin fand laut Gericht bei der Besuchskontrolle die Drogen und verhinderte die Übergabe.

Weitere MAZ+ Artikel

Für den ersten von insgesamt zehn Verhandlungstagen hat das Gericht vier Zeugen geladen, darunter sind zwei Beamte aus der JVA sowie ein Polizist.

Von RND/dpa