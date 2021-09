Buschow

Das Bauchgefühl stellt sich gleich hinter der kleinen Bahnstation ein: An einem Gemüsestand am Straßenrand in Buschow lauert ein Sortiment, das die Titelseite jedes Gartenmagazins zieren könnte. Ein Zehn-Euro-Schein wandert in die Kasse des Vertrauens und zwei Gurken, ein Glas Honig und eine Zucchini, dick wie ein Ofenrohr, in die Satteltaschen. Es sollen noch viele der Miniatur-Dorfläden der 52 Kilometer langen MAZ-Landpartie über Ketzin/Havel nach Priort folgen, aber sicher ist sicher, es ist wie ein pawlowscher Reflex.

Mittagszeit, Siesta im Havelland. Radknotenpunkt Nummer 92 weist den Weg nach Groß Behnitz und eigentlich ist die Gegend im August auch ein großer Fruchtknotenpunkt. Die Natur hat opulent eingedeckt: Beerensträucher und Obstbäume sind üppig bestückt im Drive-in-Restaurant für Radfahrer – 24/7 gibt es Fingerfood und am Wegesrand ein Best-of-Gemüsegarten.

Unterwegs in Juli Zehs „Unterleuten“-Havelland

Buschows Häuserzeilen lichten sich, gleich nebenan, im Havelländischen Luch, balzen im Frühjahr die Großtrappen. Kiefern rauschen im Wind, eine Art märkische Brandung. Es streckt sich auch ein Meer aus Feldern mit einer Bauminsel in die Ferne, im „Unterleuten“-Land: Irgendwo hier spielt vermutlich Juli Zehs Bestseller. In der Havelland-Kernzone, am südlichen Rand der Nauener Platte, der Hochfläche, die nach Neubaugebiet klingt, sich über weite Teile des Havellandes zieht und bei Groß Behnitz einen ordentlichen Kratzer hat: Die Beetzsee-Rinne kerbt sich bis Brandenburg an der Havel wie eine XXL-Tropfenkette in das Land.

Die MAZ-Landpartie über Ketzin und Paretz nach Priort führt 52 Kilometer lang durch ein besonderes, stilles Stück Brandenburg.

Der Groß Behnitzer See funkelt in einer Senke, in der botanischen Fundgrube haben sich Bruchwälder und Sumpfgebiete niedergelassen und im Landgut Stober am Ufer eine Hochzeitsgesellschaft. Auf dem Hof des stattlichen Anwesens hängen Luftballons, der Himmel voller Geigen und über dem Havelland ein Tiefdruckgebiet, aber einer schönen Landschaft kann auch eine mausgraue Wolkendecke nichts anhaben. Manchmal reißen die Wolken auf und Sonnenbündel strahlen auf die Erde, vielleicht schaut dann Petrus nach dem Rechten und man kann nur hoffen, das gerade der Wettergott genau hinschaut.

Slawenburg aus dem 9./10. Jahrhundert am Ufer des Riewendsees

Hinter dem Dorf verlasse ich das Knotennetz, das Verkehrsleitsystem für Radfahrer. Der Feldweg ist ein bisschen sandig – eine Art Rad-Erlebnistour „Streusandbüchse“, aber wo ein Wille es, ist auch ein Radweg und man weiß hier genau, was man nicht hat. Es rauschen keine Autos vorbei und am Straßenrand haben sich die lokalen „Big Five“ versammelt: Kraniche, Störche, Kühe, Raubvögel und Pferde. Die Vertreter von Mutter Erde sozusagen. Ein schönes, stilles Stück Brandenburg – das Havelland überzeugt hier in seiner besten Rolle, nämlich einfach als Havelland.

Am märkischen Hinterzimmer fließen die Touristenströme vorbei, Slawen- statt Bettenburg, denn am Nordufer des Riewendsees, dem nächsten Glied der Beetzsee-Kette, thront ein Erbstück aus grauer Vorzeit: Der Wall einer Slawenfestung. Auf einer Infotafel heißt es: „Zu den Mittelpunkten der acht Burgbezirke im Gau Heveldun (Havelgebiet) gehörte einst die Rundburg am Nordufer des Riewendsees. Die Burg ist slawischen Ursprungs aus dem 9./10. Jahrhundert.“ Wir verweilen für einen Moment in der Vergangenheit, historischer Sekundenschlaf, man kann sich gut vorstellen, wie Angreifer auf Grund gelaufen sind: Das Plateau, eine kleine Nauener Platte, ist von Feuchtgebiet und Wasser eingekreist, der Zugang war nur über einen relativ schmalen Bereich möglich.

Obst und Gemüse am Wegesrand füllen die Satteltaschen

Im Imbiss „Villa Wachow“, ein paar Kilometer weiter, fällt der Zutritt ganz aus: Ich habe nämlich kein Geld mehr, weil ich alles an den Bauchläden ausgegeben habe. Kapitalanlage Kartoffeln. Die Hosentaschen sind leergefegt wie ein verlassener Kornspeicher, aber das Rad rollt schwer beladen wie ein Sattelschlepper auf der Straße nach Gutenpaaren – historisches Ziegelpflaster und Spurenelemente einer Asphaltdecke haben sich zu einer Straße zusammengetan. Ein ungleiches Paar, wie Ernie und Bert, aber im Verbund geben sie ein prima Duett ab.

Es liegt schon ein ordentlicher Hauch Herbst in der Luft, die Reste des Sommers schmecken schwer, erdig, feucht und nach Vergänglichkeit. Der Wind hetzt Strohreste über den Weg und tobt über kahlgeschorene Felder, anderswo wird noch gemäht und die Ernte von den Halmen geholt. Von einer Hügelspitze vor Gutenpaaren kann man weit über das Land schauen: Erntemaschinen ziehen Staubfahnen über die Ebene, es wäre eine exzellente Kulisse für ein Video zu „Hejo, spann den Wagen an“, eine Agrar-Reportage oder Brotwerbung („Eine Frage der Ähre“).

Paradies für Angler

Die Dorfkirchen in Gutenpaaren und Zachow streichen vorüber, der Radweg ist wie ein Zeitstrahl, der durch die Zeugnisse früherer Epochen verläuft: In den Ketziner Ortsteilen Brückenkopf und Paretz wuchern, plätschern und funkeln riesige Seenlandschaften. Relikte aus einer Zeit, als die Industrialisierung immer weiter voranschritt und der gewaltige Hunger der Ziegeleien große Löcher in die märkische Erde fraß. Nach dem Ende des Förderprogramms und dem Abzug der Abbautrupps – 1911 schloss die letzte Grube in Paretzhof – kehrte das Leben zurück und verwandelte den kommerziellen Lochfraß in eine Naturschönheit.

Vermoderte Bäume stellen sich quer in Wasserläufen, tief und unergründlich wie der Boden einer Damenhandtasche, den schmalen Pfad muss man sich hier und da mit Pflanzen und Ästen teilen. Eine Mischung aus Wasser- und Anglerparadies – viele Petrijünger haben sich am Ufer niedergelassen und im Internet gibt es eine stattliche Bildergalerie mit stattlichen Fischen, die hier an Land gezogen wurden.

Von Knotenpunkt zu Knotenpunkt

In Ketzin/Havel grüßt ein schmuckes Bahnhofsgebäude und es stehen auch Waggons herum, aber es fahren keine Züge mehr: Seitdem die Osthavelländische Kreisbahn den Betrieb eingestellt hat in den sechziger Jahren, sind einige Teile der Region abgekoppelt. Dafür aber ist das Radwegenetz gut ausgebaut, man kann sich gut von Knotenpunkt zu Knotenpunkt durch das Land hangeln. Ketzin ist die Nummer 86 im Radliniennetz und mit der Fähre so etwas wie das Tor auf die andere Seite der Havel, es gibt hier sonst kaum Möglichkeiten, über den märkischen Amazonas zu setzen.

Die Erdelöcher in Brückenkopf. Quelle: Lars Sittig

Am Wasser weht ein ordentlicher Hauch maritimer Atmosphäre, als der Ausflugsdampfer „Harmonie“ einläuft und anlegt, während Wasserwanderer ablegen. Eine Traube Passagiere verlässt das Schiff, der Steg ist das Ziel. Möwen kreischen im Fischerviertel Ketzin/Havel, Kopfsteinpflastergassen glänzen in der Abendsonne und die Havel plätschert an der Seebad-Promenade. Es ist wieder mal viel zu spät. Ich trete in die Pedale Richtung Paretz mit seinem hochherrschaftlichen Schloss und dem Sehenswürdigkeiten-Ensemble mit historischem Eiskeller und Gotischem Haus.

Der Weg hinter den Erdelöchern am Kanal Richtung Buchow-Karpzow ist auf dem ersten Teilstück ein Geschicklichkeitstest, die Fahrstreifen schmale Pfade, hier und da haben sich Wurzeln in das Projekt eingeschaltet. Zu Hause gibt es später einen kulinarischen Nachgang der Landpartie: Gebratene Zucchinischeiben, groß, golden und schwer, havelländische Verdienstorden, und einen Bauerntopf – ein Kessel Buntes sozusagen.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Tour beginnt am Bahnhof in Buschow und endet am Bahnhof in Priort. Beide Stationen sind mit der Bahn gut erreichbar – die Fahrt von Potsdam Hauptbahnhof nach Buschow dauert nur knapp eine Stunde, nach Priort rund 20 Minuten.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: In Ketzin/Havel verläuft auf der anderen Havelseite der Havel-Radweg, es verkehrt eine Fähre zwischen beiden Ufern. Es gibt außerdem Anschluss an ein regionales Knotenpunkt-Wegsystem mit vielen lokalen Routen.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt nur wenige Steigungen, die auch nicht sehr steil sind. Der Höhenunterschied beträgt laut des Routenplaners Komoot lediglich 150 Meter. Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt und eventuell eine Übernachtung einplant, ist die Tour auch für ältere Menschen geeignet. Ob Kinder das Pensum bewältigen können, sollte man individuell entscheiden.

Länge: 52 Kilometer (Fahrtzeit fünf bis sechs Stunden). Bahnhof Buschow – Groß Behnitz – Slawenburg am Riewendsee – Wachow – Gutenpaaren – Zachow – Brückenkopf – Ketzin/Havel – Paretz – Buchow-Karpzow – Bahnhof Priort.

Die Strecke: Die MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof Buschow auf einem Teil des regionalen Knotenpunkt-Wegesystems nach Klein Behnitz (ordentlich befahrbare Platten- und Waldwege) und dann auf einem Waldweg am Ufer des Groß Behnitzer Sees zum Knotenpunkt in Groß Behnitz. Die MAZ-Route verläuft nun über einen teilweise etwas schwierigen, aber im Großen und Ganzen ordentlich befahrbaren Feldweg (er kann sich aber sicher durch die saisonalen Wetterbedingungen oder Pferdespuren noch verändern) zur Slawenburg am Nordufer des Riewendsees. Alternativ zur rustikaleren Variante kann auf einer Landstraße (teilweise auf historischem Ziegelpflaster) Richtung Riewend gefahren und vor dem Ortseingang links zur Slawenburg abgebogen werden. Es geht über einen Feldweg am Ostufer des Riewendsees weiter, dann auf Nebenstraßen (guter Asphalt bis Wachow, danach teilweise etwas holprig) bis nach Gutenpaaren. Nach Ketzin/Havel und dann nach Paretz führen ein straßenbegleitende Radwege. Die Landpartie führt nun auf einem Feldweg (teilweise schmale, etwas holprige Fahrspur) und Schotterweg am Ostufer des Havelkanals nach Buchow-Karpzow und auf einer Landstraße zum Bahnhof Priort. Alternativ zum Feldweg am Kanal kann man aber auch von Paretz über Falkenrehde nach Buchow-Karpzow (Doppelbetonspur und straßenbegleitende Radwege) fahren – diese Route beginnt kurz vor dem Gotischen Haus in Paretz (Richtung Norden abbiegen).

Sehenswürdigkeiten: Auf der gesamten Tour geht es durch die typisch havelländische Landschaft, die vor allem wegen ihrer Weite sehr reizvoll ist. Dazu gibt es viele schöne Biotope – wie die Erdelöcher in Brückenkopf und Paretz sowie den Groß Behnitzer See mit stattlichen Bäumen und Bruchwald. Das Landgut Stober – ein historisches Ensemble mit einem alten Logierhaus, Ställen, einer Brennerei und Kornspeicher – liegt am Ostufer des Gewässers.

Ketzin/Havel und Paretz: Der Ketziner Ortsteil Paretz verfügt über viele sehenswerte Bauwerke wie beispielsweise das Schloss, zu dessen Ensemble auch ein Park und die Dorfkirche gehören. Es gibt hier außerdem das Gotische Haus und viele weitere sehenswerte Bauten wie eine Bockwindmühle, die historische Scheune und einen mehr als 200 Jahre alten Eiskeller. Hier können originale Werkzeuge, wie Eissäge, Eisaxt und Eishaken besichtigt werden, die früher der mühevollen Eisernte auf der Havel dienten (geöffnet von Mai bis Oktober jeweils Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, im April an den Wochenenden). Unweit entfernt vom Schloss liegen die Paretzer Erdelöcher: In der ehemaligen, mit Wasser vollgelaufenen Ton-Abbaustelle ist ebenso eine verwucherte, große Teichlandschaft entstanden wie in Brückenkopf, nordwestlich von Ketzin/Havel. Dieser Teil der Tour um Ketzin wird vom Wasser geprägt: In der schönen Landstadt gibt es eine Promenade am Havelufer, am kleinen Hafen legen Ausflugsdampfer an. In die Geschichte des Ortes eintauchen können Besucher bei der Altstadttour – einer Infotafel-Serie im Zentrum, in dem sich auch die katholische Kirche „Rosenkranz-Königin“ und die evangelische Kirche „St. Petri“ befinden.

Die Überreste der Slawenburg am Nordufer des Riewendsees sind ebenfalls ein besonderer Ort: Durch den gut erhaltenen Burgwall wird Geschichte erlebbar – und vom Plateau hat man einen Ausblick auf die Umgebung. Auf einer Infotafel heißt es: „Zu den Mittelpunkten der acht Burgbezirke im Gau Heveldun (Havelgebiet) gehörte einst die Rundburg am Nordufer des Riewendsees. Die Burg ist slawischen Ursprungs aus dem 9./10. Jahrhundert und besteht aus Haupt- und Vorburg. Eine Burg war der Wohnsitz eines Hevellerfürsten. Nordwestlich der Burg lag eine Siedlung.“ Dazu gibt es eine Zeichnung mit dem Aufbau der Festungsanlage.

Mehr Infos über Ketzin/Havel und Paretz gibt es auf der Homepage des Vereins Historisches Paretz und auf tourismus.ketzin.de.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt einige Möglichkeiten, einzukehren – beispielsweise in Groß Behnitz, Ketzin und Paretz.

Bademöglichkeiten: Am Ostufer des Riewendsees und am Groß Behnitzer See gibt es schöne Badestellen, auch am Ketzin Havelstrand kann sich abgekühlt werden.

MAZ-Tipp: Die Tour im Spätsommer oder Herbst machen, ordentlich Platz in den Satteltaschen lassen und in das Früchteparadies eintauchen.

Von Lars Sittig