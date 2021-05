Paulinenaue/Fehrbellin

Das defekte Fahrrad schunkelte auf der Ladefläche und während der ehrwürdige Pick-up durch das Havelland rollte, erzählte der ältere Herr Geschichten über seine Heimat: Rückblenden in die Zeit, als die Kleinbahn Stille Pauline noch die Orte Paulinenaue und Fehrbellin mit Neuruppin verband. Am Fenster zog der Sommer vorüber, der Geruch des Havellandes schwappte herein, während mich der hilfsbereite Einheimische mit seinem Transporter nach Kremmen beförderte, weil ich einen Platten und einen Termin hatte, aber nur bis Lobeofsund kam.

Zur Galerie Bei der Landpartie von und nach Paulinenaue überzeugt das Havelland vor allem mit viel Weite. Aber es gibt am Wegesrand natürlich auch jede Menge zu entdecken.

Wie der Ort seinen Namen erhielt? Es gibt mehrere Versionen: Im großen Ortsnamenbuch für Berlin und Brandenburg, das uns der große Namensforscher Jürgen Udolph geschenkt hat, steht, dass Friedrich Wilhelm I. bei der Gründung 1736 „das neue Vorwerk Lobe off Sund genennet“ hat. Es soll sich um den Namen eines dänischen Wasserfachmannes handeln. In einem Regionalflyer heißt es, „der Name der kleinen Gemeinde soll im Dreißigjährigen Krieg entstanden sein und dem Ausruf eines Fahnenflüchtigen entstammen, der mit Lob auf den Sand eine trockene Stelle im moorigen Rhinluch preiste“ – in beiden Fällen ging es jedenfalls darum, festen Boden unter die Füße zu bekommen.

Zwischenstationen Fehrbellin und Friesack

Die 69 Kilometer lange Landpartie mit den Zwischenstationen Fehrbellin und Friesack hat in Paulinenaue begonnen, dem Start- und Endpunkt der Tour. Das Havelland reckt sich entgegen, als ich Richtung Fehrbellin rolle – Licht und Luft tanken in der weiten und hellen Grünfläche. Manch ein anderer Radler ist unterwegs und auch am Himmel ist ordentlich was los: Raubvögel kreisen, Wolken ballen sich, dann scheint die Sonne und ein Regenschauer zieht über das Luch, so flach, dass ein ordentlicher Huckel auf der Fahrbahn schon fast als Erhebung gelten kann.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stille Pauline aber ist exzellent asphaltiert. Viele Jahre schnaufte die Kleinbahn durch die Region, genau wie ich jetzt, weil die Kondition im Winter etwas eingerostet ist. Bis Ende 1995 fuhren noch Güterwagen, dann wurde es ganz still auf dem Bahndamm. Seit 2011 gibt es nun wieder Personenbeförderung: Auf zwei Rädern, die Fracht wird in Satteltaschen transportiert. Vorbei an Löwenzahn, Taubnesseln, Weidenbäumen und unzähligen Kanälen – es gibt mehr davon als in Venedig, Amsterdam und im Fernsehen zusammen und einer, später bei Lentzke, heißt Kuhdamm. Der Name passt eigentlich viel besser hierher als zum Ku’damm in Berlin, weil es sehr viele Kühe gibt – im Gegensatz zur Edelmeile am Zoologischen Garten, aber der Name kommt ja auch von Kurfürstendamm, das passt jedoch ebenfalls bestens in diese Gegend: Unter Friedrich Wilhelms Kommando wurde 1675 im Ländchen Bellin, im brandenburgisch-schwedischen Krieg die entscheidende Schlacht gewonnen.

Siegesgöttin Victoria wartet am Siegesdenkmal

Das Hakenberger-Siegesdenkmal, zu dem ich über Karwesee und Dechtow einen Abstecher mache, ist zum Gedenken an die Schlacht errichtet worden. Der Turm mit einer Statue der Siegesgöttin Victoria blinkt in der Sonne, eine Art Riesenzepter mit einer prunkvollen Verzierung. Die Aussicht von der Aussichtskanzel ist glänzend, genau wie damals Preußens Perspektiven: Der militärische Sieg gegen eine führende europäische Macht war ein Meilenstein in der märkischen Geschichte und katapultierte das Kurfürstentum in der europäischen Hierarchie weit nach vorne.

Man hätte sich gewünscht, dass ein friedlicherer Vorgang solch eine historische Auswirkung gehabt hätte. Eine Erfindung oder dass der große Kurfürst beim Anblick der Landschaft in solche Verzückung geraten wäre, dass er gerufen hätte: „Welch treffenlich, gütlich Landstrich. Lasset urbar machen ihn, von nun an gilt: Schwerter zu Pflugscharen.“ Ihre Majestät hätte das Edikt von Fair-Bellin und Free-Sack ausgerufen, sich „Friedlich“ Wilhelm genannt und die Welt hätte nach dem Erweckungsmoment einen anderen Lauf genommen.

Havelländisches Luch trifft Rhinluch

Die Tour nimmt auch ihren Lauf. In Hakenberg und Tarmow sind Zwischenstopps angesagt an den Kirchen, die zu den vielen prächtigen Gotteshäuser auf der Tour gehören. Rapsfelder funkeln in der hügeligen Landschaft. An der Tankstelle in der schönen, beschaulichen Rhinstadt Fehrbellin gibt es belegte Brötchen, bevor das Land bei Brunne klare Kante zeigt und steil abfällt. Kirchtürme strecken sich am Horizont in den Himmel, hier im Grenzland der Kreise Havelland und Ostprignitz-Ruppin, wo sich „OPR“ weit nach Süden ausbreitet und sich havelländisches Luch und Rhinluch begegnen.

Lesen Sie auch:

Hinter Brunne stellt sich „jwd“-Gefühl ein. Das Rad holpert über rustikale Plattenwege, eine Art Nationalstraße hier, aber sie halten Autos besser fern als jedes Verbotszeichen. Prächtige Waldstücke stehen Spalier, der Rhin kreuzt den Weg und ein Sprung Rehe – so heißt eine Gruppe in der Waidmanns-Sprache – fliegt parallel zum Radweg Richtung Bahnhof Friesack. Die märkischen Gazellen gewinnen das Rennen locker, auch was die B-Note betrifft. Hinter Fliederhorst summt ein ICE durchs Stillleben, dann streicht ein Zug der Ostdeutschen-Eisenbahngesellschaft vorbei, bunt wie ein Kremser. Pappelreihen flankieren den Weg – riesige Raumteiler, schief vom Kampf gegen den Nordwind: Ich flaniere von Zimmer zu Zimmer und dem Ländchen Friesack entgegen, dessen Silhouette sich aus der Ebene hebt. Es ist nun schon später Nachmittag bei der Tour im Land der Ländchen – eiszeitliche Hochgebiete, die im Havelland so benannt wurden.

Stopp am Schwedenturm in Wegenitz

Als mein Sohn noch sehr klein war, Ende der neunziger Jahre, haben wir mal unweit von hier gestoppt und weil ein Zirkus seine Zelte aufgeschlagen hatte und seine Elefanten auf der Wiese spazieren ließ, liefen plötzlich Dickhäuter über die Freifläche vor der Tankstelle an der B5. Ein ebenso beeindruckendes wie surreales Bild und ich bin mir sicher, dass nicht jeder die Geschichte geglaubt hat. Von Elefanten keine Spur heute, dafür ist der Alleeweg auf der Allee von Vietznitz nach Briesen grau und zerfurcht wie die Haut eines steinalten Dickhäuters. Später übernimmt der nächste Plattenweg, aber die Landschaft ist schon wieder sehr schön und wirft eine alte Grundsatzfrage auf: Was ist besser? Ein bescheidener Radweg durch eine tolle Landschaft oder umgekehrt? Hügel, Wald, Wiesen, Weite und ein paar Geißlein, die am Wegesrand Fangen spielen, geben die Antwort. In Wagenitz stoppe ich noch am Schwedenturm, dann schiebt mich der Rückenwind mit viel Schwung über eine Weidenallee zum Zielbahnhof in Paulinenaue.

Die Kirche in Tarmow liegt an der Strecke. Quelle: Lars Sittig

Wie es der Zufall und die Schlumperei wollen, hatte ich bei der Anfahrt von Nauen nach Paulinenaue wieder einen Platten – und keinen Ersatzreifen dabei. Ziemlich geschlaucht nach fünfzehn Kilometern mit schnell pumpen und schnell strampeln halfen mir in Bienenfarm Einheimische aus der Bredouille, wir tauschten Kolumnen-Buch gegen Schlauch. In Zukunft werde ich den Reifen, der inzwischen geflickt ist, samt Werkzeug mitführen!

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt und endet am Bahnhof in Paulinenaue – die Station ist mit der Regionalbahn gut erreichbar.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: In Paulinenaue kann auf dem Havelland-Radweg Richtung Berlin oder Rathenow weitergefahren werden. Teile der Landpartie-Route gehören zur Radtour historische Stadtkerne, zum Fontane-Radweg und zu lokalen Touren wie der Parkroute oder zur Radtour Otto Lilienthal.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt ein paar Steigungen und Abfahrten, der größte Teil der Strecke führt aber durch flaches Land. Lediglich in den Ländchen Bellin und Friesack ist die Landschaft etwas hügeliger. Auf einigen Teilstücken müssen Plattenwege genutzt werden: Sie können umfahren werden, allerdings auf Landstraßen. Ob die Tour für Kinder geeignet ist, wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt und eventuell den Tourplan etwas reduziert, sollte man individuell entscheiden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Landpartie zu verkürzen: Beispielsweise, wenn man auf den Abstecher zum Hakenberg-Denkmal verzichtet oder von Vietznitz über Landstraßen direkt nach Paulinenaue fährt. Auch der gut angebundene Bahnhof Friesack kommt als Endstation in Frage.

Länge: 69 Kilometer (Fahrtzeit fünf bis sechs Stunden). Bahnhof Paulinenaue – Lobeofsund – Knotenpunkt 22 – Karwesee – Dechtow – Hakenberg-Denkmal – Hakenberg – Tarmow – Fehrbellin – Brunne – Klessener Zootzen – Friesacker Zootzen – Damm – Zootzen – Bahnhof Friesack – Fliederhorst – Vietznitz – Briesen – Brädikow – Bahnhof Paulinenaue.

Der erste Abschnitt der Tour – von Paulinenaue geht es auf direktem Wege zum hier eingezeichneten Startpunkt. Quelle: Google Maps

Die Strecke: Die MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof Paulinenaue über eine stillgelegte, exzellent asphaltierte frühere Bahnstrecke bis zum Knotenpunkt 22 bei Betzin. Zum Hakenberg-Denkmal über Karwesee und Dechtow wird die Tour auf Landstraßen fortgesetzt – bei der Testfahrt an einem Sonnabendnachmittag fuhren regelmäßig Autos. Von Hakenberg nach Tarmow geht es auf der L16 weiter, auf dem Abschnitt nach Fehrbellin gibt es einen straßenbegleitenden Radweg. Nach Infos der Gemeinde Fehrbellin ist ein Radweg (Asphalt- und Plattenweg) von Hakenberg bis hinter Tarmow frisch installiert worden: Die Route beginnt hinter der Kirche und verläuft parallel zur Landstraße.

Weiter geht es über Brunne, Zootzen und Friesack. Quelle: Google Maps

Von der Rhinstadt führt eine Landstraße nach Brunne, von dort ein schöner, separater Radweg weiter durch das Luch. An einer Gabelung links abbiegen auf einen Plattenweg, dann am Ende des Weges rechts halten und auf einer Landstraße durch den Wald über Klessener und Friesacker Zootzen bis nach Damme weiterfahren. Zum Bahnhof Friesack verläuft ein straßenbegleitender Radweg. Vom Knotenpunkt an der Station führt ein Plattenweg Richtung Fliederhorst und Vietznitz. Es geht dort am Knotenpunkt 41 weiter nach Briesen (die Straße ist recht schotterig), dann ein Stück auf einem straßenbegleitenden Radweg an der B5 entlang und auf einem Plattenweg nach Brädikow. Die Tour wird auf einem Stück Landstraße nach Wagenitz fortgesetzt, ein Plattenweg und ein Stück Landstraße führen zum Ziel in Paulinenaue.

Und zurück geht es nach Paulinenaue. Quelle: Google Maps

Alternativen für einige Plattenweg-Abschnitte: Am Bahnhof in Friesack kann beispielsweise auf einem straßenbegleitenden Radweg in die Fliederstadt und von dort auf einer Landstraße weiter nach Vietznitz gefahren werden, von hier auf Landstraßen nach Paulinenaue. An den sehr gut ausgeschilderten Knotenpunkten kann man sich gut orientieren oder auch auf www.havelland-tourismus.de mit einer der Radkarten die Tour individuell gestalten.

Hier gibt es die Route zum Nachfahren bei Komoot.

Sehenswürdigkeiten: Die Tour ist vor allem wegen der Verbindung aus schöner Landschaft und spannender Historie sehr reizvoll. In der weitläufigen, feuchten Niederung und ihren höhergelegenen Ländchen gab es bedeutende geschichtliche Ereignisse – beispielsweise während des „Schwedeneinfalls“ im 17. Jahrhundert.

Das 36 Meter hohe Hakenberg-Denkmal, auf dem eine Statue der Siegesgöttin Victoria thront, erinnert an die Schlacht von Fehrbellin im Jahre 1675. Von der Aussichtsplattform der Siegessäule bei Hakenberg hat man einen tollen Blick über das Ländchen Bellin. Der Sieg des brandenburgischen Heeres gegen schwedische Truppen war ein Meilenstein in der regionalen Historie. Es lohnt sich, vor der Landpartie in die Geschichte der Region einzutauchen.

Der Radweg „Stille Pauline“ auf einer früheren Bahnstrecke zwischen Paulinenaue und Fehrbellin ist nicht nur eine exzellente Radtrasse, sondern dokumentiert auch den Wandel der Mobilität in den vergangenen Jahrzehnten. Früher gab es im Havelland mehrere Kleinbahnlinien, auf denen der Verkehr eingestellt worden ist.

Im Schwedenturm in Wagenitz befindet sich ein Heimatmuseum. Quelle: Lars Sittig

Auch der Schlosspark und der Schwedenturm in Wagenitz – dort ist ein Heimatmuseum eingerichtet worden – sind spannende Zeugnisse der Geschichte. In den Ortschaften und an vielen besonderen Orten warten Infotafeln mit Wissenswertem zur regionalen Historie. Beispielsweise zum Waldgebiet Zootzen – das Wort kommt aus dem Slawischen und heißt „Ort, wo Kiefern wachsen, Kiefernwald“. Neben dem großen Forst gibt es den Ort Zootzen mit den Gemeindeteilen Briesener Zootzen, Klessener Zootzen und Friesacker Zootzen. Gerade in diesem Abschnitt führt die Tour durch ein ganz besonderes, dünn besiedeltes Stück Havelland mit viel Abwechslung. Der „Zootzen“ bildet einen Kontrast zur überwiegend wenig bewaldeten, weiten, hellen Luchlandschaft, aus der sich die Ländchen Bellin und Friesack herausheben wie märkische Gebirgsinseln.

In vielen Orten gibt es außerdem prächtige Dorfkirchen. Das Gotteshaus in Fehrbellin im neugotischem Stil beispielsweise ist ein beeindruckendes Bauwerk. Der helle Turm der Tarmower Kirche mit seinen vielen Rundbogen-Fenstern leuchtet ebenfalls schon von weitem am Horizont: Es handelt sich um eine so genannte Normalkirche Schinkels, ein Modell, das zur Kostenersparnis nach einer allgemeinen Vorlage Karl Friedrich Schinkels in ländlichen Gegenden Preußens errichtet wurde.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt unterwegs Gaststätten, Restaurants und Imbissmöglichkeiten – beispielsweise am Hakenberg-Denkmal und in Fehrbellin. Ein Stopp kann auch an der Tankstelle in der Rhinstadt eingelegt werden. Es gibt aber auch unterwegs viele schöne Orte, um zu picknicken.

Bademöglichkeiten: Mit Möglichkeiten, sich abzukühlen, sieht es eher schlecht aus: Am Tarmower See gibt es aber eine Badestelle mit Liegewiese.

MAZ-Tipp: Einen Zwischenstopp am schönen Rastplatz kurz vor den Klessener Zootzen einlegen, picknicken und sich Zeit für die Infotafeln und den Naturlehrpfad nehmen, der eine Art Walderlebniswelt auf engstem Raum ist.

Von Lars Sittig