Zossen/Sperenberg

Die Abendsonne irrlichtert durch die Schilfblätter, wie ein Sichtschutz zieht sich der grüne Gürtel um den kleinen See. Nur ein schmaler, halbhoher Zugang findet sich, der an ein winziges Loch erinnert, das man auf einer zugefrorenen Scheibe freigekratzt hat. Kaum zu glauben, dass in dieser Idylle, die den wenig poetischen Namen Tiefbau II trägt, Weltgeschichte geschrieben wurde. Denn: Das tiefste Loch der Welt ist nicht etwa das Loch im Zahn, wie man vermutet, sondern eine Tiefbohrung in den Sperenberger Gipsbrüchen. Zumindest war es das tiefste Loch im späten 19. Jahrhundert. Bis auf 1271 Meter stießen die Bohrköpfe 1871 bei der Bohrung in die Tiefe – 15 Jahre lang hielt der Weltrekord.

Die MAZ-Landpartie durch den Landkreis Teltow-Fläming, ein 48 Kilometer langer Rundkurs, hat am Bahnhof Zossen begonnen. Es ist schon tiefer Sonnabendnachmittag, als ich am Nottekanal – der ersten längeren, von Menschen schiffbar gemachten Wasserstraße der Mark Brandenburg – Richtung Süden radele. Man könnte den Lenker feststellen, weil es immer schnurgeradeaus geht.

Tongruben in Klausdorf graben sich tief in die Landschaft

Die gut ausgebaute Trasse ist wie eine Trennlinie für ein Programm der Gegensätze: Auf der einen Seite gibt es ein optisches Verwirrspiel aus Licht und Schatten. Die urwüchsige Vegetation wird durch die Wasserspiegelung, einen Seerosenteppich und eine ordentliche Portion Entengrütze noch besser in Szene gesetzt. Zur Rechten strecken sich goldene Getreidefelder in die Ferne, eine Wiese ist gerade gemäht worden. Es riecht nach Sommer und an den Rastplätzen nach Radfahrer-Büffett: Ausflugstrupps gönnen sich Kaffee, Kuchen und belegte Brote. Ein Ort mit Lieblingsplatzpotential.

Eine bergige, verwucherte Erlebnislandschaft, in der ein Weltrekord aufgestellt wurde, idyllische frühere Tongruben, eine uralte Wasserstraße und exzellente Bademöglichkeiten – die MAZ-Landpartie zu den Sperenberger Gipsbrüchen im Landkreis Teltow-Fläming führt zu ganz besonderen Orten.

Es soll hier sogar Eisvögel geben, aber es lässt sich keiner sehen. Eine Draisine zieht auf der früheren Bahnstrecke nebenan vorüber und ich weiter den dunklen Kanal entlang, der in den Mellensee mündet wie ein Flaschenhals in eine dickbauchige Kruke. Ich checke im Hotel ein, springe kurze Zeit später ins Wasser und rücke dann noch mal aus. Die Tongruben in Klausdorf graben sich tief in die Landschaft: In dem Gewirr aus Schluchten, Seen, Bäumen und Schilf hat die Natur nach dem operativen Eingriff der Bergleute wieder die Oberhand gewonnen und ein Geotop der Extraklasse ins Leben zurück gerufen.

Sperenberger Gipsbrüche – das Highlight der Tour

Das Highlight aber unter vielen schönen Orten sind die Sperenberger Gipsbrüche, nur wenige Kilometer weiter. Eine Metalltafel erinnert an die großen Zeiten mit historischem Tiefgang, inzwischen ist das Weltloch, dass irgendwie an den Weltstöpsel von Käpt’n Blaubär erinnert, voll Wasser gelaufen wie all die anderen Löcher. Wo sich seit dem 12. Jahrhundert Schaufeln und Fördermaschinen in die Erde gruben, ist eine Erlebniswelt entstanden.

Die Abendsonne taucht die kantigen Felsen, die mit ihren Karstformationen als Kulisse für Szenen in einem Karl-May-Film („Der Schatz im Gipsbruch“) herhalten könnten, in weiches Licht. Weißgraue Wände ragen steil empor wie die märkische Ausgabe der Dolomiten. Eine Mini-Insel thront mitten in Tiefbau I und man wird das Gefühl nicht los, dass man großen Wert auf die gestalterische Komponente gelegt hat – vielleicht war hier eine Art Peter Joseph Lenné der Montanindustrie am Werk.

Und so gibt es auch noch ein winziges Eiland, ein i-Tüpfelchen in der verwitterten, verwachsenen und verkalkten Welt, in der man sich nicht wundern würde, wenn ein Archeopteryx zum Vorschein käme. Ein Rundkurs führt durch die Schluchten und Hänge und kämpft oben an der Böschungskante der Tagebaue als Panorama-Pfad gegen das wogende Korn. Die Ähren schimmern in den tiefstehenden, letzten Sonnenstrahlen des Tages, längst mehr Abendgruß als Lichtquelle. Es gibt einen Aussichtsturm auf dem Gipsberg, spektakuläre Schaupunkte, Holztreppen, die sich zwischen Bäumen aufwärts winden und eine Menge Erklärtafeln auf dem zwölf Kilometer langen Boden-Geo-Pfad. Ein Infotainment-Parcour, der sich am Faulen Luch und am Faulen See vorbei als Rundkurs zu den Tongruben nach Klausdorf schlängelt.

Idylle pur: Die Sperenberger Gipsbrüche. Quelle: Lars Sittig

Sperenberg war lange als BER-Standort im Gespräch

Ich falle ins Bett wie eine Tür ins Schloss, trete am nächsten Morgen in die Pedale und gegen die Hitze an, die sich über „TF“ gelegt hat wie eine Servierglocke. Kurz vor Rehagen glitzert die Morgensonne auf einem kleinen See, der von Kiefernwald umrahmt wird mit einer herrlichen Badestelle. Auf dem tortenbodengelben Sandstrand steht ein Herr und beklagt sich, dass der Wasserspiegel immer weiter sinkt.

Hinter Kummersdorf-Alexanderdorf wird es weit, ich rolle über einen Plattenweg, die Abtei St. Gertrud, ein Benediktinerinnenkloster, liegt in der Mittagssonne. Auf der Ebene vor Saalow rastet eine jugendliche Wandergruppe im Schatten eines Baumes, die Hitze kriecht über das Land und oben am Himmel brummen im Minutentakt die Flugzeuge im Tiefflug über „TF“: Die Einflugschneise des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) sorgt für ein Konzert aus fauchender Luft und Krach. Kondensstreifen zerschneiden den Horizont, als wären der Himmel und die Luft das Betriebseigentum der Fluggesellschaften, das sie gemeinsam mit Discountern und Reiseveranstaltern verramschen und man ist froh, dass sie kein Kreuzfahrtschiff durch den Nottekanal schicken.

Ich versuche, mich nicht zu ärgern und nehme Kurs auf einen Landrücken. Kornblumen und Mohn lachen am Feldrand. Von einer Anhöhe hinter Schünow kann man weit ins Land schauen, der Ludwigsfelder Schornstein schimmert tief im Westen. Auf der Rückseite des Horstfelder Kiessees krallen sich Baumstümpfe an das steile Sandufer, während unten das Wasser glitzert und auf der anderen Seite vor dem Strandbad Wasserski-Fahrer über das Wasser flitzen. Auf dem See starten und landen Vögel, oben lärmen die Flugzeuge. Ich bedauere, dass ich meine Kopfhörer nicht mithabe und bin froh, dass der Flughafen damals nicht nach Sperenberg gebaut wurde, nur wenige Meter neben die Gipsbrüche, und Mensch und Tier nicht aus dem Paradies vertrieben wurden.

Schwierigkeit, Sehenswürdigkeiten, MAZ-Tipp – Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Zossen und endet auch dort.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: Auf der Landpartie gibt es viele verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Der Teil der Tour zwischen Zossen und Mellensee gehört beispielsweise zum Fernradweg Berlin – Leipzig. Es gibt außerdem Anschluss an ein regionales Wegesystem mit lokalen Routen.

Teil 1 der Landpartie. Quelle: Google Maps

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt ein paar Steigungen, die aber nicht sehr steil sind. Der Höhenunterschied beträgt laut Routenplaner Komoot lediglich 190 Meter, inklusive eines kurzen Wanderausfluges in die Sperenberger Gipsbrüche. Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt und eventuell eine Übernachtung einplant, ist die Tour auch für ältere Menschen geeignet. Ob Kinder das Pensum bewältigen können, sollte man individuell entscheiden.

Länge: 48 Kilometer (Fahrtzeit rund vier Stunden). Bahnhof Zossen – Mellensee – Klausdorf – Sperenberg – Rehagen – Kummersdorf-Alexanderdorf – Saalow – Gadsdorf – Schünow – Horstfelde – Nächst Neuendorf – Bahnhof Zossen.

Hier geht es zu den detaillierten Karten: Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4. Die Tour bei Komoot gibt es hier.

Die Strecke: Die MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof Zossen auf einem sehr gut ausgebauten Radweg am Nottekanal nach Mellensee und weiter nach Klausdorf. Der Weg an den Klausdorfer Tongruben ist stellenweise etwas sandig, es handelt sich aber lediglich um ein kurzes Teilstück. Nach Sperenberg führt eine Landstraße und zum Eingang der Gipsbrüche eine Kopfsteinpflasterstraße.

Teil 2 der Landpartie. Quelle: Google Maps

Von Sperenberg nach Rehagen und Kummersdorf-Alexanderdorf können straßenbegleitende Radwege befahren werden, dann geht es auf Plattenwegen weiter zum Kloster St. Gertrud sowie Saalow und Gadsdorf. Nach Schünow führt eine alte Landstraße, die etwas holprig ist, aber ihren Zweck erfüllt. Wer die Gadsdorfer Torfstiche – Erdelöcher, die nach der Rohstoffgewinnung voll Wasser gelaufen sind – besuchen möchte, kann hinter Gadsdorf links abbiegen (der Weg ist aber sehr sandig und steigt am Höllenberg ordentlich an). Es gibt im Ort auch einen Abzweig zu den Stichen, der besser befahrbar ist.

Von Schünow nach Horstfelde führen ein Stück alte Teerstraße und ein Feld- und Waldweg, der an der Rückseite des Kiessees vorbei führt. Alternativ kann die Tour etwas verkürzt und die Landstraße von Schünow genutzt werden. Der Schlussabschnitt nach Nächst Neuendorf verläuft auf einem straßenbegleitenden Radweg.

Sehenswürdigkeiten: Die Landpartie führt durch mehrere beeindruckende Biotope, die durch den Abbau von Bodenschätzen entstanden sind. Die Klausdorfer Tongruben, der Gadsdorfer Torfstich und die Gipsbrüche Sperenberg sind inzwischen ganz besondere Geotope und ein Refugium für viele Tierarten. Der zwölf Kilometer lange Boden-Geo-Pfad – ein Rundweg zwischen Klausdorf und Sperenberg – bietet tiefe Einblicke in die Geschichte des Bergbaus in der Region. In den Gipsbrüchen wurde geologische Weltgeschichte geschrieben: Von 1867 bis 1871 wurde hier in die Tiefe gebohrt – am 15. September 1871 erreichte man 1271 Meter. Es war die erste Bohrung der Welt über 1000 Meter und dieser Rekord hielt 15 Jahre. In dem Bohrloch wurde die geothermische Tiefenstufe ermittelt. Der so erstmals präzise gemessene Wert der Temperaturzunahme betrug drei Grad pro 100 Meter und ist heute noch gültig.

Teil 3 der Landpartie. Quelle: Google Maps

In Zossen gibt es unter anderem einen schönen Stadtpark in der Nähe des Bahnhofes. Der Nottekanal ist nicht nur ein idyllisches Gewässer, sondern verfügt auch über einen interessanten historischen Hintergrund: Das Nottefließ war die erste längere, von Menschen schiffbar gemachte Wasserstraße der Mark Brandenburg. Der Ausbau mit Schleusen wurde bereits im 16. Jahrhundert vorgenommen. Einer der Gründe für den Kanalbau: Der Transport des geförderten Gipses aus Sperenberg.

Es gibt auf der Tour viele schöne Kirchen, beispielsweise die prächtigen Gotteshäuser in Sperenberg und Zossen (eine barocke Querkirche). Das Benediktinerinnen-Kloster St. Gertrud in Alexanderdorf kann ebenfalls besucht werden – dort werden Führungen durch den Kräutergarten und Kurse angeboten. Bei einem etwas längeren Aufenthalt gibt es außerdem diverse Freizeitmöglichkeiten: Zwischen den Bahnhöfen Zossen und Mellensee verläuft eine Draisinenstrecke, an der früheren Bahnstation kann auch Minigolf gespielt werden. Auf dem Kiessee in Horstfelde kann Wasserski gefahren und außerdem im Strandbad verweilt werden.

Teil 4 der Landpartie. Quelle: Google Maps

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt einige Möglichkeiten, unterwegs einzukehren – aber auch wie immer unterwegs viele schöne Orte, um zu picknicken. Auch in den Strandbädern auf der Tour und am Bahnhof Mellensee haben Besucher die Möglichkeit, sich zu stärken.

Bademöglichkeiten: Es gibt einige sehr schöne Badestellen, von Strandbädern am Kiessee in Horstfelde, in Klausdorf oder Sperenberg bis zu kleinen Wasserzugängen wie kurz vor Rehagen an einem Waldsee. Die Festwiese in Klausdorf verfügt neben der Liegewiese über eine Beachvolleyball-Anlage.

MAZ-Tipp: So viel Zeit wie möglich nehmen, eventuell ein Wochenende in der Region verbringen und beispielsweise auf dem Geopfad durch die Sperenberger Gipsbrüche und die Klausdorfer Tongruben wandern.

Von Lars Sittig