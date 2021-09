Perleberg/Pritzwalk

Der große Star ist verschwunden. Nichts zu sehen vom berühmten Wahrzeichen, das Perleberg sogar seinen Beinamen gab. Nur Bauplanen, die an eine Verhüllungsaktion des Künstlers Christo erinnern, knattern auf dem Marktplatz, aber eigentlich ist es ein VIP-Zelt, denn darin werkelt ein Restauratorenteam am Roland herum. Der Ritter wird also hübsch gemacht, obwohl die Experten die Formulierung nicht so gerne hören. Vermutlich, weil sie nach Make-up und Gurkenmaske klingt, dabei wird die Statue fachmännisch gereinigt vom ewigen Kampf mit dem Zahn der Zeit.

Aber auch wenn sich der prominente Schutzpatron im wahrsten Sinne des Wortes vorübergehend aus dem Staub gemacht hat: Perleberg ist wie eine mittelalterliche märkische Musterstadt, mit Fachwerkhäuserzeilen, die sich rund um die monumentale Kirche St. Jacobi reihen. Auf einem Plakat wird mit dem Slogan „Perle der Prignitz“ geworben und der würde auch für die 76 Kilometer lange Landpartie passen, wie das Schwert zum Roland. Die zwölfte Runde ist in vielerlei Hinsicht ein rauschendes Finale der MAZ-Landpartien 2021: Weil die Tour über weite Strecken vis-à-vis mit der Stepenitz verläuft und eine Kette mit vielen funkelnden Prignitzperlen ist.

Stepenitz schlängelt sich durch die Prignitz

Vor den Toren der Stadt schieben sich Hügel, Wälder und Wiesen ins Bild und mittendrin schlängelt sich die Stepenitz wie eine Wasserschlange durch die Idylle. Auf einer Infotafel steht, dass der Fluss zu den saubersten Fließgewässern in Deutschland gehört und der Lachs zum Laichen in die Prignitz kommt. Man kann das gut verstehen, denn hier und dort begleitet auch noch eine kleine, üppige Auenlandschaft den Wasserlauf wie ein grünes Band.

Zur Galerie Entdeckungstour im Sattel im hohen Norden des Landes Brandenburg: Die Landpartie rund um Perleberg durch die Prignitz ist eine ganz besondere Mischung aus Rad- und Zeitreise.

Allerdings bekommt man die Stepenitz selten zu Gesicht: Sie ist ein dezent plätschernder Begleiter, der nur hin und wieder vor sich hin murmelt, während die Landschaft ohne Worte überzeugt. Wenn die Sonne durch die dunklen, schweren Wolken sticht, die am Himmel aufziehen, sorgen die gelben Stoppelfelder für Bilder, als habe man einen Diaprojektor angeworfen und Kontrastregeler und Farbsättigung auf die höchste Stufe gestellt.

Stopp am Königsgrab von Seddin

Vorbei an Lichtspielimpressionen und unter blaugrauen Wolkenbergen geht es einem spektakulären Ort entgegen: dem Königsgrab von Seddin. Eigentlich ist es eine Tempelanlage mit einem Grabhügel, groß wie ein Ostseedeich – eine Art norddeutsches Taj Mahal, das sich unter Bäumen ausbreitet. Ein mystischer Ort. Demut macht sich breit, wenn man auf einem Pfad ein eingefriedetes Areal betritt, bevor man zur Grabkammer gelangt, die mit einem schweren Metallgitter versperrt ist.

Die Infotafeln nebenan haben die Ausmaße von Tischtennisplatten – aber es gibt ja auch eine Menge zu erzählen. Zum Beispiel, dass die Stätte als die bedeutendste Grabanlage des 9. Jahrhunderts in Nordeuropa gilt und dass mit dem Königsgrab die Monumentalisierung von Grabhügeln ihren Höhepunkt erreicht hatte. Wenn man die spektakulärsten archäologischen Orte Brandenburgs auflisten müsste, wäre das Königsgrab ein heißer Kandidat, genau wie das Hünengrab in Mellen bei Lenzen. Die Prignitz ist eine große historische Schatzkammer.

Schloss Wolfshagen – und dann weiter nach Pritzwalk

Ich muss mich wieder einmal sputen, weil ich spät dran bin, und hinter Schloss Wolfshagen verfahre ich mich dann noch ein bisschen, obwohl alles bestens ausgeschildert ist. Ich nehme den Weg über Kuhbier und Horst, statt über Helle und Neudorf, aber in Groß Langerwisch bin ich wieder auf Kurs und das ist auch gut so, denn der Tag erlischt langsam wie eine heruntergebrannte Kerze. Auf einem abgeernteten Feld haben sich zwei Rehe niedergelassen, nur ihre Köpfe ragen aus den Stoppeln. Es sieht aus, als würden sie in ihrem Salon auf der Couch das TV-Vorabendprogramm anschauen. Vermutlich würde eine Tiersendung laufen oder Frédéric der Wildhüter.

Eine Allee steht Spalier Richtung Pritzwalk, die Stepenitz rauscht noch einmal an der Schönhagener Mühle vorbei, dann ragt der Turm der Pritzwalker Stadtkirche St. Nikolai in den Himmel: ein kühner, spitzwinkliger Fixpunkt im historischen Stadtkern mit dem stattlichen Rathaus und Parkanlagen. Es fällt auf, dass im Landkreis „PR“ viel Sehenswertes mit dem Buchstaben „P“ beginnt: Pritzwalk eben, aber auch Perleberg, Putlitz, Plattenburg und die Kleinbahn Pollo, die am nächsten Tag wartet – die Gegend überzeugt sozusagen mit einer ganz speziellen „P-Note“.

Esel-Weckruf in Pritzwalk

Am Morgen blinzelt die Prignitz durch das Hotelfenster, irgendwo schreit ein Esel. Vielleicht hat der Hahn seinen freien Tag und mir fällt ein Witz ein, den ich neulich im Internet gelesen habe: Ein hochmodernes Start-Up-Paar aus der Großstadt macht Urlaub auf einem Bauernhof in Brandenburg. „Ich muss es gleich sagen. Hier werden Sie aber von unserem Hahn geweckt“, sagt der Vermieter. „Kein Problem, dann programmieren sie ihn morgen auf 10 Uhr.“

Der Esel löst die Vertretung sehr gut und wenn er mit dem Hahn zusammen den Weckdienst übernehmen würde, müssten sie nur noch Hund und Katze engagieren und könnten den Tag mit der Prignitz-Variante der Bremer Stadtmusikanten einläuten.

Der Pollo fährt zwischen Lindenberg und Meseberg

Das weite Land treibt vorbei. Horizont, so weit das Auge reicht, an kaum einem Ort passt das Wort Landpartie besser als hier. Der Alltag, in dem man ja manchmal lacht, weil es guttut und weniger, weil es so lustig ist, löst sich im milden Fahrtwind auf wie Frühnebel. Radfahren am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Der rechte Moment für einen Schuss Eskapismus.

Über der Prignitz steht jetzt die Sonne und in Brünkendorf ein lokales Unikum: der Pollo. Wenn das fauchende Stück Bahn- und Heimatgeschichte losschnauft, ist es, als habe man die Uhr um 100 Jahre zurückgedreht. Die vielen Schmalspurbahnen von damals sind längst aus dem Verkehr gezogen worden, aber der Pollo dampft, qualmt und zischt immer noch zwischen Lindenberg und Mesenberg, ein rollendes Rauchzeichen zieht dann über das Land. Man kann auch Hochzeitsfahrten unternehmen, mehr Zeitreise als Zugfahrt; und wenn die Festgesellschaft beschwingt in der Waggonkette durch die Landschaft schlingert, ist das dann sozusagen eine Pollo-naise. Mit dem Vorteil, dass im Gegensatz zur herkömmlichen Schmalspur-Polonaise niemand aus der Reihe tanzen kann.

Mammutbaum und Douglasie im Gutspark Hoppenrade

Der Sommer tanzt schon seinen Abschiedswalzer. Der Herbst übernimmt die Regie, melancholisch wie ein Alexandra-Song, aber im Gutspark Hoppenrade würden eher Zeilen aus dem Dschungelbuch passen: Ein Mammutbaum und eine Douglasie versperren den Himmel. Ein Wasserlauf durchzieht die urwaldartige Oase und einige der Prachtexemplare finden sich in den brandenburgischen Rekordlisten wieder: Beispielsweise eine Rotbuche mit knapp acht Meter Stammumfang und neben der monströsen 41 Meter hohen Douglasie auch ein Riesen-Lebensbaum.

Das Rathaus in Perleberg. Quelle: Lars Sittig

Es gibt Picknick am Rande des Waldwunders und man würde sich nicht wundern, wenn der Bigfoot aus dem Dickicht springen und sich dazugesellen würde. Der letzte Abschnitt der Landpartien des Jahres 2021 beginnt nach Tee, Stulle und einem Gundermann-Song aus den Kopfhörern, denn gleich um die Ecke, in Krams, hatte Gerhard Gundermann sein letztes Konzert vor seinem Tod gespielt.

Die Landpartie endet am Bahnhof Perleberg – oder doch nicht?

Am Bahnhof in Perleberg ist Endstation, das Abfahrtssignal des Prignitzexpresses ist der Schlussakkord der Landpartie-Serie 2021. Eigentlich soll man aufhören, wenn es am schönsten ist, aber weil ich frei habe, radele ich weiter. Von Neuruppin nach Gransee durch das Löwenberger Land – es ist schon eine Testfahrt für die Touren 2022, ich rolle sozusagen durch die Zukunft. Irgendwie geht die radtouristische Butterfahrt immer weiter – Himmelpfort, Lychen, Schorfheide, Uckermark – es ist wie bei Forrest Gump, der einfach weiterlief. „Take the long way home“ von Supertramp wäre die passende Begleitmusik oder auch „Jede Stunde“ von Karat. Erst in Angermünde ist Schluss. Auch hier stand früher eine Rolandfigur, die aber nicht mehr existiert – die berühmte Perleberger Ritterstatue ist dagegen inzwischen wieder auf dem Posten und steht ihren Mann. Ich bin froh, dass ich nicht auf einer Stelle stehen muss, sondern ein Pedalritter bin, denn der Radweg ist ja das Ziel.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Perleberg und endet auch dort. Alternativ kann auch am Bahnhof in Pritzwalk gestartet werden. Beide Bahnhöfe sind mit dem Prignitzexpress gut erreichbar.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: Die Route verläuft auf einigen Abschnitten auf der Tour Brandenburg und der Radroute Historische Stadtkerne - Route 3. Es gibt außerdem Anschluss an ein gut ausgebautes regionales Knotenpunkt-Wegesystem.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt keine nennenswerten Erhebungen auf der Landpartie. Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt, ist die Tour auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 75 Kilometer (Fahrtzeit: sechs Stunden). Bahnhof Perleberg – Lübzow – Groß Linde – Klein Linde – Kreuzburg – Seddin – Wolfshagen – Helle – Klein Langerwisch – Schönhagen – Pritzwalk – Buchholz – Groß Woltersdorf – Brünkendorf – Lindenberg – Garz – Hoppenrade – Viesecke – Groß Werzin – Uenze – Düpow – Bahnhof Perleberg.

Die Landpartie führt in die Prignitz. Quelle: Google Maps

Hier geht es zur detaillierten Karte. Die Tour bei Komoot finden Sie hier.

Die Strecke: Die Strecke der MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof Perleberg auf gut ausgeschilderten Routen des regionalen Knotenpunkt-Wegesystems auf einem Rundkurs zurück zum Ausgangspunkt. Weite Teile der Tour verlaufen auf separaten Radwegen (Asphalt, Doppelspur, großformatiges Betonpflaster), kurze Teilstücke auf wenig befahrenen Landstraßen, unbefestigten Wegen und straßenbegleitenden Radwegen. Insgesamt ist die Radweg-Qualität gut.

Sehenswürdigkeiten: Die Tour ist ein bunter Mix aus der typisch norddeutschen Landschaft, Dorfromantik sowie den Sehenswürdigkeiten der Städte Perleberg und Pritzwalk mit vielen historischen Bauwerken. Dazu kommen sehenswerte Orte wie das Königsgrab von Seddin, Schloss Wolfshagen und der Gutspark Hoppenrade. Der Park wurde von dem bekannten Gartengestalter Eduard Neide von 1783 bis 1847 angelegt. Die Anlage ist unter anderem wegen ihrer beeindruckenden Bäume, welche zum Teil wohl über 150 Jahre alt sind, sehr reizvoll. Das Königsgrab gehört zu den herausragenden archäologischen Fundstätten Brandenburgs.

Weite Teile der Tour verlaufen in der Nähe der Stepenitz: Der Fluss gehört zu den saubersten Gewässern in Deutschland. Nach einem Wiederansiedlungsprojekt kommt der atlantische Lachs inzwischen wieder in dem Wasserlauf vor. Eine weitere Attraktion: Der Pollo, eine Kleinbahn mit Dampflok aus der Zeit, als Schmalspurbahnen kleine Dörfer als Zubringer mit den größeren Bahnhöfen verbanden, an denen Normalspurbahnen stoppten. In Lindenberg ist ein Kleinbahnmuseum eingerichtet worden. Mehr Infos und Termine für Fahrten mit der Dampfeisenbahn gibt es auf www.pollo.de.

Perleberg: In der Rolandstadt mit vielen prächtigen Bauwerken lohnt sich unter anderem ein Besuch im Stadt- und Regionalmuseum. Beeindruckend sind auch Bauten wie die Pfarrkirche St. Jacobi, das Rathaus oder das Wallgebäude. Viele historische Häuser und die Rolandstatue sorgen für ein besonderes Flair in der Kreisstadt der Prignitz. Die Kirche St. Jacobi ist eine von zehn Radwegkirchen in der Prignitz, entlang der Radfernwege. Ihre Pforten sind von Ostern bis zum Reformationstag zur inneren Einkehr, Besichtigung oder Radlerrast geöffnet. Am Stadtrand gibt es außerdem einen Tierpark.

Pritzwalk: Die Stadt verfügt über ein schönes Zentrum mit vielen alten Häusern, dem stattlichen Rathaus und der Stadtkirche St. Nikolai – einem mittelalterlichen Backstein-Hallenbau mit einem neugotischen, imposanten 72 Meter hohen Turm von 1882. Reste der Stadtmauer mit einem halbrundem Turm aus dem Mittelalter dokumentieren ebenfalls die interessante Stadtgeschichte. Ein besonderer Ort ist auch der Pritzwalker Bahnhof mit einer liebevoll gestalteten Empfangshalle mit vielen historischen Elementen. Unter anderem gibt es Infotafeln zur Entwicklung der Station, in der sich im Zweiten Weltkrieg bei der Explosion eines Munitionszuges ein schweres Unglück ereignete. In der Touristeninformation kann auch der Schlüssel zum Bismarckturm abgeholt werden.

Einkehrmöglichkeiten: In Perleberg und Pritzwalk gibt es viele Gaststätten und Restaurants, auch in Buchholz kann beispielsweise eingekehrt werden. Es gibt aber auch unterwegs viele schöne Orte, um einzukehren und zu picknicken.

Bademöglichkeiten: In Pritzwalk und Perleberg gibt es Freibäder, um sich abzukühlen.

MAZ-Tipp: Die Tour an einem der Fahrtage des Pollo fahren und eine Fahrt mit der von einer Dampflok gezogenen Kleinbahn machen.

Von Lars Sittig