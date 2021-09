Meyenburg/Putlitz

Meyenburg. Die Hupe klingt bissig, als der HANS auf eine Kreuzung zuschunkelt. Das Warnsignal giftet durch die Prignitz, während der Lokführer an Knöpfen und Hebeln klickert, um den Zug auf Trab zu halten. Meyenburg kommt in Sicht, der äußerste Punkt des brandenburgischen Bahnnetzes, wo die Strecken einspurig sind, hier im Land der Bedarfshaltestellen und eigentlich ist der HANS ein Schienenbus. Der uralte Triebwagen wirkt, als habe man ihn aus dem Museum geholt und tatsächlich gehört der Veteran, Baujahr 1956, zum historischen Fundus der Hanseatischen Eisenbahn. In diesen Tagen aber mischt der Senior noch mal munter mit im Linienverkehr und hat im Gegensatz zu den hochmodernen, verriegelten Waggons der Neuzeit einen unschätzbaren Vorteil: Man kann nämlich einfach ein Fenster aufmachen und frische Luft reinlassen in das Abteil, dass einen ordentlichen Hauch Bahnromantik versprüht.

Die 63 Kilometer lange MAZ-Landpartie durch den ganz hohen Norden Brandenburgs, der auf der gleichen geografischen Breite wie die Südmüritz liegt, beginnt auf dem Bahnhof in Meyenburg. Die Kleinstadt steht mit dem Vorgarten eigentlich schon in Mecklenburg-Vorpommern: Auf einer Infotafel wird für Ausflüge nach Plau am See geworben, das gerade mal 15 Kilometer entfernt liegt. Die Tore des Schlosses, in dem das Modemuseums logiert, das Meyenburg weit über die Stadtgrenzen bekannt gemacht hat, sind noch geschlossen.

Kloster Marienfließ überzeugt mit Parkanlage und langer Geschichte

Also rolle ich in der Morgensonne durch die Weite des platten Landes, das von Highlights wie dem Kloster Marienfließ mit seiner kleinen Parkanlage und einer langen Geschichte garniert wird. 1230 wurde der stille, ehrwürdige Vorposten der Kirche, eines der ältesten Zisterzienser-Nonnenklöster Brandenburgs, gegründet. Prächtige Bäume stehen neben der Backsteinkirche und gleich dahinter fließt die Stepenitz, die auch der Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz ihren Namen gab, die hier eine Landstraße durchzieht. Lang und gradlinig, als haben die Planer jeder Kurvendiskussion aus dem Weg gehen wollen. Das ist ein bisschen das Handicap auf dieser Tour: Dass es über viele Straßen geht, aber es kommt kaum ein Auto – der Verkehr ist hier einfach sehr dünnflüssig, im Grenzland zwischen Meck-Pomm und der Mark.

Die Landpartie durch die Prignitz mit Start und Ziel in Meyenburg führt bis an die Landesgrenze des Nachbarbundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Eine weite Landschaft, die von Highlights garniert wird – so lässt sich die Tour zusammen fassen.

Vor Porep schlägt ein Herdenhund Alarm, die Schafe blöken. Der Wind treibt die Windräder an und raschelt in den Maisfeldern, die das Bild dominieren. Freier Blick bis zum Horizont, Lunge und Pupillen atmen auf: Ich fahre auch in der Stadt viel Fahrrad, aber das ist wie Gassi gehen mit Leine oder als würde ein Freischwimmer seine Bahnen in der in der nach Chlor riechenden Schwimmhalle ziehen. Hier schichten sich Wolkengebirge auf: Weiße Riesen, die 3D-plastisch aussehen und die gemächlich durch Raum und Zeit treiben wie Eisberge durch den Ozean.

Stopp am Aussichtsturm in den Ruhner Bergen

Trotzdem ist es ein heller Tag, die Sonne scheint, es ist ein schöner Rundumschlag gegen die Enge der verräucherten Stadt: Als wäre man aus einer Telefonzelle, in der ausgiebig geraucht wurde, ins Freie getreten. Zum Mittag gibt es Klappstulle. Die Pausenbrote sind etwas zerdrückt, weil sie in der Satteltasche mit einer Mineralwasserflasche kollidiert sind und von der Fahrt ordentlich geschüttelt, aber ich lasse sie mir trotzdem auf der Zunge zergehen: Sie schmecken nach Reise, nach Landpartie.

Weil ich schon mal hier bin und den Aussichtsturm in den Ruhner Bergen – mit 177 Metern die zweithöchste Erhebung in Mecklenburg-Vorpommern – schon lange besuchen wollte, drehe ich eine Extrarunde hinter die Landesgrenze. In der Ferne hebt sich der Landrücken aus der Ebene. Am Fuße der Turmes steht, dass man vier Bundesländer auf einmal sehen kann und jemand erzählt, man könne angeblich bei besonders guter Sicht Hamburg erspähen. Aber das kann auch Touristenlatein sein. Ich überlege, ob ich sage, ich hätte von oben schon mal Kopenhagen gesehen, verkneife es mir aber. Es geht plötzlich jedenfalls hoch hinaus: Der Blick von der Plattform in 32 Metern Höhe ist phantastisch, es läuft großes Sommerkino. Im Westen, irgendwo in Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen, entlädt sich ein Regentief, während in Brandenburg die Sonne scheint. Waldstücke und Felder breiten sich aus, ein gigantisches Wimmelbild, das von der grauen Autobahn zerschnitten wird.

Ruinenreste in Putlitz und Putlitzer Preis

Die hügelige Gegend ist ein beliebtes Wandergebiet und irgendwo dort unten liegt die nächste Zwischenstation: Muggenkuhl, was auch ein cooler Name für eine Blues-Combo wäre. Man hat ohnehin nicht an Kreativität gespart hat bei der Ortsnamensfindung in der Gegend. Es gibt Brügge, am Ende der Tour, gleich daneben liegt Schabernack und hinter Pritzwalk einträchtig nebeneinander Kuhsdorf und Bullenhagen.

Erst einmal aber geht es nach Putlitz mit seinem trutzigen Bergfried, um den sich die Ruinenreste einer Burg scharen. Auch ein Stück Mauer steht noch – Reliquien aus der Zeit, als viele Wehranlagen errichtet wurden, um die Gegend für Grenzstreitigkeiten mit den Mecklenburgern zu wappnen, als es so etwas hier noch gab. Die Kleinstadt gehört zu den ältesten Städten der Prignitz: Von hier prägte die Adelsfamilie Gans Edle Herren zu Putlitz die Region. Es gibt seit einigen Jahren einen Putlitzer-Preis für Literatur, aber leider keinen Bahnanschluss mehr.

In Brügge geht es zur Persiuskirche

Ich trete in die Pedale, der Tag im Sattel neigt sich schon dem Ende zu: Mansfeld streicht vorüber, der Geburtsort des großen Dichters Gottfried Benn, dann Preddöhl mit seiner Wehrkirche und dem Stausee, in dem aber gerade wenig Wasser ist. Später steuere ich die Persiuskirche in Brügge an, mit dem Namen, der wegen der belgischen Großstadt originell ist – aber es gibt keine Verbindung nach Flandern. Die Ortsbezeichnung ist von Brügge in Nordrhein-Westfalen übertragen worden, heißt es in der Fachliteratur. Vermutlich haben sich Siedler mit Sack und Pack und einem Ochsenkarren auf den Weg gemacht und den Ortsnamen nahmen sie auch gleich mit.

Die Prignitz versinkt in der Abendsonne, von einer Hügelkette kann man ins Land schauen: Am Himmel kreisen Raubvögel und am Boden Mähdrechser. Heuballen groß und gelb wie Pyramiden-Quader werden verladen. Vögel und Rehe treffen sich auf den abgeernteten Stoppelfeldern zum Abendessen. Das Modemuseum ist nun schon geschlossen und ich bin nicht böse darüber, weil ich mir aus Mode wenig mache, aber die Ausstellung soll sehr sehenswert sein, das wird mir von vielen Besuchern versichert.

Die Fahrt mit dem HANS ist ein Erlebnis – Nachahmung dringend empfohlen. Quelle: Lars Sittig

Es geht am nächsten Morgen mit dem HANS zurück Richtung Pritzwalk, der Fahrer klickert und dreht wieder an Knöpfen und Hebeln und bringt den Oldtimer der Schiene in Schwung. Die Hupe giftet über das Land, während eine Dame das Interieur fotografiert. In der Welt, in der alles immer schneller gehen muss, ist der HANS ein uriger Beitrag zur Entschleunigung. Als mein Sohn noch klein war, liebte er den Triebwagen, er rangierte in der Beliebtheitsskala gleich hinter Dinosauriern. Auf dem Fahrplan steht, dass der Zug im Sommer manchmal sogar bis Güstrow fährt. Irgendwann werde ich mal, ordentlich Klappstullen-Proviant im Gepäck, mit dem HANS noch weiter nach Norden fahren oder sogar bis Brügge schunkeln.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Landpartie beginnt und endet am Bahnhof Meyenburg. Die Hanseatische Eisenbahn steuert die Stadt mehrfach täglich an.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: In Brügge und Meyenburg gibt es Anschluss an den Elbe-Müritz-Rundweg. Es gibt außerdem ein regionales Knotenpunktsystem mit lokalen Routen wie der Gänsetour.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt nur wenige Steigungen auf der Route, die Höhendifferenz beträgt lediglich 190 Meter. Ein Manko: Über weite Strecken führt die Tour über Landstraßen – die aber bei der Testfahrt sehr wenig befahren waren. Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt und eventuell eine Übernachtung einplant, ist die Tour auch für ältere Menschen geeignet. Ob Kinder das Pensum bewältigen können, sollte man individuell entscheiden. Die Route kann auch problemlos individuell angepasst werden: Die Region ist durch ein Knotenpunktsystem mit vielen Infopunkten und Landkarten sehr gut ausgeschildert.

Landpartie von Meyenburg nach Putlitz Quelle: GoogleMaps

Länge: 63 Kilometer (Fahrtzeit fünf bis sechs Stunden). Bahnhof Meyenburg – Stepenitz – Jännersdorf – Porep – Nettelbeck – Putlitz – Mansfeld – Lockstädt – Laaske – Triglitz – Preddöhl – Gerdshagen – Brügge – Warnsdorf – Schmolde – Bahnhof Meyenburg.

Wer die Tour verlängern möchte, kann von Porep zu den Ruhner Bergen abbiegen und in Putlitz wieder auf die Landpartie-Route zurückkehren. Die Stationen: Porep – Drenkow – Suckow – Marnitz – Ruhner Berge – Neu Drefahl – Muggenkuhl – Hülsebeck – Putlitz.

Die Strecke: Die MAZ-Landpartie führt von Meyenburg nach Stolpe über einen unbefestigten, aber ordentlich befahrbaren Weg und ein kurzes Stück Kopfsteinpflasterstraße. Alternativ kann eine Landstraße genutzt werden. Über weite Strecken führt die Tour anschließend über Landstraßen oder Doppelspurwege, die für den Autoverkehr zugelassen sind bis ins Ziel. Einige Abschnitte sind jedoch für größere Fahrzeuge gesperrt, es gilt dort außerdem ein Tempolimit von 50 km/h. Die Straßen waren bei der Testtour wenig befahren. Zwischen Struck und Gerdshagen führt der Weg über ein unbefestigtes Teilstück.

Landpartie von Meyenburg nach Putlitz Quelle: GoogleMaps

Hier geht es zu den detaillierten Karten: Teil 1 und Teil 2. Die Tour bei Komoot gibt es hier.

Sehenswürdigkeiten: Die Landpartie verbindet die ländliche, nordbrandenburgische Weite mit besonderen historischen Orten, an denen tief in die Geschichte der Prignitz eingetaucht werden kann. Marienfließ ist das älteste Zisterzienser-Nonnenkloster Brandenburgs, es gibt neben der Klosterkirche – einem einschiffigen frühgotischen Backsteinbau – denkmalgeschützte Stiftsgebäude und einen kleinen Park mit stattlichen Bäumen. Der Park und auch der Weg zur Stepenitz hinter dem Stiftsgelände stehen Besuchern offen, es finden außerdem regelmäßig Veranstaltungen und Führungen statt. Die Kirche ist täglich von 8 bis 20 Uhr für Gäste geöffnet. (www.marienfliess.de).

Meyenburg: Das Modemuseum, das im Schloss der Stadt untergebracht ist, ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet (Montag Ruhetag, letzter Einlass 16.15 Uhr). Es gibt neben der Dauerausstellung regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen. Der schön gestaltete Schlosspark mit Teichen und Kanälen zieht sich bis an das Ufer der Stepenitz. Die Stadtpfarrkirche befindet sich ebenfalls in der Nähe des Schlosses.

Putlitz: Sehenswert sind unter anderem die Burgruine mit Bergfried und Wallanlage sowie der Rathausplatz mit Rathaus und Apotheke. Gleich nebenan befindet sich die Stadtpfarrkirche St. Nikolai. In der Stadt stehen außerdem viele Fachwerkhäuser, beispielsweise in der Ernst-Thälmann-Straße.

Die Tour führt außerdem an vielen schöne Dorfkirchen vorbei. In Brügge beispielsweise steht eine Persiuskirche im neugotischen Stil, die 2015 mit dem Brandenburgischen Denkmalpflegepreis ausgezeichnet worden ist. In Preddöhl befinden sich eine Wehrkirche und ein Stausee.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt mehrere Möglichkeiten einzukehren. Im Hotel Germania in Meyenburg kann man zum Beispiel sehr gut essen. An der Tourstrecke befinden sich außerdem schöne Picknickplätze, um zu rasten.

Bademöglichkeiten: Es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten, um sich abzukühlen: Im Schwimmbad Putlitz kann gebadet werden (von Juni bis August täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet). Auch der Stausee in Preddöhl verfügt über eine Badestelle – allerdings kann der Wasserstand stark schwanken.

MAZ-Tipp: Mit dem HANS nach Meyenburg fahren und die Tour mit einem schönen Stück Eisenbahnromantik beginnen.

Von Lars Sittig